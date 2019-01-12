Yeni yıla yeni bir hayat, olmadı yeni bir ev...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriYeni yıla yeni bir hayat, olmadı yeni bir ev...
GeriHürriyet Cumartesi Yeni yıla yeni bir hayat, olmadı yeni bir ev...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
12.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeni yıla yeni bir hayat, olmadı yeni bir ev...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni yıla yeni bir hayat, olmadı yeni bir ev...

Çoksatan ‘Hayatı Sadeleştirmek İçin Derle Topla Rahatla’ kitabı, yazarıyla çekilen ‘Tidying Up with Marie Kondo’ adlı bir belgesel diziye hayat verdi. İzleyip ilham almak için zamanlama uygun. (İZLEMEDEN GEÇMEYİN...Elçin Yahşi öneriyor)

Haberiniz olmuştur; ‘Hayatı Sadeleştirmek İçin Derle Topla Rahatla’ gibi hiç de sade olmayan bir isimle bizde de yayımlanan bir kitap var. Marie Kondo isimli Japon hanımefendi, herkesin bir noktada yakındığı ıvır zıvıra el koydu ve buradan yürüdü gitti. Tüm dünyada çoksatan kitabın belgesel dizisi ‘Tidying Up with Marie Kondo’ artık Netflix’te.
Kondo’nun tüm kitabına yaydığı ‘Kon Mari’ metodu çok basit aslında: Giysi, kitap, kâğıt, banyo ve mutfak gereçleri, son olarak da anı olarak saklananlar bu sırayla ortaya yığılıyor. Mesela giysilerin elinize aldığınızda içinizi ısıtanını saklıyor, diğerlerini atıyorsunuz. Kalanları da nasıl katlayıp yerleştireceğinizi öğreniyorsunuz. Basit göründüğüne bakmayın, sırf giysileri elemek bile günler sürebiliyor. Bir bölüm bitmeden diğerine geçmek de yok.
Bu sıkıcı işi nasıl sekiz bölümlük dizi yaptıklarına gelince, tabii ki işe insan hikâyelerini katarak diyoruz. İki bebekleri olan genç bir çiftin, 40 yıl evlilikten sonra kocasını kaybetmiş bir kadının, hayatları kitap olan iki yazarın, çöp evde yaşayan iki emeklinin evlerini nasıl sadeleştirdiklerini izlerken herkes bir yerde kendinden bir parça bulabilir.
44
38 ülkede 44 yapım, 400 bölüm insan hikâyesiyle yeni yolculuğuna başlayan TRT Belgesel kanalı, bundan böyle ‘İnsanı anlamak hayatı anlamaktır’ mottosuyla yoluna devam edecek.
Beş program
Gezi: ‘Çok Gezenti’de surları, kaleleri, manastırları ve taş sokaklarıyla insana bir filmin içinde gibi hissettiren Hırvatistan’ın güzel şehri Dubrovnik ekrana gelecek. (teve2, pazar, 12.30)
Magazin: ‘Set Ekstra’da bu hafta Atilla Saral’la ‘İkizler Memo-Can’ sohbeti, ‘Bir Litre Gözyaşı’nın Doktor Onur’u Polat Bilgin röportajı ve ‘Arka Sokaklar’ın son bölümünde yaşananlar var. (Kanal D, pazar, 13.45)
Yeni dizi: ‘Halka’ bu hafta başlıyor. Kirli güçlerin hâkim olduğu dünyayı yıkmaya çalışan Cihangir’le (Serkan Çayoğlu) Kaan’ın (Kaan Yıldırım) mücadelesi. (TRT1, salı, 20.00)
Yeni dizi: Tüm karakterlerin insana ait hallerini İbni Arabi’nin Satranc-ı Urefa oyunuyla anlatacak olan ‘Vuslat’ın başrolünde Kadir Doğulu var. Bu hafta ikinci bölüm ekranda. (TRT1, pazartesi, 20.00)
Spor: Avustralya Açık Tenis Turnuvası, 14-29 Ocak’ta ekranda olacak. Grand Slam analizleri ise John McEnroe’dan. (Eurosport)

Yeni yıla yeni bir hayat, olmadı yeni bir ev...


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Bu acıyı ancak yaşayan bilir'

Sosyal medyada neler günah?

Hande Erçel'in acı günü...Annesi kansere yenik düştü

Ödül töreninde Burak Özçivit krizi