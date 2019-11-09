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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Foto: Murat ŞAKA
09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yinon Muallem ‘Ortadoğulu bir caz’ yapıyorum

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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İpek İZCİ
İpek İZCİ
Yinon Muallem ‘Ortadoğulu bir caz’ yapıyorum

“Her zaman yeni ve orijinal bir şey üretmenin peşindeyim” diyerek udu, piyano, davul ve basla harmanlayan İsrailli müzisyen Yinon Muallem’le 14 Kasım’da vereceği konser öncesinde buluştuk. Müziğini ve en büyük ilhamını aldığı söylediği İstanbul’u konuştuk.

İçinde müziğin olduğu en eski anınız hangisi?
- 7 yaşında annem ve babam bana iki katlı bir org almıştı. Üç sene boyunca ders aldım. Bir gün okulda veliler için bir resital vermemizi istediler. ‘Sting’ filminin ünlü tema parçasını çaldım ama çok fazla hata yaptım. Çok üzüldüm ve çalmayı bıraktım.
◊ Sonra ne oldu da döndünüz?
- 12-13 sene boyunca hiç müzik yapmadım, o kadar küsmüştüm. Ama askerliğimi bitirdikten sonra Brezilya’dan bir arkadaş grubuyla tanıştım. Latin perküsyonunu duydum ve öğrenmek istedim. Ders alırken bir gün evdeki darbukayı elime aldım, ufak ufak ritimler yaptım. Böylelikle darbuka, tef ve bendir çalmaya başladım; sonra da uda geçtim.
◊ Türkiye maceranız nasıl başladı?
- Arap usulü ud çalmayı öğrendikten sonra Türk usulü udun farklı olduğunu fark ettim. Türk udu daha küçük, sesi farklı. 2000’de ilk defa İstanbul’a geldim. Ut sanatçısı Yurdal Tokcan’ı buldum, ondan ders almak için birkaç ay boyunca İstanbul’a gelip gittim. 2000-2002 arası böyle geçti.
◊ Sonra 2003’te ilk albümünüz ‘Changing Moments’ı (Değişen Anlar) kaydettiniz...
- Kayıttan sonra birlikte çaldığım grubum bana “Türkiye’de kalmak ister misin” diye sordu. Kadıköy’de bir ev tuttum. O gün bugündür farklı projelerde yer aldım, protokol konserleri yaptım, Ömer Faruk Tekbilek, Anjelika Akbar, Şirin Pancaroğlu, Kudsi Ergüner, Erkan Oğur, Derya Türkan, Ross Daly gibi müzisyenlerle, Tekfen Filarmoni Orkestrası’yla çaldım.
◊ İstanbul müziğinizin neresinde duruyor?
- Benim iki evim var. Köklerim İsrail’de ama 17 senedir Türkiye’deyim, kendi ailemi burada kurdum. 2008’de eşim Dilek’le evlendim ve iki çocuğumuz oldu. Etkilendiğim her şey müziğimi besliyor. Sokakta duyduğum sesler, martı, vapur ve bu kentin bana verdiği hisler... Tel Aviv’de yaşasaydım, böyle bir ilham alabilir miydim; emin değilim.
◊ 14 Kasım’da Cemal Reşit Rey Konser Salonun’da (CRR) Yinon Muallem Quintet olarak bir konser vereceksiniz. Seyirciyi neler bekliyor?
- Haziranda çıkan ‘Back Home’ albümünden İbranice ve İngilizce parçalar çalacağız. Albüm İsrail’de en iyi yapım ödülü aldı. CRR’de bana albümde olduğu gibi Sivan Oshrat eşlik edecek. Bir de sürprizimiz var. Sivan’a bir türkü öğrettim, beraber söyleyeceğiz. Sivan’ın büyükannesi Türkiye’den göçmüş; bana geçenlerde yeni söyledi.

Yinon Muallem ‘Ortadoğulu bir caz’ yapıyorum


İpek İZCİ
İpek İZCİ
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