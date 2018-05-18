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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ
18.05.2018 - 15:58, Son Güncelleme:

Yılın düğününü izleme rehberi

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Yılın düğününü izleme rehberi

Prens Harry, bugün Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile evleniyor. Bu bizim uzun süre görebileceğimiz son destansı düğün: Şu anda dört yaşında olan Prens George evlenene kadar, böyle bir peri masalı izleyemeyeceğiz. Üstelik melez Prenses, kraliyet ailesinin birçok ‘bozulmaz’ kuralını yerle yeksan ederek giriyor dünyaevine. İşte yılın düğününe dair tüm detaylar...

Nerede düzenlenecek?
Tören için seçilen yer Windsor Sarayı’nın içindeki küçük kilise St George. Bu şapel, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin özel etkinlikler için yıllardır birinci tercihi. Sadece 800 kişilik kapasiteli. Hatırlatalım: Prens William’ın 2011’de Kate Middleton ile evlendiği Westminister Abbey’nin davetli kapasitesi 2 bin kişiydi. Prens Harry’nin düğününün ağabeyine kıyasla çok daha ‘samimi’ olduğunu söyleyebiliriz. Ancak çift, St George’s Hall’da düzenlenecek kutlama partisine 2 bin 640 kişiyi çağırdı.
Markle’ın babası törende yok Meghan, kraliyet ailesi gelinleri arasında ezberbozma konusunda şimdiden açık ara önde. Kraliyet tarihinde ilk kez gelinin yanında babası değil, annesi yürüyecek. Sebep, gelinin babasının kızıyla ilgili fotoşopla düzenlenmiş fotoğrafları satmaya çalışırken yakalanması. Thomas Markle, olaylar patlak verince kalp krizi geçirdi ve düğüne katılmayacağını açıkladı. Markle nişanlandığından beri, hayatı hakkında atıp tutan üvey kardeşleri Thomas Markle Jr ve Samantha Markle da davetli değil.

Yılın düğününü izleme rehberi

Prenses Diana’nın 1981’de giydiği geliinlik David Emmanuel imzalı. Fiyatı 98 bin Euro’ydu.
Nikâhına çağır beni sevgilim
Prens Harry eski aşklarıyla ne kadar medeni ayrıldığını dosta düşmana kanıtlarcasına, Cressida Bonas ve Chelsy Davy’yi de nikâhına çağırdı. Ama İki eski sevgili de Prens Charles’ın vereceği resepsiyona çağırılmadı. Aynı şekilde Kate Middleton’ın kızkardeşi Pippa ve eşi de...
 Trump davetli değil
Saat 01.00’e kadar sürecek partinin davetli listesi yıldızlar geçidi. Serena Williams, David ve Victoria Beckham, Justin Trudeau, Ellie Goulding ve Margot Robbie katılacak isimlerden. Düğünde sahne alacak isimler etkinliği festivaleçeviriyor: Elton John, Spice Girls, Ed Sheeran ve Sam Smith sahne alacak! Barack ve Michelle Obama davetli olmasına rağmen düğüne katılamıyor. Trump’ların davetiyesi postada kaybolmuş durumda.
Yılın düğününü izleme rehberi

Kate Middleton’ın 2011’de giydiği Elexander Mcqueen tasarımı ise 286 bin Euro değerindeydi.
 Dakika dakika düğün programı
Kilise nikâhına davetli olanlar saat 9.30-11.00 arası gelerek, oturma düzenine göre yerleşecek. 11.20’de ise Kraliyet Ailesi üyeleri St George’s Chapel’da yerlerini alacak. Prens George, yüzüğü taşırken Prenses Charlotte ise Meghan Markle’ın nedimesi görevinde. 23 Nisan’da doğan küçük Prens Louis ise seremoniye katılmayacak. Damat Prens Harry ve sağdıcı Prens William ise 11.45’te kilisenin merdivenlerinde poz verecek. Mekâna son giriş yapacak olan kişi ise Kraliçe Elizabeth 11.55’te en öndeki yerini alacak. 11.59’da ise İngiltere Kraliyeti’nin yeni gelinini ve gelinliğini görme şansını yakalayacağız. Meghan Markle, annesinin koluna girerek, mihraba doğru yürüyecek.
Nikâhı kim kıyacak?
Saat 12.00’da başlayacak nikâhı, Windsor Baş Papazı David Conner yönetecek. Meghan Markle, kiliseye Rolls Royce bir arabayla gelecek. Canterbury Başpiskoposlu Justin Welby, çiftin nikâhını kıyacak. Saat 13.00’da Prens Harry ve Meghan Markle atlı arabayla, halkı selamlamak için organize edilecek düğün konvoyuna katılacak. Çift, Castle Hill ve High Street sokaklarından geçerek halkı selamlayacak. İkili daha sonra Long Walk Caddesi’ni takip ederek saat 16.00 sıralarında Windsor Sarayı’na düğün etkinliği için geri dönecek.
Yılın düğününü izleme rehberi


Meghan Markle, ‘Suits’ dizisi için giydiği gelinlikle.., Bugün giyeceği tasarımın maliyetinin
450 bin Euro olduğu açıklandı.
 İki gelinlik birden
Şu bir gerçek: Meghan Markle, Prensle nişanlandığı 27 Kasım’dan beri gerçek bir stil ikonu olarak Kate Middleton’ı gölgede bıraktı. Bir örnek: Pantolon-ceket kombinini bir prenses adayının üzerinde ilk kez gördük. Jean-gömlekle bile şık göstermeyi başardı. Stili bu kadar beğenilirken, haliyle en çok merak edilen konu gelinliğin tasarımcısı. Meghan Markle’ın gelinliğinin tasarımcısını Ralph&Russo olarak belirlediği söylendi. Ancak, Markle fikir değiştirdi: Tercihini İngiliz bir modacıdan yana kullanacağı açıklandı. Stella McCartney ya da Burberry’nin eski tasarımcısı Christopher Bailey en kuvvetli adaylardı. Siz bu satırları okurken, büyük bir ihtimalle gelinliği de göreceksiniz. Küçük bir not: Meghan, resepsiyonda ayrı, düğün yemeğinde ayrı gelinlik giyecek. Düğün yemeğindeyse konuşmayı kendi yaparak, bir geleneği daha kıracak.

Ve diğer detaylar
Düğün dekorasyonunun çoğu beyaz güller, Markle’ın favori çiçeği olan şakayık ve kovançiçeğinden oluşacak. Düğün pastası da organik: Çift, İngiliz geleneği meyveli pasta yerine şef Claire Ptak’in imzasını taşıyacak limon ve mürver çiçeği pastasını seçti. Pastanın fiyatı 57 bin Euro.

Prenses
değil düşes

Yılın düğününü izleme rehberi

Meghan (36), kraliyet ailesine gelin gelen ikinci Amerikalı. Ancak ilk melez prenses olacak. Daha önce bir evlilik yaptığı için, Prens Harry (33) ile evliliği sonrasında prenses değil düşes unvanı alacak.

Fatura: 83 milyon Dolar

Düğünün masraflarını Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles üstleniyor. İngiliz vatandaşlarının vergileriyle güvenlik önlemleri karşılanacak, bunun da 35 milyon dolar olacağı öngörülüyor. Düğünü 10 bin ziyaretçi ve 5 bin gazeteci takip edecek.

 

 

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