Yeni sezonun iki yıldızı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Cumartesi
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27.04.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Yeni sezonun iki yıldızı

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Yeni sezonun iki yıldızı

İddialı dizilerin patır patır döküldüğü sezon, ‘Avlu’ ve ‘İnsanlık Suçu’yla haysiyetini kurtarıyor.

Demet Evgar’ın ders gibi oynadığı ‘Avlu’ (Star TV), bu sezonun en farklı projelerinden biri. Özellikle müziklerinin dramatik etkisi tartışılmaz. Son zamanlarda dizilerin klişe atmosfer müziğine dayanmanın ötesinde evrensel boyuta geçtiğini görüyoruz. ‘Ufak Tefek Cinayetler’de Oasis dinlemişliğimiz bile var. ‘Avlu’nun Schubert’le sınıf atlaması da ayrı güzellik.

  ‘Avlu’nun belki de en güçlü taraflarından biri müthiş oyuncu seçimleri. Azra, Kudret, Jale, Hasret hapishaneye canlı bir organizma gibi hayat katıyor. Kudret’in zorbalığı, Deniz’in dramatik direnişi, Azra’nın ağzına cuk oturan laf ebeliği, zaman zaman ergen serseriliği hikâyeyi hep ayakta tutan güçlü bir ağ örüyor. Üstelik izleyicinin mazoşist bir zevkle sevdiği ağlatmalı, anneli çocuklu keder damarını da iyi yakalamış görünüyorlar.

  Diğer yandan Kanal D’de daha klasik bir kurguyla ‘İnsanlık Suçu’ var. Yoksul gencin hayatla mücadelesi çok beklenmedik bir hikâye olmasa da Kaan Yıldırım’ın Cemal’i, hikâyeyi anlatma biçiminin zaman zaman hikâyeden önemli olduğunu hatırlatıyor. Cemal’in öyküsünde derin bir baba travması (babanın yerine geçen amca) var. Zengin-yoksul aksından çok daha enteresan olan kısmı da bu. Ahmet Mümtaz Taylan’ın canlandırdığı Sami ile Cemal arasındaki ilişki dizinin taşıyıcı sütunu. İlk bölümde biraz ağır giden tempo son zamanlarda giderek hızlanıyor. Reytinglerden de izleyicinin olumlu tepki verdiği belli. Cemal-Suna aşkı da ayrı bir heyecan konusu. Bir türlü yakalanamayan mutluluk, kavuşamayan âşıklar ve kıskançlık mevzusu gerzek bir eski sevgili hep tutan bir formül. ‘İnsanlık Suçu’nun belki de tek sorunu şimdilik Suna’nın fazla tek boyutlu, cici kız olması. Onun hakkında daha çok şey bilmeye, zaaflarını öğrenmeye ihtiyacımız var.

  Bu iki dizi ekranda feodal ve hamasinin hâkimiyetini kıran, incelikli, derin hikâyelerin peşinde koşan nadir işlerden. Kurtlar sofrasında sezonu kazasız belasız atlatmayı hak ediyorlar.

 

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