-37 dereceye neden gÃ¶Ã§tÃ¼m

Minneapolisâ€™e giden 52. Otobanâ€™Ä±n iki yanÄ±nda uÃ§suz bucaksÄ±z bir beyazlÄ±ÄŸa gÃ¶mÃ¼lmÃ¼ÅŸ Ã§iftlikler seÃ§iliyor. Uzun kÄ±ÅŸ gecelerinin iÃ§ine gÃ¶mÃ¼lmÃ¼ÅŸ bacalardan Ã§Ä±kan dumanlar orada birilerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dair tek iz. Geyik avlayan, eksi 30 derecelerde gÃ¶mlekleriyle dolaÅŸan, sabah beÅŸ buÃ§ukta kalkÄ±p yulaf lapasÄ±nÄ± yiyip Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan, et ve sÃ¼tten oluÅŸan akÅŸam yemeÄŸini yedikten sonra hemen yatan gÃ¼Ã§lÃ¼ ve saÄŸlam yapÄ±lÄ± insanlar bunlar. KÄ±ÅŸÄ±n topraklarÄ±ndan Ã§Ä±kmÄ±yor ve Ã§ocuklarÄ±na evde eÄŸitim veriyorlar. Åžehre inmeleri gerekirse Ã¶nÃ¼nde kar kÃ¼reyici olan kamyonetleriyle karlarÄ± yara yara anayola Ã§Ä±kÄ±yorlar. Hepsi dindar. Hepsi cumhuriyetÃ§i. BazÄ±larÄ± Amish ve Mennonite gibi kiliseye baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ± ve tutuculuklarÄ±yla bilinen etnik kimliklere sahip. Bunlar kendi kÄ±yafetlerini diken, at arabasÄ±na binen, elektriÄŸi ve modern teknolojiyi reddeden topluluklar. Ä°ster Amish olsun, ister Ä°skandinavyaâ€™dan gÃ¶Ã§mÃ¼ÅŸ uzun bacaklÄ± alelade bir Ã§iftÃ§i Ã§oÄŸu belinde silahÄ±yla dolaÅŸÄ±yor. Ama Amerika gibi bir bolluk Ã¼lkesinde onlarÄ±n bu saÄŸlam yaratÄ±lÄ±ÅŸlarÄ±na hayran kalmamak elde deÄŸil. Bu soÄŸuk coÄŸrafyanÄ±n gerÃ§ek yÃ¼zleri onlar.ÂBizim iÃ§in ise durum Ã§ok farklÄ±. Biz burada hayatta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.





Buzul Ã§aÄŸÄ±nda yaÅŸam

Hava gerÃ§ekten Ã§ok soÄŸuk ve soÄŸuk bir adÄ±m daha gitmek isteyemeyeceÄŸin bir ÅŸey. Ondan kurtulmak iÃ§in yÃ¼rÃ¼yemiyorsun bile. En sevdiÄŸin varlÄ±ÄŸÄ±n olan Ã§ocuÄŸunun araba kemerini takarken her ÅŸeyin bittiÄŸini, parmaklarÄ±nÄ± kaybettiÄŸini hissetmek gibi bir ÅŸey. En yakÄ±n yere gitmek bile bÃ¼yÃ¼k bir macera. Ä°simlerini Ä°skandinav mitolojisinden alan sokaklardan geÃ§ip dev karlarÄ±n, buzlu yollarÄ±n, koca koca aÄŸaÃ§larÄ±n arasÄ±ndan ilerliyor yollar. Daha evvel gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ hiÃ§ bÃ¶yle aÃ§Ä±k gÃ¶rmedim. SoÄŸuktan dolayÄ± bulutlarÄ±n ÅŸekli bile farklÄ±. Daha donuk, daha keskin kenarlÄ±. Kuzey Ä±ÅŸÄ±klarÄ± en bÃ¼yÃ¼leyici renkleriyle baÅŸÄ±nÄ±zÄ±n Ã¼zerinde salÄ±nÄ±yor. SabahlarÄ± pembe-mor gÃ¼n doÄŸumlarÄ±na uyanÄ±yorsunuz. GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ ise sonsuz bir dÃ¼zlÃ¼k, bÃ¼yÃ¼k bir ilham kaynaÄŸÄ±. Buradaki insanlarÄ±n tÃ¼m hÃ¼crelerine iÅŸlemiÅŸ bir coÄŸrafya burasÄ±. DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda Minnesotaâ€™lÄ±lara gÃ¼venebilirsin. KarlarÄ± yara yara yollarÄ±nÄ± bulabilirler. Evleriyse sÄ±cacÄ±k. ÅžÃ¶mineler, mumlar, kitaplar, battaniyeler, mokasen terlikler...

DÃ¶ver de sever de...

BurasÄ± sert bir tokat attÄ±ÄŸÄ± gibi sÄ±cacÄ±k, elini sana uzatan, sÄ±cak Ã§ikolata ikram edecek kadar da ÅŸefkatli bir yer. DÃ¶ver de sever de. Ã‡iftÃ§ileri dÄ±ÅŸarÄ±da tutarsak Minnesota aslÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en liberal yerlerinden biri. Åžehirliler silah karÅŸÄ±tÄ±, cinsiyet ayrÄ±mÄ± yapmÄ±yor, mÃ¼ltecilere kucak aÃ§Ä±yorlar. Bu soÄŸuk coÄŸrafya insanlarÄ± bÃ¶yle yoÄŸuruyor olmalÄ±. Ben ise burada hem kitaplarÄ±mÄ± yazmaya devam etmeyi hem de bu coÄŸrafyayla uyumlu olmayÄ± Ã¶ÄŸreniyorum. Her ÅŸeye yeniden baÅŸlÄ±yorum. HikÃ¢ye anlatmanÄ±n Ã§ok daha farklÄ±, Ã§ok daha zekice yollarÄ± olduÄŸunu gÃ¶steriyor Minnesota bana. YazÄ±mÄ±n aslÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m yerle nasÄ±l da baÄŸdaÅŸÄ±k olduÄŸunu anlamamÄ± saÄŸlÄ±yor. Yazmak bir yol. Ä°stanbulâ€™dayken Galataâ€™nÄ±n labirenti andÄ±ran hanlarÄ±, yeraltÄ± tÃ¼nelleri, Cenevizlilerden kalma denize inen yokuÅŸlu sokaklarÄ± gibiydi yazmak. Buradaysa Ã§ocuk kitaplarÄ±nÄ± andÄ±ran yapraklarÄ±nÄ± dÃ¶kmÃ¼ÅŸ Ã§Ä±plak aÄŸaÃ§lardan bir ormana giriyor kelimelerim. Bir tepede yÃ¼kselen taÅŸ bir malikÃ¢nenin salonlarÄ±nda dinleniyor, karlara bata Ã§Ä±ka ilerliyor ve soÄŸuktan donup yokluÄŸa karÄ±ÅŸÄ±yor Ã§oÄŸu zaman. CÃ¼mlelerim gÃ¼Ã§lÃ¼ olmayÄ± Ã¶ÄŸreniyor burada. SertliÄŸi, sevdiÄŸim ÅŸeyleri korumak iÃ§in ormanÄ±n iÃ§indeki canavarlarla savaÅŸmayÄ±, soÄŸuk bir kulÃ¼benin iÃ§inde yaralarÄ±mÄ±n iyileÅŸmesini beklemeyi, ocakta ateÅŸ yakmayÄ±. Yazar olmak iÃ§in maceracÄ± olmak da gerek diyorum kendi kendime... Her ÅŸey nasÄ±l baÅŸladÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum bazen. ÅžanstÄ±, belki de kaderdi. â€˜10.000 GÃ¶l Ãœlkesiâ€™ veya â€˜Kuzey YÄ±ldÄ±zÄ±â€™ takma adlarÄ±yla tanÄ±nan Minnesotaâ€™ya gÃ¶Ã§me maceramÄ±z ikizlerin doÄŸumuyla baÅŸladÄ± ve gerisi Ã§orap sÃ¶kÃ¼ÄŸÃ¼ gibi geldi. TuttuÄŸumuz avukatÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± onayla green card alÄ±p yeniden Minnesotaâ€™ya yerleÅŸtik.

Her ÅŸey Ã¶nceden belirlenmiÅŸ, tekdÃ¼ze

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hastanesi olan Mayo Clinicâ€™in koca koca gÃ¶kdelenlerinin yÃ¼kseldiÄŸi, 1800â€™lerde KÄ±zÄ±lderililerle iÃ§ iÃ§e yaÅŸayan rahibelerin Dr. Mayo ile birlikte kurduÄŸu bir manastÄ±rÄ± andÄ±ran St. Maryâ€™s hastanesinin yakÄ±nlarÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir yuvamÄ±z var. MayÄ±sa kadar burada kalÄ±p sonrasÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en liberal ÅŸehirlerinden biri olan Minneapolisâ€™e taÅŸÄ±nma planlarÄ± yapÄ±yoruz. Orada Ã¼zerinde buzda balÄ±k avÄ± yapÄ±lan Harriet GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±nda ve Wild Rumpus adÄ±nda iÃ§inde tavuklarÄ±, kedileri ve tarantulalarÄ± olan bir Ã§ocuk kitabevinin yakÄ±nlarÄ±nda bulunan eski evlere bakÄ±yoruz. Raflar arasÄ±nda kitaplarÄ±mÄ± Amerikaâ€™da basÄ±lacaÄŸÄ± en Ã§ok da Minnesotaâ€™lÄ± Ã§ocuklar tarafÄ±ndan okunacaÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ iple Ã§ekiyorum. Bunun yanÄ±nda aÅŸÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenmek istiyorum. Mutfakta Ã§alÄ±ÅŸÄ±nca insan Orta BatÄ±lÄ±lar hakkÄ±nda bir ÅŸeyler de Ã¶ÄŸrenmiyor deÄŸil. Ä°nsan iliÅŸkileri de tÄ±pkÄ± yedikleri salatalara benziyor. Hepsi Ã§ok sÄ±cakkanlÄ±. Ikeaâ€™da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±n bir kadÄ±n telefonunu verip seni evine yemeÄŸe davet edebiliyor. Hemen dostluk kuruyorlar. Ama bu sanki salatasÄ±na egzotik bir bakliyat, deÄŸiÅŸik bir baharat veya farklÄ± bir deniz Ã¼rÃ¼nÃ¼ katmak gibi onlar iÃ§in. Yeni ve egzotik hikÃ¢yelere aÃ§Ä±klar. Yolda nasÄ±l gideceklerinden tatile nasÄ±l Ã§Ä±kacaklarÄ±na kadar her ÅŸey o kadar Ã¶nceden belirlenmiÅŸ, tekdÃ¼ze ve sÄ±radan ki ister istemez hayatlarÄ±nda bazÄ± deÄŸiÅŸik tatlar istiyorlar.

SÄ±cak kahve bile anÄ±nda donuyor

Sert kÄ±ÅŸ aralÄ±kâ€™Ä±n ikinci gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor ve kar bir daha kalkmÄ±yor, havalar eksi 20â€™nin Ã¼zerine Ã§Ä±kmÄ±yor. Gene de Minnesotaâ€™lÄ±lar iÃ§in deÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok. KarlarÄ±n iÃ§inde Ã§Ä±plak ayaklarÄ±yla yÃ¼rÃ¼yebiliyor, alÄ±ÅŸveriÅŸe ÅŸortlarÄ± ve parmak arasÄ± terlikleriyle Ã§Ä±kÄ±yorlar. Bir yanda Ã§ok soÄŸuk denilen havalar var, Ã¶te yanda eÄŸlenceli soÄŸuklar. Mesela -37, -41 arasÄ±nda kimseyi sokakta gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Termosuna doldurup dÄ±ÅŸarÄ± gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼n sÄ±cak kahve anÄ±nda donup Ã§atlÄ±yor, pencerelerin iÃ§i buz tutuyor, buz dolabÄ±nÄ± aÃ§Ä±nca sÄ±cak hava geliyor yÃ¼zÃ¼ne. Bunlar buz devri soÄŸuklarÄ±. Jet Stream denilen, yani Ã¶zetle kÃ¼resel Ä±sÄ±nma ile doÄŸrudan alakalÄ± bir hava durumu. BuzlarÄ± eriten aÅŸÄ±rÄ± yaz sÄ±caklarÄ±nÄ±n Ä±sÄ±sÄ±nÄ± absorbe eden kutup coÄŸrafyasÄ± sonbaharla beraber bu Ä±sÄ±yÄ± daha gÃ¼neylere salarak sÃ¼ratle bir aÅŸÄ±rÄ± soÄŸumaya giriÅŸiyor ve Kuzey Kutbuâ€™yla Minnesota arasÄ±nda hiÃ§ daÄŸ olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu kabÄ±na sÄ±ÄŸmaz soÄŸuklar yola Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ atlÄ±lar gibi doÄŸrudan buraya giriyor. Bu gidiÅŸatÄ±n da buz Ã§aÄŸÄ±nÄ±n habercisi olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Sonra bir ara havalar Ä±sÄ±ndÄ± diyorsun. IsÄ±ndÄ± dediÄŸimiz de -21! Ã‡ocuklar kÄ±zak kayÄ±yor, donmuÅŸ gÃ¶llerin Ã¼zerinde hokey maÃ§larÄ± yapÄ±yor, buz pateni kayÄ±yorlar. Ä°stanbulâ€™da olsam titremekten hareket edemeyeceÄŸim bu havada kazaÄŸÄ±mÄ±n Ã¼zerine giydiÄŸim hÄ±rkamla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±yorum.







Geri dÃ¶nmek mi?

Bazen geri dÃ¶nmek istiyorum. Hatta her gÃ¼n ve her dakika. RÃ¼yalarÄ±mda bile Ä°stanbulâ€™u gÃ¶rÃ¼yorum. HÃ¼crelerime kadar geri dÃ¶nmek istiyorum. Ama sonra dÃ¶nmek istediÄŸim yerin aynÄ± yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ediyorum. GeÃ§enlerde Ursula K. Le Guin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde hatÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±m onun ilk kitabÄ±nÄ± Mephistoâ€™dan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±. 94 senesinde, duvarlarÄ±nda liseli punk gruplarÄ±n posterleri asÄ±lÄ±yken. Biz BeyoÄŸluâ€™nda dolaÅŸÄ±yorken. HaydarpaÅŸaâ€™dan trene binebiliyorken. Vapur diye gelen Ã¼tÃ¼ benzeri deniz araÃ§larÄ± yokken. Bizans harabeleri otel deÄŸil birer harabeyken. Benim dÃ¶nmek istediÄŸim Ä°stanbul artÄ±k yok. Belki de o yÃ¼zden Ã§ocuklar iÃ§in yazdÄ±ÄŸÄ±m ilk kitap serim Pera GÃ¼nlÃ¼kleri benim eski Ä°stanbulâ€™a vedamdÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Burada Ã§ocuklarÄ±mla pijamalarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼stÃ¼ne kar pantolonlarÄ±mÄ±zÄ± geÃ§irip donmuÅŸ gÃ¶lÃ¼n Ã¼zerinde koÅŸmaya gidiyoruz. Anne ve bebek ayÄ±lar oluyoruz veya ormanda kulaklarÄ±mÄ±zÄ± aÄŸaÃ§lara dayayÄ±p iÃ§inde uyuyan yavru ejderhalarÄ±n horultularÄ±nÄ± dinliyoruz. Sonra dÃ¶nÃ¼p soÄŸuk burnumuzu sÄ±cak kakaonun iÃ§inde Ä±sÄ±tÄ±yoruz. Ä°stanbul bir rÃ¼yaydÄ± belki de. Åžimdi buz devrinde yaÅŸamaya, burnumuzdan Ã§Ä±kan dumanlar havaya karÄ±ÅŸÄ±rken hayaller kurmaya devam ediyoruz.



Daha evvel gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ hiÃ§ bÃ¶yle aÃ§Ä±k gÃ¶rmedim. SoÄŸuktan dolayÄ± bulutlarÄ±n ÅŸekli bile farklÄ±.

Ä°stanbulâ€™dayken Galataâ€™nÄ±n labirenti andÄ±ran hanlarÄ±, yeraltÄ± tÃ¼nelleri, Cenevizlilerden kalma denize inen yokuÅŸlu sokaklarÄ± gibiydi yazmak. Buradaysa Ã§ocuk kitaplarÄ±nÄ± andÄ±ran yapraklarÄ±nÄ± dÃ¶kmÃ¼ÅŸ Ã§Ä±plak aÄŸaÃ§lardan bir ormana giriyor kelimelerim.



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