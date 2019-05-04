Yeni YouTube haber kanalıyla tanışın
Dört büyük uluslararası medya kuruluşunun bir araya gelerek hayata geçirdiği +90 adlı kanal Türkçe yayın yapacak. Konular ise ‘kara akrebin zehri’nden ‘zeybek nedir’e son derece çeşitli...
Alanında iş bulamayanlar’, ‘Trans kadın olmak ne demek’, ‘Zeybek nedir’, ‘Uygur Türklerinin yaşam mücadelesi’, ‘Çocuk yaşta evlenenler anlatıyor’, ‘Gelecekte bizi neler bekliyor’, ‘Kara akrebin mucizevi zehri’... Yaklaşık 16 aydır üzerinde çalışılan ve çarşamba günü yayın hayatına başlayan +90’ın ele aldığı ilk konular böyle...
İngiltere’den BBC, Almanya’dan DW, Fransa’dan France24 ve Amerika’dan VOA, Türkçe haber yayını yapan bir YouTube kanalı için bir araya geldi. Bu dört medya kuruluşunun temsilcileri, daha önce benzerine rastlanmayan bu projenin lansmanı için bu hafta İstanbul’daydı.
DW Genel Müdürü Peter Limbourg, kanalın hedef kitlesinin Türkiye’de ve yurtdışında yaşayan, Türkçe konuşan medya takipçileri olduğunu belirterek, “Daha iyi bir diyalog için uygun ortamı yaratmayı amaçladık” dedi.
BBC Dünya Servisi Müdürü Jamie Angus ise konuşmasına BBC Türkçe’nin ilk yayınını 1939’da radyo üzerinden yapmaya başladığını hatırlatarak başladı. Yayıncılığın dijitalleşmesine değindikten sonra gençlere ulaşmanın en direkt yolunun YouTube’da varlık göstermek olduğunun altını çizdi. Angus ayrıca dünyayı ve dünyanın geri kalanında nasıl algılandıklarını merak eden Türk gençlerini önemsediklerini söyledi.
VOA Güney ve Asya Müdür Yardımcısı Eric Phillips de “YouTube aracılığıyla gençlere ulaşabilmeyi umut ediyoruz” dedi.
Kanalın içeriği, ülkelerinde kamu desteğiyle faaliyet gösteren bu dört medya kuruluşunun çalışanları tarafından üretilecek. İzleyicilerden kanala abone olmalarını ve videolarla ilgili olumlu ya da olumsuz görüşlerini paylaşmalarını bekliyorlar.
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