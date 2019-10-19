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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi öneriyor / elcinyahsi@ekranella.com
19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni sezondan iki yeni dizi daha

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Yeni sezondan iki yeni dizi daha

Dönem dizisi ‘Kurşun’ adaletin, ‘Sevgili Geçmiş’ ise ailesinin peşinde olanları anlatıyor.

1970’lerde bir kadın ve bir adam, aşk ve emekle bir ülkenin kaderine dokunacak
Kurşun (Fox, çarşamba, 20.00)

Yeni sezondan iki yeni dizi daha

Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı ‘Kurşun’ 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yeraltı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş gibi isimleri de kadrosunda barındıran dizi, senarist Kerem Deren ve ekibi tarafından yazılıyor. Deniyor ki, 70’li yılların İstanbul’unda gündüzleri suçlulara göz açtırmayan, geceleri de suç âleminin göbeğinden çıkmayan efsanevi savcı Kemal Şimşek’in hikâyesidir bu.

Yeni sezondan iki yeni dizi daha

Üç kız kardeş ve sakladıkları büyük sır
Sevgili Geçmiş (Star, cuma, 20.00)

Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk gibi sevilen oyuncuların rol aldığı ‘Sevgili Geçmiş’in konusu şöyle: “Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli birer mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeriyse uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’de yaşamaya mecbur kalırlar. Deniyor ki, yine mi şiddet, yine mi dayak... Kadına şiddet görüntüleriyle bezeli olan ilk bölüm tanıtımları sosyal medyada epey eleştirildi. Ancak o görüntüler ilk bölümde olacak ve orada kalacak sanırım, umarım.

Yeni sezondan iki yeni dizi daha
‘Gerçek erkekler et yer’ mi sahiden? Bitki tabanlı beslenen sporcuların başarılarına odaklanan 1 saat 25 dakikalık belgesel tartışmalara yol açacak.Yapımcıları arasında Novak Djokovic, Arnold Schwarzenegger, James Cameron var.

9.5
Yeni bölümleri perşembeden itibaren BluTv’de yayımlanmaya başlayan ‘Aynen Aynen’in maksimum bölüm süresi
9.5 dakika. YouTube’da yedi bölümü var ve bu yedi bölüm 10 milyon izlemeyi aşmış durumda. Uraz Kaygılaroğlu ile Nilperi Şahinkaya, kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir dille anlatarak Emir ve Nil’in eğlenceli serüvenlerini ekranlara getiriyor. Yönetmeni Yunus Ozan Korkut’u ‘Benim Varoş Hikayem’le tanımıştık. Kült dizi ‘Bir Kadın Bir Erkek’in içerik, biçim ve süre açısından günümüze uyarlanmış halini düşünün.
(Her perşembe yeni bölüm)

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