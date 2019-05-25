Yolu voleyboldan geçen herkes bu ansiklopedide
Eski voleybolcu Gülnur Özfer Görgün’ün lösemiye yakalanan kulüp arkadaşı Yücel Aslan’a trombosit donörü bulmak amacıyla kurduğu Facebook grubu 712 voleybol insanını tanıtan beş ciltlik bir ansiklopedinin doğmasına vesile oldu.
Lösemi hastası kulüp arkadaşına damarları çok ince olduğu için kan veremeyen eski voleybolcu Gülnur Özfer Görgün yaşadığı hayal kırıklığını bir umut hikâyesine dönüştürmüş. O günleri şöyle anlatıyor: “Yücel’e trombosit veremedim ama camiayı ayaklandırdım. O çocuğu yaşatmamız lazımdı. Ama maalesef bunu başaramadık.
300 trombosit donörü buldum, üç kez ilik nakli yaptırdık ama 11 ayın sonunda onu kaybettik.
Yücel hasta yatağında yatarken onunla voleybol hatıralarımızdan konuşuyorduk. Bir gün bana, ‘Gülnur bunları mutlaka kitap yap’ dedi. Ben de sözümü tutup ‘Kahramanlar Ölmez’ adlı bir kitap yazdım. Bu kitap bin adet sattı. 48 bin liralık geliri Yücel’in eşi ve oğluna sundum. Ancak artık ok yaydan çıkmıştı ve kapalı Facebook grubumuz alabildiğine genişliyordu. Sonunda bu gruba katılanların hikâyelerini ekleyerek kitabı bir ansiklopediye dönüştürmeye karar verdim.”
2.218 sayfa olan, 17.5 kilo ağırlığındaki ansiklopedide 1905-1965 yılları arasında voleybolun içinden, kenarından, file önünden geçen herkes var. Tarihi Burhan Felek Spor Salonu’nda 30 yıldır sosisli satan kantinciden tutun, yıllarca düdük çalan hakemlere, müdavim voleybolseverlere, yöneticilere, malzemecilere, antrenörlere, voleybol muhabirliği yapan gazetecilere kadar herkes...
Hatıralar, başarılar, 712 kişinin biyografileri 10 bin fotoğrafla süslenmiş.
Dijital müzenin
ilk tuğlası
Bugün Burhan Felek Spor Salonu’nda düzenlenecek törende ansiklopedide adı geçen kişiler, tek tek anons edilerek sahneye konulacak 712 koltuğa alkışlarla oturacak. O dakikalarda tüm geliri Voleybolcular Derneği’ne bağışlanacak ansiklopedinin satışı başlayacak. Fiyat etiketlemesi yapılmayan ansiklopedileri satın alanlar gönüllerine göre bir katkı sunacak. Elde edilen gelir, dijital voleybol müzesinin kurulmasının ilk tuğlasını oluşturacak. ‘Voleybola Adanmış Hayatlar Ansiklopedisi’ni yıllar süren emeğin sonunda yazan Gülnur Özfer Görgün, editörlüğü yapan İzzeddin Çalışlar ve tasarımını yapan Aykut Genç bu girişimin diğer camialara da örnek olmasını diliyor.
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