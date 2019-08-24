Yeni sezona ısınma turları

Temizlik Benim İşim

TLC kanalında yayımlanan ‘Temizlik Avcıları’ programının yerli versiyonunda dikkatleri çeken, tam bir temizlik hastası olan Kadir Ezildi, yeni bir programa transfer olmakta gecikmedi. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen beş titiz yarışmacı, bir hafta boyunca kirli ve dağınık beş evi temizliyor. Temizliğin ustası, lekelerin düşmanı Kadir Ezildi de günün yarışmacısına bir yandan destek olup yardım ederken, bir yandan da eleştirilerini sıralıyor. Haftanın finalinde en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10.000 TL’nin sahibi oluyor. Sosyal medyada Kadir Ezildi’nin yarışmacılardan daha çok temizlik yaptığından söz ediliyor. (Fox, hafta içi her gün, 14.00)

Seda Sayan ile Yemekteyiz

40 yıllık ‘Yemekteyiz’ programı geçen hafta yeni sezonuna Seda Sayan’ın sunumuyla başladı. Yalnız beklenmedik bir şey oldu ve programın sadık izleyicileri Seda Sayan’ı sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tuttu. Reytinglerde önceki döneme göre önemli bir fark yok, bakalım devamı nasıl gelecek... Programın bir önceki sunucusu ‘Kiralık Aşk’ dizisiyle yıldızı parlayan Onur Büyüktopçu idi. (tv8, hafta içi her gün, 16.00)

Damat Bayıldı

Onur Büyüktopçu ise bu haftadan itibaren yeni programıyla ekranda olacak. Bu programda gelinler ve kaynanalar hem rakip hem de aynı takımın üyeleri. Neyi, kimin yaptığından habersiz damatlarsa annelerinin veya eşlerinin yemeklerini tercih ederek günün kazananını belirleyecek. Haftanın galibi olan aile tam altın kazanıyor. (Show, hafta içi her gün, 16.00)

HAFTANIN PROGRAMI

Diagnosis (Netflix)

‘The New York Times’daki ‘Diagnosis’ (Teşhis) başlıklı köşesiyle ‘House’ dizisine ilham veren ve dizinin danışmanlarından olan Dr. Lisa Sanders’in aynı adlı yedi bölümlük belgeselinde, teşhis konulamayan hastalıklar başrolde. Geçen yıl Dr. Sanders köşesinden dizinin hazırlığını duyuruyor, okurlarıyla bazı vakaları paylaşıyor, dünyanın her yanından yorumlar yağıyor ve çaresiz dertlere çare bulmanın en önemli adımı atılıyor, hastalıkların adı konuyor... Gerçek hayattan ‘House’ vakaları gibi.

BEŞ PROGRAM

1 - Spor analiz: Spor dünyası aslında ne diyor? Ünlü spor insanlarının verdikleri demeçler ve sosyal medya paylaşımlarının alt metinleri, gazeteci Fuat Akdağ’ın moderatörlüğü ve gazeteci Bağış Erten’in analizleri eşliğinde ‘Aslında’ ile masaya yatırılıyor, kelimelerin arasında saklanmış gerçekler açığa çıkarılıyor. (DMAX, salı, 22.55)

2 - Belgesel: ‘American Factory’ Michele ve Barack Obama çiftinin yapım şirketi Higher Ground’un Netflix’le ilk işbirliği ürünü. Ohio’da kapanmış bir fabrikayı satın alan Çinli milyarderin kurduğu yeni işle eski işçiler arasındaki uyumsuzluğun filmi. Ayrıca Obamaların ve yönetmenlerin film üzerine sohbet ettiği 10 dakikalık bir program da var. (Netflix)

3 - Gezi: Dünyanın en büyük, en yeni ve en lüks yolcu gemisi Majestic Princess’in ilk yolculuğunu anlatan ‘Mavi Rota’nın yeni bölümleri her hafta ekranda olacak. Sydney’dan Şanghay’a uzanan yolculuğu boyunca 3500 kişiyi ağırlayan gemide binlerce kişilik mürettebat da var. (National Geographic Channel, cumartesi, 21.30)

4 - Yeni sezon: Geçmişleriyle yüzleşmeye karar veren Noah ve Helen’ın beklenmedik bir şekilde yeniden bir araya geleceği beşinci ve son sezonuyla ‘The Affair’de, Helen’in gizli ilişkisi, Noah’nın pişmanlığı derken Alison ve Cole’un kızları Joanie Lockhart (Anna Paquin) annesine olanları araştırmaya başlıyor. (Foxlife, hafta içi her gün, 21.30)

5 - Film: Yönetmenliğini Bryan Singer’ın yaptığı, Rami Malek’in ‘En İyi Erkek Oyuncu’ Oscar’ını aldığı ‘Bohemian Rhapsody’ 2019’un en çok Oscar kazanan filmi oldu. Filmin ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dallarında da Altın Küre ödülü var. (MovieSmart Premium, pazar, 20.00)