10 maddede daha iyi bir 2020! Mutluluğun formülü çok açık...

Mutluluk günlüğü tutun

Bu yıl ajandanızın yanına mutluluk günlüğünüzü de ekleyin.

Yüzünüzü güldüren anılar, hafızanızda daima taze kalmasını istediğiniz iyi deneyimler ve “İyi ki içinde yer aldım” dediğiniz olaylar günlüğünüzde yer alsın. Instagram hesabınızı da bir mutluluk günlüğüne dönüştürebilirsiniz.

Olumlu insanlar ağı kurun

Harvard Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı, 12 binden fazla insanın katıldığı 30 yıllık bir araştırmaya göre aynı iletişim ağı içinde olduğunuz insanların mutluluk düzeyleri sizi ciddi şekilde etkiliyor. Bu da demek oluyor ki olumlu insanlarla etkileşiminizi arttırarak mutluluk düzeyinizi yükseltebilirsiniz.

Hayatınızın ‘senaryo yazarı’ olun

Bakış açınızın sizi mutsuzluk girdabına sürüklediğini hissettiğinizde, “Bu olay daha farklı nasıl yorumlanabilir” diye sorun. Konuyu beş farklı bakış açısıyla ele alın. Hepsinin senaryo yazarı da siz olun. Bakalım bu beş farklı bakış açısı size hangi kapıları açacak?

Yardımsever olun

Araştırmalara göre başkasına yardımcı olan insanların uzun vadeli mutluluk hissi daha fazla. Üstelik önemli olan, yardımın miktarı değil, ona yüklediğiniz anlam. Örneğin, karşınızdaki kişiye para yerine zamanınızı vermek, alıcı için daha değerli, yardım eden içinse daha tatmin edici oluyor.

Kendinizi ‘uçak modu’na alın

İnsanlık belki de en çok uyarana maruz kaldığımız bir dönemden geçiyor. Tüm bu uyaranlar zihninizi meşgul ederek mutluluğunuzun önünde bariyer oluşturuyor. O bariyerleri kaldırmanın yolu, kendinizi uçak moduna almaktan geçiyor. Bunun için ilk adım akşamları WhatsApp ve sosyal medya detoksu yapmak olabilir.

Gerçekçi beklentileriniz olsun

Hayallerinize sınır koymayın ama beklentileriniz

gerçekçi olsun. Mutluluk denkleminin yaşadıklarınızla beklentileriniz arasındaki ilişkide gizli olduğunu iddia eden araştırmacılar var. Beklentilerinizin kendi gerçeklerinizle ne derece uyumlu olduğunu gözden geçirin.

Daha çok aktivite...

740 kişi üzerinde çalıştığım doktora tez araştırmamda iyilik

halini en çok yükselten değiştirilebilir parametrenin; fiziksel aktivitenin süresinin, şiddetinin ve sıklığının artırılması olduğunu buldum. Bu da 2020’yi mutluluk yılına çevirmenin en iyi yollarından birinin fiziksel aktiflikten geçtiğini gösteriyor.

Sosyal sermayenize yatırım yapın

Araştırmalar, bankadaki paranızdansa sosyal sermayenizin mutluluğunuz üzerinde daha önemli bir etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Sevincinizi paylaşacak veya zor gününüzde yanınızda olacak, birlikte vakit geçirmekten keyif aldığınız arkadaşlarınıza yatırım yapmak, mutlu bir yaşam için yapabileceğiniz en iyi şey.

Deneyim hediye edin

Pek çok araştırma, deneyim satın almanın eşya satın almaktan daha fazla mutluluk getirdiğini gösteriyor. Bu yıl sevdiklerinize hediye alacağınıza her bahsettiğinizde birlikte güleceğiniz bir deneyim seçin. Üstelik bu sayede kendinize de bir hediye vermiş ve mutluluğunuzu beraber arttırmış olacaksınız.

“İyi ki varsın” deyin

Hayatınızda olduğu için kendinizi özel ve şanslı hissettiğiniz insanlar vardır. Bu yazıyı okuduktan sonra o kişilere telefon

açın ve “İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın” deyin. Bu sihirli cümlelerle hem sizin hem de telefonun diğer ucundaki sevdiğiniz kişinin mutluluk düzeyinde ciddi bir artış olacak.

Kimdir?

Metin Uyar, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede fitoterapi (bitkilerle tedavi) alanında yüksek lisansını ve sağlık yönetimi alanında doktorasını tamamladı. Doktora tezinde ‘iyilik hali’ (wellness) üzerine çalıştı. İstanbul Medipol Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde ders veren Uyar: “Yunan mitolojisinde şifa veya sağlık tanrısı olarak bilinen Aesculepius, 3 bin yıl önce tedavi sırasını şu şekilde tanımlamış: ‘Önce söz, sonra bitki, en son bıçak’. Günümüzde tıp bilgileri yapılan araştırmaların çoğalmasıyla hızla gelişiyor ama Aesculepius’un sıralaması çok da değişmedi. Sadece bıçakla bitki arasına ilaçlar girdi. Ben de gelişmeleri takip ederek o sıraya göre ilerliyorum. Daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam için ne gibi yaşam tarzı değişiklikleri yapılabileceğini ‘Mutluluk Doktoru’ isimli kitabımda yazdım. İkinci kitabım için de hazırlıklara başladım. Onda da doğanın gücünden yani bitkilerden yararlanarak nasıl sağlıklı ve mutlu olunabileceği yer alacak.”