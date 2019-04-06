Yumuşak huyluyum ama tersim pis olabilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriYumuşak huyluyum ama tersim pis olabilir
GeriHürriyet Cumartesi Yumuşak huyluyum ama tersim pis olabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Muhsin Akgün / MASTÜDYO
06.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yumuşak huyluyum ama tersim pis olabilir

Hakan GENCE
Hakan GENCE
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakan GENCE
Hakan GENCE

Şarkı sözleri, müziği ve tavrıyla benzerine rastlamak kolay değil. 2011’de çıkardığı ‘Meczup’ albümünden bu yana pek çok hit şarkıya imza attı. Şimdi beşinci albümü ‘Ruhum Bela’yla sevenlerinin karşısında. Can Bonomo’yla buluştuk, albümünden oyuncu eşi Öykü Karayel’le evliliğine uzandık.

Geçen ay eşiniz Öykü Karayel, röportaj için buluştuğumuzda “Can’ın çok büyük zorlukları olmuş. Bütün bu zorluklardan bu kadar büyük bir olgunlukla çıkabilen bir erkek her zaman için çok çekici” demişti. Nasıl bir hikâyeydi sizinki?
- Sağ olsun canım eşim! Herkesin hayatında birtakım zorluklar vardır, benim de vardı. Onlardan saklanmadan, yüzleşerek mücadele etmeye çalıştım. Başkalarını kendi sorunlarınızla alaşağı etmemek adına kendinizle bir sınava tabi tutuluyorsunuz. O sınavı doğru vermek gerekiyor. Ben o sınavları iyi verebildim herhalde. Bir de bencil değilim, iyi birisiyim.
◊ Zor sınavlar mıydı bunlar?
- Benim için öyleydi. Ama bunlardan bahsetmek istemiyorum. Sadece çok yakın dostlarıma anlatmayı tercih ederim. Eğer çok merak eden varsa da yazdığım kitapları okuyup yaptığım müziği dinleyerek birtakım izdüşümlerine rastlayabilir.
◊ Nasıl bir aileydi sizinki?
- Mutlu, sevgi dolu... İzmir’de büyüdüm. Görece daha küçük, harala gürelesi çok olmayan, müthiş bir yer. Eğer İstanbul’da büyümüş olsaydım, ne yapmak istediğime dair kafam daha karışık olabilirdi.
◊ Aile kökleri nereye dayanıyor?
- Dedemler Bergamalı... Anne ve babam da orada tanışmışlar zaten.
◊ 17 yaşında İstanbul’a geldiğinizde hayaliniz şarkıcı olmak mıydı?
- Aslında İstanbul’a gelme sebebim sinemacı olmaktı. Ama sonunda sanata dair bir şey yapmak durumunda olduğumu biliyordum. Çünkü başka hiçbir şeye yeteneğim yoktu.
◊ Nasıl başladı sanatla ilişki? Aileden mi?
- Dedem TRT korosundaydı. Anneannem kıskanınca bıraktı. Annem ressamdı. Babam da çok Türk sanat müziği dinlerdi. Ben de ilkokulda gitar çalmaya başladım, ortaokulda müzik grubuna girdim. Hayatımda hep müzik oldu.
Anneniz bir kere
öldü mü hep ölüyor...
◊ Kitaplarınızı ve albümlerinizi annenize ithaf ediyorsunuz. Bunun sebebi onu kaybetmiş olmanız mı?
- Aslında her şey onun sayesinde oldu. Beni sanata teşvik eden de oydu.
◊ Annenizi kanserden kaybettiğinizde kaç yaşındaydınız?
- 24.
◊ Genç yaşta yaşadığınız bu kayıp hayatınıza nasıl yansıdı?
- Çok zor bir dönemdi. Kuşkusuz, insanı temelinde sarsan bir acı. Bir de annem benim en yakın arkadaşımdı. Anneniz bir kere öldü mü hep ölüyor artık.
◊ Genç yaşta o acıyı kontrol altında tutmak zor muydu?
- Bu, hayatınız boyunca sizi hep takip edecek bir acı. Bununla yaşamayı öğrenmeniz gerek. Bu da 24 yaşında bir çocuk için büyük bir sorumluluk. Birdenbire altından kalkamıyorsun tabii ama zaman içinde kendine dikkat etmekk suretiyle iyileşiyorsun.
◊ Babanız daha sonra bir evlilik yaptı. Ona kırgınlık yaşadınız mı?
- Hayır, 70 yaşında adam! Babamı çok sayar, severim ama annemle ilişkimiz daha farklıydı.
Öykü’nün müthiş bir insan olmasına âşık oldum

Yumuşak huyluyum ama tersim pis olabilir


◊ En popüler olduğunuz dönemde evlilik kararı alırken hiç tereddüt etmediniz mi?
- Çok mutluyum, doğru bir karar verdim.
◊ Evlilikle neler değişti?
- Eşimle zaten beraber yaşıyorduk. Ailelerimiz ve dostlarımızla çok büyük bir parti yaptık. Bir değişim değil de... Daha dingin, sakin ve huzurlu oldum.
◊ Nasıl tanıştınız?
- Ortak bir arkadaşımızın lansmanında.
◊ Neydi sizi ona âşık eden?
- Müthiş bir insan olmasına âşık oldum.
◊ Sürekli sanat konuşulan bir ev mi sizinki?
- Bilakis... Öykü’nün getirdiği senaryoları okurum tabii. O da benim yazdıklarımı okur, şiirlerimi dinler ama çok aktif şekilde sanat konuşulan bir ev asla değil. Öyle olsa dünyanın en sıkıcı şeyi olurdu herhalde.
◊ Evlilik şarkı sözlerinize nasıl yansıdı?
- Yansımadı. Benim yazdığım sözler kurgu. Gerçek olsaydı oturur, günlüğüme yazardım.
◊ Şarkılarınızda anlattığınız aşklar gerçek değil o zaman...
- Benim özelimde değil, başkalarında gördüğüm şeyler. Birtakım pencereleri açıp oradan izlediğim şeyleri anlatıyorum. Ama kendi üslubumla...

Herkesi dinlersek ve gerçek iletişim kurabilirsek bu öfke dinebilir
◊ Yeni albümünüzün hikâyesi ne?
- 30 yaşımdan 32 yaşıma yaşayıp gördüklerimi anlatıyor. Konsept bir albüm değil. İki sene içinde biriktirdiğim, sevdiğim ve birbiriyle uyumlu şarkıları topladım. İlk albümüm ‘Meczup’un ruhuna ve sound’una benziyor. Genel olarak bizim yaptığımız müziği beğenenlerin çok tatmin olacağı bir iş. Kocaman bir spektrumu var. İçinde punk, rock, eklektik, elektronik ve biraz tasavvufi tınılar olan şarkılar mevcut. Herkes bu albümde kendine dair bir şeyler bulacak.
◊ Şarkıların derdi ne?
- Albümleri memleket ya da kişi gibi düşünebilirsin. Aşk, sosyal kaygılar, mutsuzluk ve asilik... Bu albümünde içinde hepsi sağlıklı dozda var.
◊ Albümün adı ‘Ruhum Bela’. Sizin bela bir tarafınız var mı?
- Bu çok sert bir şarkı, beni tasvir etmiyor. Belalı bir adam değilim, yumuşak huyluyum ama tersim pis olabilir.
◊ Neler çıkartır o pis tarafı?
- Adaletsizlik. Aptal yerine koyulmayı da sevmem.
◊ Topluma dair kafa yoran, dertleri olan biri misiniz?
- O konularda vicdanım rahat. Yapmam gerekenleri yapar, söylemem gerekenleri söylerim. Ama kendimi aktif siyaset içinde görmüyorum, orada bir söylemim olamaz.
◊ Şarkı sözlerinizi yazarken insanları gözlemliyorum dediniz. Peki toplumu nasıl yorumluyorsunuz?
- İnsanlar daha öfkeli, ciddi bir iletişimsizlik söz konusu. Sosyal medyadan o an aklımıza gelen şeyleri bir dürtü gibi dışarıya saçtığımızda birbirimizle anlaştığımızı zannediyoruz. Halbuki anlaşmak için diyalog kurmak gerek. Herkesi dinlersek ve gerçek iletişim kurabilirsek bu öfkenin dinebileceğine inanıyorum.
◊ Özellikle sosyal medyadaki kutuplaşmaya ne diyorsunuz?
- “Biz kimiz ki” diye düşünmemiz gerek. Kutuplaşırken seçtiğimiz tarafı neden seçtiğimizi biraz daha ince eleyip sık dokumak lazım. Bir ‘biz’ varız, bir de ‘onlar’ var gibi kutuplaştığımızda anlaşamamaya başlıyoruz.
Albümün kapak fikri
oyundan...
◊ Albümde 10 yeni şarkı var. The FatLab’de Ali Rıza Şahenk tarafından kaydedildi. Yedi şarkının düzenlemesini Can Saban, iki şarkının düzenlemesini Sabi Saltiel ve bir şarkının düzenlemesini Emre Kula yaptı. Albümün bazı şarkılarında vokal ve vokal koçluğunuysa Fatma Turgut ve Özge Fışkın üstlendi.
◊ Kapak fikri PlayStation’da ‘Fall Out 76’ oynarken çıktı. Oyun post apokaliptik bir evrende geçiyordu. Dünya bitmiş ve sadece bir adam hayatta kalmış... Fotoğrafçı arkadaşlara oyundan bir kare
gönderdim.
◊ Kendimi en iyi hissettiğim şarkıları ve metinleri şimdi yazıyorum. Bu, olgunlaşmakla ilgili sanırım. Mesela Sertab’ın (Erener) son
şarkıları ve
Fatma Turgut albümü için yazdığım şarkılar öyle.
İçimdeki rock’çı kırıntısı sahnede
büyütecin altına girmiş gibi oluyor
Resim çiziyor, şarkı söylüyor, şiir ve söz yazıyorsunuz. Siz biraz açgözlü müsünüz?
- Hiç değilim. Dikkat dağınıklığım var. ‘Ben’ olmak beni bu hale sokuyor. Mesele kendini anlatmak ve anlaşılmaksa bunu hangi yolla yaptığınızın çok bir ehemmiyeti yok.
◊ Kendinizi en rahat anlattığınız alan hangisi?
- Birini daha çok seviyorum gibi bir şey olmadığı için hepsini birden yapıyorum. Eğer müziği daha çok sevseydim sadece müzik yapardım. Ama şiire büyük bir tutkuyla bağlıyım.
◊ Size ‘sahne hayvanı’ diyorlar. Neden?
- Sahne biraz daha alternatif egolarımızın devreye girdiği, her şeyin daha büyük olduğu bir yer. Benim içimdeki rock’çı kırıntısı orada devasa bir büyütecin altına girmiş gibi oluyor. O da bir hayvan gerçekten.
◊ Sahneden inince o ‘hayvan’a ne oluyor?
- Boyoz falan yiyor, arkadaşlarıyla muhabbet ediyor...
◊ Bir yandan da artık evlisiniz. Sahneden iniyor, sakin bir hayata geçiyorsunuz...
- Sahne bir yansıma. Özel hayatlarımızda orada olduğumuz kadar talepkâr, star ve hacimli olmamız söz konusu olamaz. Öyle yaşayamayız.

 

Hakan GENCE
Hakan GENCE
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İspanya’da Cansu rüzgarı

Aslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?

Hazer Amani sessizliğini bozdu!

Yumuşak huyluyum ama tersim pis olabilir