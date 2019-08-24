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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi öneriyor - elcinyahsi@ekranella.com
24.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni sezona ısınma turları

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Yeni sezona ısınma turları

Gündüz kuşağı yeni sezonu erkene çekti, eylül ayını bile beklemedi...

Temizlik Benim İşim
TLC kanalında yayımlanan ‘Temizlik Avcıları’ programının yerli versiyonunda dikkatleri çeken, tam bir temizlik hastası olan Kadir Ezildi, yeni bir programa transfer olmakta gecikmedi. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen beş titiz yarışmacı, bir hafta boyunca kirli ve dağınık beş evi temizliyor. Temizliğin ustası, lekelerin düşmanı Kadir Ezildi de günün yarışmacısına bir yandan destek olup yardım ederken, bir yandan da eleştirilerini sıralıyor. Haftanın finalinde en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10.000 TL’nin sahibi oluyor. Sosyal medyada Kadir Ezildi’nin yarışmacılardan daha çok temizlik yaptığından söz ediliyor. (Fox, hafta içi her gün, 14.00)

Yeni sezona ısınma turları

Seda Sayan ile Yemekteyiz
40 yıllık ‘Yemekteyiz’ programı geçen hafta yeni sezonuna Seda Sayan’ın sunumuyla başladı. Yalnız beklenmedik bir şey oldu ve programın sadık izleyicileri Seda Sayan’ı sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tuttu. Reytinglerde önceki döneme göre önemli bir fark yok, bakalım devamı nasıl gelecek... Programın bir önceki sunucusu ‘Kiralık Aşk’ dizisiyle yıldızı parlayan Onur Büyüktopçu idi. (tv8, hafta içi her gün, 16.00)

Yeni sezona ısınma turları

Damat Bayıldı
Onur Büyüktopçu ise bu haftadan itibaren yeni programıyla ekranda olacak. Bu programda gelinler ve kaynanalar hem rakip hem de aynı takımın üyeleri. Neyi, kimin yaptığından habersiz damatlarsa annelerinin veya eşlerinin yemeklerini tercih ederek günün kazananını belirleyecek. Haftanın galibi olan aile tam altın kazanıyor. (Show, hafta içi her gün, 16.00)

Yeni sezona ısınma turları

HAFTANIN PROGRAMI

Diagnosis (Netflix)

‘The New York Times’daki ‘Diagnosis’ (Teşhis) başlıklı köşesiyle ‘House’ dizisine ilham veren ve dizinin danışmanlarından olan Dr. Lisa Sanders’in aynı adlı yedi bölümlük belgeselinde, teşhis konulamayan hastalıklar başrolde. Geçen yıl Dr. Sanders köşesinden dizinin hazırlığını duyuruyor, okurlarıyla bazı vakaları paylaşıyor, dünyanın her yanından yorumlar yağıyor ve çaresiz dertlere çare bulmanın en önemli adımı atılıyor, hastalıkların adı konuyor... Gerçek hayattan ‘House’ vakaları gibi.

BEŞ PROGRAM

1 - Spor analiz: Spor dünyası aslında ne diyor? Ünlü spor insanlarının verdikleri demeçler ve sosyal medya paylaşımlarının alt metinleri, gazeteci Fuat Akdağ’ın moderatörlüğü ve gazeteci Bağış Erten’in analizleri eşliğinde ‘Aslında’ ile masaya yatırılıyor, kelimelerin arasında saklanmış gerçekler açığa çıkarılıyor. (DMAX, salı, 22.55)

2 - Belgesel: ‘American Factory’ Michele ve Barack Obama çiftinin yapım şirketi Higher Ground’un Netflix’le ilk işbirliği ürünü. Ohio’da kapanmış bir fabrikayı satın alan Çinli milyarderin kurduğu yeni işle eski işçiler arasındaki uyumsuzluğun filmi. Ayrıca Obamaların ve yönetmenlerin film üzerine sohbet ettiği 10 dakikalık bir program da var. (Netflix)

3 - Gezi: Dünyanın en büyük, en yeni ve en lüks yolcu gemisi Majestic Princess’in ilk yolculuğunu anlatan ‘Mavi Rota’nın yeni bölümleri her hafta ekranda olacak. Sydney’dan Şanghay’a uzanan yolculuğu boyunca 3500 kişiyi ağırlayan gemide binlerce kişilik mürettebat da var. (National Geographic Channel, cumartesi, 21.30)

4 - Yeni sezon: Geçmişleriyle yüzleşmeye karar veren Noah ve Helen’ın beklenmedik bir şekilde yeniden bir araya geleceği beşinci ve son sezonuyla ‘The Affair’de, Helen’in gizli ilişkisi, Noah’nın pişmanlığı derken Alison ve Cole’un kızları Joanie Lockhart (Anna Paquin) annesine olanları araştırmaya başlıyor. (Foxlife, hafta içi her gün, 21.30)

5 - Film: Yönetmenliğini Bryan Singer’ın yaptığı, Rami Malek’in ‘En İyi Erkek Oyuncu’ Oscar’ını aldığı ‘Bohemian Rhapsody’ 2019’un en çok Oscar kazanan filmi oldu. Filmin ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dallarında da Altın Küre ödülü var. (MovieSmart Premium, pazar, 20.00)

 

 

 

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