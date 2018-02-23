Yenilerden seç, beğen, al!

Polisiye tutkunlarına:

‘The Killing’in ABD versiyonunun yaratıcısı Veena Sud imzasını taşıyan ‘Seven Seconds’; çok klasik bir polisiye gibi başlayıp sonra rotayı ırkçılıktan geçirip hakkaniyet, adalet, vicdan gibi dünya meselelerine yönelten 10 bölümlük bir dizi. Esin kaynağıysa, kazara çarptığı bir çocuğun ölümüne neden olan, sonra da suçunu örtbas etmeye çalışan bir polisin hikâyesi olan 2013 tarihli Rus filmi ‘The Major’. Konular, işleyiş bildik gelse de insanı hemen yakalayıp bırakmayan ‘Seven Seconds’ın usta oyuncuları arasında, “Hangi dizide rol alıyorsa hiç düşünmeden izleyin o diziyi” diyebileceğim Regina King de var. Son bir not: İkinci bölümün yönetmeni geçen yıl ölen Jonathan Demme. ‘Kuzuların Sessizliği’ yönetmeninin son işi de bu olmuş.

Distopya meraklılarına:

‘Mute’ yakın gelecekte Berlin’de geçiyor. Çocukken geçirdiği bir kaza sonucu konuşamayan ve hayatta sevgilisi Nadire’den başka hiçbir şeyi olmayan barmen Leo (Alexander Skarsgård), ortadan kaybolan sevgilisinin peşine düşünce kendisini yeraltı dünyasının göbeğinde buluyor. İki saat altı dakikalık bir film ‘Mute’ ve yönetmen Duncan Jones, ölümünden sonra yaptığı bu filmi babası David Bowie’ye ithaf etmiş. Paul Rudd, Justin Theroux, bu yılın Oscar adaylarından Sam Rockwell gibi oyuncular da var kadroda.

Politika sevenlere:

‘Marseille’in ilk sezonu belediye başkanlığı için verilen kıyasıya bir mücadelenin ortasında kalp krizi geçiren Robert Taro (Gérard Depardieu), hasmı Lucas Barres’in (Benoît Magimel) kollarına yığılırken bitmişti. İkinci sezon kaldığı yerden başlıyor; seçim çok yaklaşmış durumda, Taro yoğun bakımda, başkanlığı vekâleten Barres yürütüyor ama kıl payı farkla Taro’ya yenilmek üzere. Partilerle pazarlıklar başlarken aşırı sağın yükselişi de durdurulamıyor. Yeni oyuncuların da katıldığı, ilkinden daha hareketli bu sezonun sekiz bölümü de yayında.

HAFTANIN PROGRAMI

Vatanım Sensin (Kanal D, perşembe, 20.00)

Dizi hızını artırarak sürüyor. ‘Düşmanı denize dökme’ günü yaklaşırken Cevdet ve Azize’nin mücadelesi de yoğunlaşıyor.

3

Son birkaç haftanın en çok konuşulan üç dizisi: Komik mi değil mi bir türlü karar verilemeyen (ve bence erken infaz edilen) ‘Jet Sosyete’, şiddet meselesini geride bırakmış görünen ‘Sen Anlat Karadeniz’ ve kadın hayranları Berlin ile Profesör arasında bırakan ‘La Casa de Papel’.