Yürüdüğünüz yollara bir de bu gözle bakın!

Dijital karanfil’ nedir?

Ülkemizde öldürülen her kadın için birer anıt oluşturma projesi. Yapışkanlı etiket (sticker) şeklinde oluşturduğumuz ‘anıt’lar QR kodları içeriyor. Bu kodlar akıllı telefonlardan okutulduğunda öldürülen bir kadının hikâyesi karşımıza çıkıyor. Türkiye’nin 76 ilindeki gönüllü ağımız aracılığıyla bu sticker’ları 2018 ve 2019’da öldürülen kadınların yaşadıkları il ve ilçelere yapıştırdık. Bu şekilde kadın cinayetlerinin ne kadar yakınımızda olduğunu hatırlatmak istedik.

◊ Sticker’lar tam olarak cinayetlerin işlendiği yerlere mi yapıştırılıyor?

Evet. Ama bazı cinayetlerin işlendiği kesin lokasyonu tespit etmemiz mümkün olmadı. Ancak il, ilçe ve mahalle bilgilerine ulaşabildik. O durumda gönüllülerimizden sticker’ları otobüs durakları gibi mahallelerdeki işlek yerlere yapıştırmalarını rica ettik. Yapıştırma işleminden sonra etiketlerin fotoğraflarını çekip bizimle paylaştılar, böylece ‘anıt’ları kontrol edebildik.

◊ Projeye destek vermek isteyenler ne yapabilir?

Projemize sticker yapıştırarak destek vermek ve platformumuz hakkında bilgi almak isteyenler kizbasina@gmail.com’a e-posta gönderebilirler.





800 kişilik gönüllü

ağı oluşturuldu

Kız Başına Platformu, 2017’de ODTÜ öğretim görevlisi Yeşim Çaplı öncülüğünde, gönüllü ODTÜ öğrencileriyle oluşturulmuş bir sosyal medya projesi. Amaç, kadın ve çocuklara karşı işlenen taciz, istismar, nefret söylemi gibi suçlara dikkat çekmek ve bu konuda harekete geçmek. 2017’den itibaren çeşitli projelere imza attılar. Bu çalışmalarıyla Facebook Global Digital Challenge yarışmasında ikincilik ve onur ödülleriyle, Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’ndan Üstün Başarı ve Hizmet Ödülü’ne layık görüldüler. Ekipte şu an iki koordinatör ve 14 gönüllü öğrenci var. ‘Dijital Karanfil’ projesiyle de Türkiye genelinde 800 kişiye yakın bir gönüllü ağı oluşturdular.



