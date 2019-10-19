Yeni sezondan iki yeni dizi daha
Dönem dizisi ‘Kurşun’ adaletin, ‘Sevgili Geçmiş’ ise ailesinin peşinde olanları anlatıyor.
1970’lerde bir kadın ve bir adam, aşk ve emekle bir ülkenin kaderine dokunacak
Kurşun (Fox, çarşamba, 20.00)
Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı ‘Kurşun’ 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yeraltı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş gibi isimleri de kadrosunda barındıran dizi, senarist Kerem Deren ve ekibi tarafından yazılıyor. Deniyor ki, 70’li yılların İstanbul’unda gündüzleri suçlulara göz açtırmayan, geceleri de suç âleminin göbeğinden çıkmayan efsanevi savcı Kemal Şimşek’in hikâyesidir bu.
Üç kız kardeş ve sakladıkları büyük sır
Sevgili Geçmiş (Star, cuma, 20.00)
Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk gibi sevilen oyuncuların rol aldığı ‘Sevgili Geçmiş’in konusu şöyle: “Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli birer mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeriyse uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’de yaşamaya mecbur kalırlar. Deniyor ki, yine mi şiddet, yine mi dayak... Kadına şiddet görüntüleriyle bezeli olan ilk bölüm tanıtımları sosyal medyada epey eleştirildi. Ancak o görüntüler ilk bölümde olacak ve orada kalacak sanırım, umarım.
‘Gerçek erkekler et yer’ mi sahiden? Bitki tabanlı beslenen sporcuların başarılarına odaklanan 1 saat 25 dakikalık belgesel tartışmalara yol açacak.Yapımcıları arasında Novak Djokovic, Arnold Schwarzenegger, James Cameron var.
9.5
Yeni bölümleri perşembeden itibaren BluTv’de yayımlanmaya başlayan ‘Aynen Aynen’in maksimum bölüm süresi
9.5 dakika. YouTube’da yedi bölümü var ve bu yedi bölüm 10 milyon izlemeyi aşmış durumda. Uraz Kaygılaroğlu ile Nilperi Şahinkaya, kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir dille anlatarak Emir ve Nil’in eğlenceli serüvenlerini ekranlara getiriyor. Yönetmeni Yunus Ozan Korkut’u ‘Benim Varoş Hikayem’le tanımıştık. Kült dizi ‘Bir Kadın Bir Erkek’in içerik, biçim ve süre açısından günümüze uyarlanmış halini düşünün.
(Her perşembe yeni bölüm)
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