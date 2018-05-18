Yılın düğününü izleme rehberi

Nerede düzenlenecek?

Tören için seçilen yer Windsor Sarayı’nın içindeki küçük kilise St George. Bu şapel, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin özel etkinlikler için yıllardır birinci tercihi. Sadece 800 kişilik kapasiteli. Hatırlatalım: Prens William’ın 2011’de Kate Middleton ile evlendiği Westminister Abbey’nin davetli kapasitesi 2 bin kişiydi. Prens Harry’nin düğününün ağabeyine kıyasla çok daha ‘samimi’ olduğunu söyleyebiliriz. Ancak çift, St George’s Hall’da düzenlenecek kutlama partisine 2 bin 640 kişiyi çağırdı.

Markle’ın babası törende yok Meghan, kraliyet ailesi gelinleri arasında ezberbozma konusunda şimdiden açık ara önde. Kraliyet tarihinde ilk kez gelinin yanında babası değil, annesi yürüyecek. Sebep, gelinin babasının kızıyla ilgili fotoşopla düzenlenmiş fotoğrafları satmaya çalışırken yakalanması. Thomas Markle, olaylar patlak verince kalp krizi geçirdi ve düğüne katılmayacağını açıkladı. Markle nişanlandığından beri, hayatı hakkında atıp tutan üvey kardeşleri Thomas Markle Jr ve Samantha Markle da davetli değil.



Prenses Diana’nın 1981’de giydiği geliinlik David Emmanuel imzalı. Fiyatı 98 bin Euro’ydu.

Nikâhına çağır beni sevgilim

Prens Harry eski aşklarıyla ne kadar medeni ayrıldığını dosta düşmana kanıtlarcasına, Cressida Bonas ve Chelsy Davy’yi de nikâhına çağırdı. Ama İki eski sevgili de Prens Charles’ın vereceği resepsiyona çağırılmadı. Aynı şekilde Kate Middleton’ın kızkardeşi Pippa ve eşi de...

Trump davetli değil

Saat 01.00’e kadar sürecek partinin davetli listesi yıldızlar geçidi. Serena Williams, David ve Victoria Beckham, Justin Trudeau, Ellie Goulding ve Margot Robbie katılacak isimlerden. Düğünde sahne alacak isimler etkinliği festivaleçeviriyor: Elton John, Spice Girls, Ed Sheeran ve Sam Smith sahne alacak! Barack ve Michelle Obama davetli olmasına rağmen düğüne katılamıyor. Trump’ların davetiyesi postada kaybolmuş durumda.



Kate Middleton’ın 2011’de giydiği Elexander Mcqueen tasarımı ise 286 bin Euro değerindeydi.

Dakika dakika düğün programı

Kilise nikâhına davetli olanlar saat 9.30-11.00 arası gelerek, oturma düzenine göre yerleşecek. 11.20’de ise Kraliyet Ailesi üyeleri St George’s Chapel’da yerlerini alacak. Prens George, yüzüğü taşırken Prenses Charlotte ise Meghan Markle’ın nedimesi görevinde. 23 Nisan’da doğan küçük Prens Louis ise seremoniye katılmayacak. Damat Prens Harry ve sağdıcı Prens William ise 11.45’te kilisenin merdivenlerinde poz verecek. Mekâna son giriş yapacak olan kişi ise Kraliçe Elizabeth 11.55’te en öndeki yerini alacak. 11.59’da ise İngiltere Kraliyeti’nin yeni gelinini ve gelinliğini görme şansını yakalayacağız. Meghan Markle, annesinin koluna girerek, mihraba doğru yürüyecek.

Nikâhı kim kıyacak?

Saat 12.00’da başlayacak nikâhı, Windsor Baş Papazı David Conner yönetecek. Meghan Markle, kiliseye Rolls Royce bir arabayla gelecek. Canterbury Başpiskoposlu Justin Welby, çiftin nikâhını kıyacak. Saat 13.00’da Prens Harry ve Meghan Markle atlı arabayla, halkı selamlamak için organize edilecek düğün konvoyuna katılacak. Çift, Castle Hill ve High Street sokaklarından geçerek halkı selamlayacak. İkili daha sonra Long Walk Caddesi’ni takip ederek saat 16.00 sıralarında Windsor Sarayı’na düğün etkinliği için geri dönecek.





Meghan Markle, ‘Suits’ dizisi için giydiği gelinlikle.., Bugün giyeceği tasarımın maliyetinin

450 bin Euro olduğu açıklandı.

İki gelinlik birden

Şu bir gerçek: Meghan Markle, Prensle nişanlandığı 27 Kasım’dan beri gerçek bir stil ikonu olarak Kate Middleton’ı gölgede bıraktı. Bir örnek: Pantolon-ceket kombinini bir prenses adayının üzerinde ilk kez gördük. Jean-gömlekle bile şık göstermeyi başardı. Stili bu kadar beğenilirken, haliyle en çok merak edilen konu gelinliğin tasarımcısı. Meghan Markle’ın gelinliğinin tasarımcısını Ralph&Russo olarak belirlediği söylendi. Ancak, Markle fikir değiştirdi: Tercihini İngiliz bir modacıdan yana kullanacağı açıklandı. Stella McCartney ya da Burberry’nin eski tasarımcısı Christopher Bailey en kuvvetli adaylardı. Siz bu satırları okurken, büyük bir ihtimalle gelinliği de göreceksiniz. Küçük bir not: Meghan, resepsiyonda ayrı, düğün yemeğinde ayrı gelinlik giyecek. Düğün yemeğindeyse konuşmayı kendi yaparak, bir geleneği daha kıracak.

Ve diğer detaylar

Düğün dekorasyonunun çoğu beyaz güller, Markle’ın favori çiçeği olan şakayık ve kovançiçeğinden oluşacak. Düğün pastası da organik: Çift, İngiliz geleneği meyveli pasta yerine şef Claire Ptak’in imzasını taşıyacak limon ve mürver çiçeği pastasını seçti. Pastanın fiyatı 57 bin Euro.

Prenses

değil düşes



Meghan (36), kraliyet ailesine gelin gelen ikinci Amerikalı. Ancak ilk melez prenses olacak. Daha önce bir evlilik yaptığı için, Prens Harry (33) ile evliliği sonrasında prenses değil düşes unvanı alacak.

Fatura: 83 milyon Dolar

Düğünün masraflarını Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles üstleniyor. İngiliz vatandaşlarının vergileriyle güvenlik önlemleri karşılanacak, bunun da 35 milyon dolar olacağı öngörülüyor. Düğünü 10 bin ziyaretçi ve 5 bin gazeteci takip edecek.