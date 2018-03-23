Yoksa memleketin yemeklerini mi özlediniz?
Başlığa yanıtınız evetse, sizi Türk Lezzet Müzesi’ne alalım. Burada, sadece hasret kaldığınız yemekleri değil, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş birçok lezzeti de bulacaksınız.
Yöresel ev yemekleri, kebaplar, baharat, peynirler, zeytinyağlılar, hamur işleri; hepsi bir arada. Canınız İstanbul’daki hiçbir lokantada bulunmayan bir yemek çektiğinde, onu da burada bulabileceksiniz üstelik. Maslak 42’de açılan Türk Lezzet Müzesi, memleketin en köklü yöresel lokanta markalarını ve her yörenin kaliteli ürünlerini satan dükkânlarını bir araya getirdi. 6 bin 600 metrekare üzerine kurulu, Türkiye’nin farklı yörelerine ait 36 adet lezzet durağının olduğu bir yer... Gurme yazarımız Mehmet Yaşin’in danışmanlığında ve şef Vedat Başaran yönetiminde kuruldu. Bu müze, Anadolu mutfağını kentte yaşayanlara daha yakından tanıtmanın yollarından biri olacak; İstanbul’a göç etmiş insanlar mutfaklarıyla hasret giderebilecek, ayrıca İstanbul’a gelen turistler burada Türk mutfağının tadına bakabilecek.
Küçük esnaf önce korktu
MEHMET YAŞİN: Kuruluş aşamasında Anadolu’nun küçük esnafı İstanbul’un büyüklüğü karşısında korktu. Ezileceklerini, yok olacaklarını düşündüler. Onları ikna etmek epey zor oldu. İşin başında sürekli duramayacakları için kalitenin düşeceği korkusuyla gelmekten vazgeçenler oldu. Lezzet haritası için araştırma yaparken ben de birçok yeni yemeği öğrenmiş oldum.
‘İstanbul ayarı’ verilmedi
VEDAT BAŞARAN: ‘Lezzet Müzesi’nde yıllarca başarı sağlamış ustaların ve işletmelerin en önemlilerini yan yana yakalama fırsatı buldum. Bu işletmeler malzemeler ve ekipmanlara kadar her şeyi olduğu gibi kullanıyor. İstanbul ayarından kendilerini tamamen muaf tutmuşlar. Bu benim için çok önemli. Çünkü lezzet kültürü sadece ağzınıza attığınız lokmadan ibaret değil. O lokmalara değer katan birçok davranış kültürü de algınızı yükseltiyor.
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