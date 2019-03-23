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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
23.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Zenginler de ağlar

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Zenginler de ağlar

İZLEMEDEN GEÇMEYİN Elçin Yahşi öneriyor... Işıltılarıyla göz kamaştıran dünyalara içeriden bakışlar...

Made in Heaven (Hindistan): Bu isimde bir ‘event planning’ şirketi. Delhi’nin zengin ve ünlülerine düğün organizasyonu yapmak üzere yola çıkmış iki arkadaş. Tara, toplumun en alt kesiminden olduğu halde nefes kesen güzelliği sayesinde çok varlıklı bir ailenin oğluyla evlenmiş, kendisinden hâlâ ‘altın avcısı’ diye söz ediliyor. Karan ise özgürce yaşayamayacağı bir toplumda kısılıp kalmış, maddi ve manevi olarak kuşatılmış bir genç adam. İkisi muhteşem düğünler organize ederken bir yandan da hayatla boğuşuyorlar. Refah ile yoksulluğun, geleneksel ile modernin içiçe geçtiği Delhi’de kurulan hemen her düğün derneğin arka planında ihanet, yalanlar dolanlar, ağır borçlar var. Dizinin prodüksiyonunda hiçbir masraftan kaçınılmamış, mekânlar, giysiler, oyuncu seçimleri mükemmel. Tamamı dokuz bölüm. (amazon prime video)
Generation Wealth (ABD): ‘The Queen of Versailles / Versailles Kraliçesi’ belgeselinin yönetmeni fotoğrafçı, belgeselci ve kendi deyimiyle ‘görsel antropolojist’ Lauren Greenfield’den son derece düşündürücü ve yine izlemesi çok eğlenceli bir iş. Belgesel, Çinlilerin ünlü markaları telaffuz etmeyi öğrendiği bir kurstan görüntülerle açılıyor. Rusya’ya, İzlanda’ya da uğruyor ama esas odak noktası neoliberal global ekonominin özellikle ABD’de insan ruhuna etkileri. Hep kazanmaya ve ‘başarıya’ kenetlenmiş fon yöneticileri, porno starları, rapçiler, çocuk yıldızlar, estetik ameliyat tutkunları anlattıkça paranın da gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Bu başarı hedefinin ebeveyn - çocuk ilişkisine ya da Amerikalıların çok önem verdiği aile kavramına etkisi de belgeselin leitmotiv’i diyebiliriz. (amazon prime video)
Yasak Elma (Türkiye):

Zenginler de ağlar

Bir de bizim ışıltılı hayatlarımızın arkasındaki karanlığa son derece eğlenceli bir ışık tutan ‘Yasak Elma’mız var ki komedi dizisi değil ama en çok eğlendiren dizilerden biri. Halit Argun (çok başarılı bir Talat Bulut) yüzünden haftalık dergilerde izlediğimiz ‘sosyetik kocaların’ hangisinin karısının mücevherlerini kilit altında tuttuğunu, hangilerinin sokaktaki beyefendi tavrını eve girince portmantoya asıp ağzından tükürükler saçan bir ‘öküz’e dönüştüğünü merak ediyoruz. O kocaların Yıldız (çok başarılı bir Eda Ece) gibi saygıdeğer eşlerinin ne tür numaralarla kişisel gelir sağladıklarını, numaraları ortaya çıktıkça nasıl sıyrılıp yeni açılımlara yöneldiklerini ilgiyle izliyoruz. Tabii tabii bunların hepsi kurgu, hayal mahsulü, biliyoruz elbette. Yine de çok zevkli, ne yapalım, izlemeden duramıyoruz. (Fox, pazartesi, 20.00)

TLC kanalının ilk yerli içeriği ‘Bu Ben miyim?’ üç bölümlük bir program ve Doctor B olarak tanınan estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur her bölümde üç kişinin derdine çare buluyor. Poposuna popo protezi yerine meme protezi takılan bir genç kadın, aşırı kepçe kulaklı bir genç adam, burun kemiği olmayan biri, bacakları vücuduna göre çok çok ince olan başka biri derken her biri titizlikle seçilmiş mağdurların yaşadığı süreçlere tanık oluyoruz. Aslında ilk tur yayını geçen hafta sona erdi ama program o kadar büyük ilgi gördü ki, bu hafta aynı saatte ilk bölümden itibaren üç hafta boyunca tekrar ekrana gelecek. (TLC, çarşamba, 22.30)

Beş program
Yeni dizi: Bir mafya baskınında kanlı gözyaşı döken plastik Meryem heykeli bulunur ve olaylar gelişir ‘Il Miracolo / The Miracle’da. Niccolo Ammaniti yazmış, bazı bölümleri de yönetmiş. (BluTV)
Yemek programı: Gordon Ramsay, Gino D’Acampo ve Fred Sirieix’nin İtalya, İskoçya ve Fransa’da çıktıkları lezzetli ve eğlenceli yolculuk ‘Gordon, Gino ve Fred Yolda’ (24Kitchen, pazar, 21.00)
Kült dizi: Doğaüstü varlıklarla mücadele eden iki kardeşin hikayesini anlatan kült dizi ‘Supernatural’, ilk sezonundan başlayarak tüm bölümleriyle 26 Mart’tan itibaren hafta içi her gün ekranda. (FX, 19.40)
Yeni film: ‘The Highwaymen’ bir Netflix Orijinal içeriği. Mini çete Bonnie ve Clyde’ı durdurmak için iki eski polisi, Kevin Costner ve Woody Harrelson’ı göreve çağırıyorlar. (Cumadan itibaren Netflix’te)
Yeni dizi: Yakın gelecekte Paris’te, ruh ikizini bulmak üzere bir teste katılmayı kabul edenler ruh ikizleriyle değil de başka bir şeyle karşılaşıyor. ‘Osmosis’. (Cumadan itibaren Netflix’te)

Zenginler de ağlar


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