Yeni YouTube haber kanalıyla tanışın

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
04.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

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Dört büyük uluslararası medya kuruluşunun bir araya gelerek hayata geçirdiği +90 adlı kanal Türkçe yayın yapacak. Konular ise ‘kara akrebin zehri’nden ‘zeybek nedir’e son derece çeşitli...

Alanında iş bulamayanlar’, ‘Trans kadın olmak ne demek’, ‘Zeybek nedir’, ‘Uygur Türklerinin yaşam mücadelesi’, ‘Çocuk yaşta evlenenler anlatıyor’, ‘Gelecekte bizi neler bekliyor’, ‘Kara akrebin mucizevi zehri’... Yaklaşık 16 aydır üzerinde çalışılan ve çarşamba günü yayın hayatına başlayan +90’ın ele aldığı ilk konular böyle...

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İngiltere’den BBC, Almanya’dan DW, Fransa’dan France24 ve Amerika’dan VOA, Türkçe haber yayını yapan bir YouTube kanalı için bir araya geldi. Bu dört medya kuruluşunun temsilcileri, daha önce benzerine rastlanmayan bu projenin lansmanı için bu hafta İstanbul’daydı.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, kanalın hedef kitlesinin Türkiye’de ve yurtdışında yaşayan, Türkçe konuşan medya takipçileri olduğunu belirterek, “Daha iyi bir diyalog için uygun ortamı yaratmayı amaçladık” dedi.

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BBC Dünya Servisi Müdürü Jamie Angus ise konuşmasına BBC Türkçe’nin ilk yayınını 1939’da radyo üzerinden yapmaya başladığını hatırlatarak başladı. Yayıncılığın dijitalleşmesine değindikten sonra gençlere ulaşmanın en direkt yolunun YouTube’da varlık göstermek olduğunun altını çizdi. Angus ayrıca dünyayı ve dünyanın geri kalanında nasıl algılandıklarını merak eden Türk gençlerini önemsediklerini söyledi.

Yeni YouTube haber kanalıyla tanışın

VOA Güney ve Asya Müdür Yardımcısı Eric Phillips de “YouTube aracılığıyla gençlere ulaşabilmeyi umut ediyoruz” dedi.

Kanalın içeriği, ülkelerinde kamu desteğiyle faaliyet gösteren bu dört medya kuruluşunun çalışanları tarafından üretilecek. İzleyicilerden kanala abone olmalarını ve videolarla ilgili olumlu ya da olumsuz görüşlerini paylaşmalarını bekliyorlar.

 

 

 

 

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