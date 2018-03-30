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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
Erkan AKTUĞ - erkan.aktug@hurriyet.com.tr
30.03.2018 - 14:15, Son Güncelleme:

‘Zaman Kuşu’ Neş’e Erdok

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‘Zaman Kuşu’ Neş’e Erdok

Türkiye’de figür resmin en özgün isimlerinden Neş’e Erdok. Öyle uzman filan olmanıza gerek yok, resimle birazcık alakalıysanız, takip ediyorsanız nerede bir Neş’e Erdok tablosu görseniz tanırsınız; özellikle de figürün ruh halini hemen belli eden kocaman gözlerden ya da deforme edilmiş bedenlerden... “Bakış ve bakışın yönü insanı ele veren bir durum. Göz, insanın iç dünyasını açığa çıkaran bir araç.”

‘Zaman Kuşu’ Neş’e Erdok
Dramatik yönü ağır basan, kasvetli, çoğu zaman melankolik bir his hâkimdir resimlerine. Bir söyleşisinde, bir koleksiyoncunun kendisine “Daha mutlu resimler yap, daha çok satın alalım” dediğini anlatmış, “Daha kolay satın alınsın ya da insanın içini açan resimler yapayım derdim hiçbir zaman olmadı. Bir de düşünürüm, ‘Mutluluk nedir?’ diye... Ben aslında karamsar biriyim. Ama bir ümitsiz bir karamsarlık değil. Önce bir şeyin en kötü tarafını düşü nürüm. Mesela bazı resimlerim var, ‘Gölköy’ diye, deniz kıyısında. Onları çok mutlu sanıyorlar ama aslında dikkat ederseniz öyle değil. Biraz hayata böyle baktığım için resimlerimde öyle” demişti.

Bozlu Art Project Mongeri Binası, Oğuz Erten’in hazırladığı ‘Zaman Kuşu: Neş’e Erdok’un Yaşamı ve Sanatı’ isimli iki ciltlik kitap vesilesiyle kapsamlı bir Neş’e Erdok sergisine hazırlanıyor. 3 Nisan-9 Haziran arasında görülebilecek ‘Zaman Kuşu’ başlıklı sergide Erdok’un 1970’li yıllarda ürettiği eserlerinden günümüze dek uzanan geniş bir seçkiye yer verilecek. Kaçırmayın.

‘Zaman Kuşu’ Neş’e Erdok

Bir metelikten ilhamla...

Hürriyet’in 100 kişilik dev jüriyle oluşturduğu ‘Türkiye’nin en iyi 100 sanat eseri’ listesinin ilk sırasında yer alan ‘Akdeniz’ (İlhan Koman) heykeline de ev sahipliği yapan işlevsel mimarisiyle İstiklal Caddesi’nin yeni çekim merkezi haline gelen Yapı Kredi Kültür Sanat binası, güncel sanatçılar Hera Büyüktaşçıyan, Ali Taptık ve Marco Di Giovanni’nin Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu’ndaki 55 bin adet sikkeden ilhamla ürettiği işlerden oluşan ‘Bir Meteliğin Peşinde: İşaretler, İzler ve Hikâyeler’ sergisine ev sahipliği yapıyor.,

‘Zaman Kuşu’ Neş’e Erdok


Hera Büyüktaşçıyan’ın ‘Elden Ele, Elden Ötedekine’ isimli mekanik heykeli, Osmanlı tarihindeki önemli tağşiş olaylarından birini (Osmanlı-Rus Savaşı’nda tazminat karşılığında verilecek altının düşük ayarlı bastırılıp, askerler tarafından elden ele geçirilerek Ruslara verilme hikâyesi) yeniden hatırlatırken; Ali Taptık’ın ‘Apofeni Topografyası’ isimli fotografik yerleştirmesi de definecilik ile akıl sağlığı arasındaki ilişkiye odaklanıyor.
Marco Di Giovanni ise ‘Bir Koleksiyondan Bitmek Bilmeyen Hikâyeler’ isimli hayali haritasında kentleri altın yıldızlardan oluşan bir gökyüzüne dönüştürüyor. 27 Nisan’a kadar görülebilir.

‘Zaman Kuşu’ Neş’e Erdok

Fikirtepe’nin hafıza panoları 

Seydi Murat Koç’un D Design Gallery’de açtığı ‘İç Zaman’ sergisi, sanatçının 2016 yılında hayata geçirdiği ‘Vertigo’ ve ‘Yerçekimi’ serisinin devamı niteliğinde. Bilindik nesne ve imgeleri alıp, onlardan hiç beklemediğimiz yeni imgeler, görüntüler yaratan Koç, ‘İç Zaman’da kentsel dönüşümün çehresini tamamen değiştirdiği Fikirtepe Mahallesi’nden topladığı, yıkılmış binalara ait parçaları bir araya getirerek enstalasyonlar kurguluyor, birer hafıza panosu oluşturuyor. Serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Hasan Bülent Kahraman, “Belleğin zamanı sonsuzdur. Hatırlayabildiğimiz kadar uzatabiliriz zamanı. İç zaman işte odur. Mekânların ve nesnelerin de zamanı vardır. Taşlar düşünür, nesneler dönüşür ve hepsi zamanla olur. Seydi Murat Koç bize zamana dokunma imkânı veriyor” diyor. 7 Nisan’a kadar görülebilir.

 

 

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