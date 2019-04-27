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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yoksullar cephede, zenginler siperde

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Yoksullar cephede, zenginler siperde

Köşklerde, yalılarda yaşayan, yatlardan inmeyen, yatak odasının dört bir yanı çevreleyen pencerelerinden boğazın gerdanlığı ışıl ışıl köprülere bakarak uykuya dalan ekran zenginleri zor günler geçiriyor. Mazinin derinliklerinden, köyden, kasabadan hatta biraz ilerideki gecekondudan çıkıp gelen yoksul akrabalar iş, güç ve çapkınlık gündemlerini tamamen değiştirmiş durumda. ( ELÇİN YAHŞİ ÖNERİYOR)

Kardeş Çocukları
Furyanın başını çeken dizide Karalılar Köyü’nün sıradan sakini Ümmü Kara (Nur Fettahoğlu)var. Köyden kaçıp ‘sosyetik güzel’ Umay Karay’a dönüştükten sonra ilk iş, köyde gizlice doğurduğu çocuğunu bırakıp gittiği ablasını (Ayça Bingöl) arayıp “Beni artık yok say” demek... Epey bir zaman da hayallerindeki hayatı yaşamış ama tüm ülkenin gözünü o küçücük köye çeviren üstelik de terk ettiği kızıyla ilgili bir dehşet yaşanınca, abla müştemilata, kız villaya taşınıyor ve ‘Ben Umay Karay’ artık 7/24 tüm vaktini ve enerjisini sırlarının ortaya çıkmaması için harcıyor. Bu amansız mücadele arasında annelik, kardeşlik, arkadaşlık, vefa ekseninde birçok yüzleşme, hesaplaşma da yaşanıyor. Öykü ve senaryo Sırma Yanık’tan. (Star, pazar, 20.00)
Zalim İstanbul

Yoksullar cephede, zenginler siperde

Değerlerine bağlı, gururlu ve biraz da tutucu, tam bir Anadolu kadınıdır Seher. Onun gözünde evlatlarının üçü de pırlantadır. Kızının her gece, kendi rızasıyla evin oğlunun yatağına girdiğini ruhu bile duymayan Seher Hanım (Deniz Uğur) tam bir Ali Rıza Bey. Patronu, lojistik sektörü devlerinden Agah Karaçay (Fikret Kuşkan) engelli yeğenine memleketten gelin ararken gelin adayı, iki kardeşi, annesi Seher Hanım ve babaannesi maaile gelip köşke yerleşince fırtınalar kopmaya başlıyor hayatlarında. Köşkün hanımı Şeniz Karaçay’ın (Mine Tugay) artık tek meşguliyeti imparatoriçeliğinin sarsılmaması için çalışmak, bu insanlardan bir an önce kurtulmak için çareler üretmek. Öykü ve senaryo yine Sırma Yanık. (Kanal D, pazartesi, 20.00)
Zengin ve Yoksul
Yoksullar cephede, zenginler siperde

-Aynı semtte iki ev: Biri yokuşun başında bir köşk, diğeri yokuşun dibinde bir gecekondu. İki evin ahalisi ‘evlilik nedeniyle’ akraba; köşk sahibi evlenirken eşine “Aç akrabaların hayatımıza giremez!” diye ültimatom çekmiş. Ancak gecekondu ahalisinde ayrıcalıklardan istifade etmekten köşktekilerin her şeylerine sahip olmaya uzanan yelpazede hırslar mevcut. Dizide ibreler ‘kahrolasıca zenginler’i ve ‘geberesice fakirler’i o kadar açıkça ve o kadar sık gösteriyor ki, belki de tam bu yüzden üç dizi arasında en az izlenen ‘Zengin ve Yoksul’. Oysa Binnur Kaya’lı, Osman Sonant’lı kadroyu, Henry James’in unutulmaz eseri ‘Güvercinin Kanatları’ndan esintiler taşıyan üç genç hikâyesini daha uzun süre izlemeyi isterdik. Öykü ve senaryo: Yelda Eroğlu ve Hatice Meryem. (atv, pazar, 20.00)

 

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