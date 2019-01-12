Yeni yıla yeni bir hayat, olmadı yeni bir ev...
Çoksatan ‘Hayatı Sadeleştirmek İçin Derle Topla Rahatla’ kitabı, yazarıyla çekilen ‘Tidying Up with Marie Kondo’ adlı bir belgesel diziye hayat verdi. İzleyip ilham almak için zamanlama uygun. (İZLEMEDEN GEÇMEYİN...Elçin Yahşi öneriyor)
Haberiniz olmuştur; ‘Hayatı Sadeleştirmek İçin Derle Topla Rahatla’ gibi hiç de sade olmayan bir isimle bizde de yayımlanan bir kitap var. Marie Kondo isimli Japon hanımefendi, herkesin bir noktada yakındığı ıvır zıvıra el koydu ve buradan yürüdü gitti. Tüm dünyada çoksatan kitabın belgesel dizisi ‘Tidying Up with Marie Kondo’ artık Netflix’te.
Kondo’nun tüm kitabına yaydığı ‘Kon Mari’ metodu çok basit aslında: Giysi, kitap, kâğıt, banyo ve mutfak gereçleri, son olarak da anı olarak saklananlar bu sırayla ortaya yığılıyor. Mesela giysilerin elinize aldığınızda içinizi ısıtanını saklıyor, diğerlerini atıyorsunuz. Kalanları da nasıl katlayıp yerleştireceğinizi öğreniyorsunuz. Basit göründüğüne bakmayın, sırf giysileri elemek bile günler sürebiliyor. Bir bölüm bitmeden diğerine geçmek de yok.
Bu sıkıcı işi nasıl sekiz bölümlük dizi yaptıklarına gelince, tabii ki işe insan hikâyelerini katarak diyoruz. İki bebekleri olan genç bir çiftin, 40 yıl evlilikten sonra kocasını kaybetmiş bir kadının, hayatları kitap olan iki yazarın, çöp evde yaşayan iki emeklinin evlerini nasıl sadeleştirdiklerini izlerken herkes bir yerde kendinden bir parça bulabilir.
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38 ülkede 44 yapım, 400 bölüm insan hikâyesiyle yeni yolculuğuna başlayan TRT Belgesel kanalı, bundan böyle ‘İnsanı anlamak hayatı anlamaktır’ mottosuyla yoluna devam edecek.
Beş program
Gezi: ‘Çok Gezenti’de surları, kaleleri, manastırları ve taş sokaklarıyla insana bir filmin içinde gibi hissettiren Hırvatistan’ın güzel şehri Dubrovnik ekrana gelecek. (teve2, pazar, 12.30)
Magazin: ‘Set Ekstra’da bu hafta Atilla Saral’la ‘İkizler Memo-Can’ sohbeti, ‘Bir Litre Gözyaşı’nın Doktor Onur’u Polat Bilgin röportajı ve ‘Arka Sokaklar’ın son bölümünde yaşananlar var. (Kanal D, pazar, 13.45)
Yeni dizi: ‘Halka’ bu hafta başlıyor. Kirli güçlerin hâkim olduğu dünyayı yıkmaya çalışan Cihangir’le (Serkan Çayoğlu) Kaan’ın (Kaan Yıldırım) mücadelesi. (TRT1, salı, 20.00)
Yeni dizi: Tüm karakterlerin insana ait hallerini İbni Arabi’nin Satranc-ı Urefa oyunuyla anlatacak olan ‘Vuslat’ın başrolünde Kadir Doğulu var. Bu hafta ikinci bölüm ekranda. (TRT1, pazartesi, 20.00)
Spor: Avustralya Açık Tenis Turnuvası, 14-29 Ocak’ta ekranda olacak. Grand Slam analizleri ise John McEnroe’dan. (Eurosport)
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