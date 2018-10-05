Yepyeni bir sayfa açın
Bir sıcak içecek, bir rahat koltuk, bir de güzel kitap... Yazın hareketli günleri bitti, sayfalara gömülüp başka dünyalara açılma mevsimi geldi. Keyfinizi katlamak için jürimiz baskıdan taze çıkmış kitapların en iyi 10’unu seçti.
Eleştirmen, gazeteci ve kitap kurtlarından oluşan büyük jüri seçti
Doğan Hızlan- Eleştirmen, Hürriyet Yayın Danışmanı
İhsan Yılmaz - Hürriyet Kitap Sanat Yayın Yönetmeni
Emrah Kolukısa Cumhuriyet Kültür Servisi Şefi
Gülden Öktem Milliyet Sanat editörü
Burcu Aktaş - Hürriyet Cumartesi kitap yazarı
Şenay Aydemir - Posta Kitap Yayın Yönetmeni
Erkan Aktuğ - Hürriyet Kitap Sanat editörü
Sonbaharın en iyi 10 kitabı
1 - Belleğin koridorları
Labirent, Burhan Sönmez, İletişim
İntihar etmek isteyen genç bir müzisyen gözünü hastanede açar. Hiçbir şeyi hatta şarkılarını bile hatırlamamaktadır. Burhan Sönmez’in dördüncü kitabı ‘Labirent’ için Emrah Kolukısa, “Okuru belleğin girift koridorlarında kaybolmaya davet ediyor. Nitelikli edebiyat arayanların ilk tercihi olmalı” diyor.
2 - Güvenilir kaynak
Mutfaktaki Kimyacı, Bülent Şık, Doğan Kitap
‘Yiyip içtiklerimiz ne kadar güvenli?’, ‘Ne yiyeceğiz?’, ‘Sorunları çözecek politikaları nasıl oluştururuz?’ gibi soruların yanıtlarını arayan bir kitap. Burcu Aktaş, “Gıda güvenliği üzerine güvenilir ve iyi bir kaynak” diyor.
3 - Bir suç öyküsü
Raydan Çıkan Trenler, Hernán RonsIno, Çınar
Latin Amerika’nın dikkat çekici yazarları arasında gösterilen Ronsino, dört anlatıcı ve dört zaman kullanarak adeta bir yapboz oluşturuyor. Arjantin topraklarında geçen, travma dolu bir suç öyküsü.
4 - Yüzleşme zamanı
Falconer Hapishanesi, John Cheever, Can Yayınları
Amerikalı yazar, karakteri uyuşturucu bağımlısı Prof. Farragut’ın hikâyesinden yola çıkarak aslında kendi korkuları ve karanlığıyla yüzleşiyor. New York Times’a göre “Çağımızın en önemli romanlarından”.
5 - Amerika’ya bakış
Altın Ev, Salman RushdIe, Can Yayınları
Zengin bir göçmen ailenin öyküsü, Hindistan’daki kara para aklama odaklı mafya düzeni ve bu hikâyelerin altında son yılların Amerika’sının kapsamlı bir sosyal-siyasal panoraması.
6 - Ustanın kaleminden
Düşme Korkusu, Adalet Ağaoğlu, Everest
En üretken yazarlarımızdan, 89 yaşındaki Adalet Ağaoğlu’nun yeni kitabında üçüncü sayfa haberi tarzında olaylardan yola çıkarak farklı düşme korkuları anlatan altı öykü var.
7 - Acar gazeteci
Hava, Buket Uzuner, Everest
Bir ‘iklim-kurgu’ romanı... ‘Tabiat Dörtlemesi’nin son kitabında karakterimiz acar gazeteci Defne Kaman, nükleer enerji ve iklim değişikliği konularının peşine düşüyor.
8 - Aşksız kalma
Aşka İnanmayanlar İçin Aşk Öyküleri, Hikmet Hükümenoğlu, Can Yayınları
Siparişle yaptığı pastaların içine kişiye özel aşk metinleri koyan Faik Bey, kullandığı Mercedes’e âşık şoför... Hikmet Hükümenoğlu hem tuhaf hem de bildik hikâyeler anlatıyor.
9 - Kariyer dersleri
İşim Gücüm Budur Benim, Bülent Eczacıbaşı, YKY
İş dünyasını merak edenler, iş yaşamına yeni giren ya da girmeyi düşünen gençler... Eczacıbaşı yönetim, ekonomi, sürdürülebilirlik, toplum ve kültür sanat alanlarında dersler veriyor.
10 - Arapçanın ilklerinden
Kırık Kanatlar, Halil Cibran, İş Bankası Kültür Yayınları
Cibran’ın 1912’de yayımlanan romanı, Arapça yazılmış ilk romanlardan biri olma özelliğine de sahip. İmkânsız aşkın yanı sıra din adamlarının yozlaşması ve kadın hakları gibi toplumsal meselelere de değiniyor.
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