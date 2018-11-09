Yılın en iyi dizisi olmaya aday

Julia Roberts’ın rol aldığı ilk televizyon dizisi, amazon prime video’da yerini aldı. Ve görsel estetiğiyle, süresiyle, müziğiyle getirdiği yenilikler dizi âlemini bir güzel sarstı. Yıl daha bitmedi ama ‘Homecoming’ şimdiden ‘2018’in en iyi dizisi’ unvanını kaptı gibi. İşte beş maddede ‘Homecoming’...

1. ‘Homecoming’ ABD’nin savaş bölgelerine gönderdiği askerlerle ilgili gizli bir protokolü konu edinen, aynı isimli podcast’ten uyarlama. İki sezon ve 12 bölüm süren podcast’i seslendirenler arasında Catherine Keener, David Schwimmer, Oscar Isaac gibi yıldız isimler yer almış. Dizi kadrosunda da Oscar sahibi oyuncular Julia Roberts ve Sissy Spacek’in yanı sıra usta oyuncu Bobby Cannavale, yükselen genç isim Stephan James var.

2. 2022’de Savunma Bakanlığı’ndan bir memur 2018 tarihli bir şikâyeti araştırmaya başlıyor. Şikâyet, ‘Homecoming’ isimli bir organizasyonla ve organizasyonun yürütücüsü Heidi Bergman’la ilgili. Şehir değiştirip annesinin yanına taşınmış ve garsonluk yapan Bergman’a ulaşan memur, Bergman’ın ne o organizasyondan, ne bağlı olduğu şirketten, ne de o dönemki patronundan haberdar olduğu beyanıyla karşılaşıyor. Biz bir yandan 2018’de neler olduğunu izlerken o da 2022’de işin peşini bırakmıyor.

3. Hikâyesi bir yana, ‘Homecoming’ izleyeni düzenli olarak yerinden zıplatmak yerine dozu giderek artan paranoya atmosferiyle kıskıvrak yakalıyor. ‘Mr. Robot’un yaratıcısı olan yönetmen Sam Esmail dizinin, Brian De Palma, Hitchcock filmlerinin havasını yansıtmasını amaçlamış. Müzikler de ‘Vertigo’, ‘Klute’, ‘All the President’s Men’, ‘Body Double, ‘The Conversation’ ve daha birçok Hollywood klasiğinden hafızalara kazınan melodiler... ‘Homecoming’deki bu ‘eski güzel filmler’ havası tesadüfen değil yani, özellikle yaratılmış.

4. Mekânların bütününü algılamamızı sağlayan kuşbakışı planlar, hikâyenin 2018’de geçen kısmı bütün ekranı kaplarken 2022’de geçen bölümlerde ekranın iki yanının kararması (hafıza boşluğuna gönderme), son jeneriğin uzayıp giden son sahne üzerine binerek tekinsiz atmosferi iyiden iyiye hissettirmesi, bölümlerin 30’ar dakika olması gibi dokunuşlar, bu tür dizilerin formatında pek görülmeyen yenilikler.

5. Sonuç olarak Julia Roberts’ı televizyon âlemine buyur ettiğimiz, çok kötü peruklarına şaşırdığımız ama dizinin heyecan faktörü sayesinde buna hiç takılmadığımız, bizi paranoyak ortamlara sokarken romantikliğinden de ödün vermeyen harika bir iş bu. 10 bölüm bir çırpıda bitiyor, kaçırmayınız. İkinci sezon onayı da aldı.



Beş program

Yeni dizi: ‘Tozkoparan’. Büyük şehirden küçük bir kasabaya taşınan küçük Mete’nin okçuluk eğitimi alması üzerine, fantastik unsurları da olan bir dizi. Kadroda Burak Kut da var. (TRT1, pazar, 18.00)

Yeni sezon: ‘Mars’. İnsanların Mars’ta kolonileşmeyi başarmalarının ardından bilim ve sanayi arasında patlak veren çekişmeyi ele alan altı bölümlük ikinci sezon. (National Geographic, pazar, 20.00)

Naklen yayın: Chicago’dan canlı Intel Extreme Masters Espor Chicago finali. Sunucular Hande Sarıoğlu ve Fırat Albayram, yorumcular ünlü eGamer’lar Enes Tekir ve Alican Karahan. (DMax, pazar, 22.45)

Yeni dizi: ‘Narcos: Mexico’. Üç sezon boyunca ‘Narcos’a doyamayanlar Kolombiya yerine bu kez Meksika’da geçen dizide Michael Peña ve Diego Luna’yı izleyecek. (Netflix, cumadan itibaren)

Belgesel dizi: ‘Kan Bağları’. Dışarıdan kusursuz görünen ailelerin en karanlık sırlarının açığı çıktığı program. Sevginin bir anda şiddete dönüştüğü ailelerin hikâyesi. Yayın saatine dikkat. (TLC, hafta içi her gece, 01.30)