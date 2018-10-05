Yepyeni bir sayfa açın

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hürriyet Cumartesi
hgence@hurriyet.com.tr
05.10.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

Yepyeni bir sayfa açın

Hakan GENCE
Hakan GENCE
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Hakan GENCE
Hakan GENCE
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Bir sıcak içecek, bir rahat koltuk, bir de güzel kitap... Yazın hareketli günleri bitti, sayfalara gömülüp başka dünyalara açılma mevsimi geldi. Keyfinizi katlamak için jürimiz baskıdan taze çıkmış kitapların en iyi 10’unu seçti.

Eleştirmen, gazeteci ve kitap kurtlarından oluşan büyük jüri seçti

Doğan Hızlan- Eleştirmen, Hürriyet Yayın Danışmanı

İhsan Yılmaz - Hürriyet Kitap Sanat Yayın Yönetmeni

Emrah Kolukısa Cumhuriyet Kültür Servisi Şefi

Gülden Öktem Milliyet Sanat editörü

Burcu Aktaş - Hürriyet Cumartesi kitap yazarı

Şenay Aydemir - Posta Kitap Yayın Yönetmeni

Erkan Aktuğ - Hürriyet Kitap Sanat editörü

Sonbaharın en iyi 10 kitabı

1 - Belleğin koridorları

Labirent, Burhan Sönmez, İletişim

İntihar etmek isteyen genç bir müzisyen gözünü hastanede açar. Hiçbir şeyi hatta şarkılarını bile hatırlamamaktadır. Burhan Sönmez’in dördüncü kitabı ‘Labirent’ için Emrah Kolukısa, “Okuru belleğin girift koridorlarında kaybolmaya davet ediyor. Nitelikli edebiyat arayanların ilk tercihi olmalı” diyor.

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2 - Güvenilir kaynak

Mutfaktaki Kimyacı, Bülent Şık, Doğan Kitap

‘Yiyip içtiklerimiz ne kadar güvenli?’, ‘Ne yiyeceğiz?’, ‘Sorunları çözecek politikaları nasıl oluştururuz?’ gibi soruların yanıtlarını arayan bir kitap. Burcu Aktaş, “Gıda güvenliği üzerine güvenilir ve iyi bir kaynak” diyor.

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3 - Bir suç öyküsü

Raydan Çıkan Trenler, Hernán RonsIno, Çınar

Latin Amerika’nın dikkat çekici yazarları arasında gösterilen Ronsino, dört anlatıcı ve dört zaman kullanarak adeta bir yapboz oluşturuyor. Arjantin topraklarında geçen, travma dolu bir suç öyküsü.

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4 - Yüzleşme zamanı

Falconer Hapishanesi, John Cheever, Can Yayınları

Amerikalı yazar, karakteri uyuşturucu bağımlısı Prof. Farragut’ın hikâyesinden yola çıkarak aslında kendi korkuları ve karanlığıyla yüzleşiyor. New York Times’a göre “Çağımızın en önemli romanlarından”.

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5 - Amerika’ya bakış

Altın Ev, Salman RushdIe, Can Yayınları

Zengin bir göçmen ailenin öyküsü, Hindistan’daki kara para aklama odaklı mafya düzeni ve bu hikâyelerin altında son yılların Amerika’sının kapsamlı bir sosyal-siyasal panoraması.

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6 - Ustanın kaleminden

Düşme Korkusu, Adalet Ağaoğlu, Everest

En üretken yazarlarımızdan, 89 yaşındaki Adalet Ağaoğlu’nun yeni kitabında üçüncü sayfa haberi tarzında olaylardan yola çıkarak farklı düşme korkuları anlatan altı öykü var.

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7 - Acar gazeteci

Hava, Buket Uzuner, Everest

Bir ‘iklim-kurgu’ romanı... ‘Tabiat Dörtlemesi’nin son kitabında karakterimiz acar gazeteci Defne Kaman, nükleer enerji ve iklim değişikliği konularının peşine düşüyor.

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8 - Aşksız kalma

Aşka İnanmayanlar İçin Aşk Öyküleri, Hikmet Hükümenoğlu, Can Yayınları

Siparişle yaptığı pastaların içine kişiye özel aşk metinleri koyan Faik Bey, kullandığı Mercedes’e âşık şoför... Hikmet Hükümenoğlu hem tuhaf hem de bildik hikâyeler anlatıyor.

9 - Kariyer dersleri  

İşim Gücüm Budur Benim, Bülent Eczacıbaşı, YKY

İş dünyasını merak edenler, iş yaşamına yeni giren ya da girmeyi düşünen gençler... Eczacıbaşı yönetim, ekonomi, sürdürülebilirlik, toplum ve kültür sanat alanlarında dersler veriyor.

10 - Arapçanın ilklerinden

Kırık Kanatlar, Halil Cibran, İş Bankası Kültür Yayınları

Cibran’ın 1912’de yayımlanan romanı, Arapça yazılmış ilk romanlardan biri olma özelliğine de sahip. İmkânsız aşkın yanı sıra din adamlarının yozlaşması ve kadın hakları gibi toplumsal meselelere de değiniyor.

Hakan GENCE
Hakan GENCE
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