Yeni nesil şıklık

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hürriyet Cumartesi
Başak Dizer Tatlıtuğ ile erkek stili - bdizer@hurriyet.com.tr
27.04.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Yeni nesil şıklık

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Yeni nesil şıklık

Mezuniyette farklılık yaratmak isteyenler, bu kombindeki stili bire bir uygulayın!

Bir süredir bu sayfadan gala ve kırmızı halıdaki ünlü erkeklerin kostüm ve kombinlerini yorumluyorum. Fakat Tween’in bu smokini kadar yeni, genç ve şık bir gala kombinine hiç rastlamadım. Yenilik dediğimiz şeyler erkeler için bu tarz küçük farklılıklarda saklı. İncecik yaka bir smokin ve farklı bir boyun bağı. Bana devamlı sorulan “mezuniyette ne giymeliyiz” sorusuna da en doğru cevaplardan biri olacak türden bir gece şıklığı. Fotoğraftaki manşet ve kol detayını bire bir uygulamaya çalışın. Gençler için ise saten bel kemeri yerine, kemersiz pantolon tercih edin.

Yeni nesil şıklık

Farklı, özenli, orijinal

‘Avengers serisinin’ son filni ‘Infinity War’un gala gecesindeyiz.
O kadar çok erkek başrolü var ki... Sırayla yorumlayacağım. Bu hafta hayranı olduğum Samuel
L. Jackson ile başlayalım. Tarz dedikleri budur işte. Farklı, özenli, orijinal ve yeni. Aradığımız her şey var. Yine de çok rahat bir tarz,
tam gala kostümü değil ama başarılı bir kombinleme ve kişisel stil yansıması.

Yeni nesil şıklık

SORUN, ANLATAYIM

Soru:
Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

Cevap:
Bu yaz özellikle keten-koton karışımlı, hafif, astarsız kumaşlarla yapılan açık mavi, indigo, ekru, bej, uçuk gri, taş rengi takım ve ceketlerden alabilirsiniz.
Beyazı takım olarak çok tavsiye etmiyorum ama şık bir okazyon veya yaz düğünleri için beyaz keten ceket ve açık pudra renkli pantolonlarla kombin yapabilirsiniz. Smokin olarak da beyaz ceket ve siyah pantolon hâlâ revaçta. Beyaz gömlek bu takımlarla en iyi kombinlenecek garanti parçadır.

Benim önerim

Yeni nesil şıklık

Gözlük alışverişi zamanı geldi çattı. Erkekler için önerim, modern, hafif ve cool Italia Independent çerçeveleri. Renkli camlar sezon trendi. Yuvarlak çerçeveler demode oldu, tercihinizi kare modellerden yana kullanın. 980 TL

YAPIN - YAPMAYIN

* Bu yaz özel okazyon ve düğün gibi organizasyonlar için smokin ve takımlarda bol kısa paça pantolonlar ile çorapsız loaferlar kombinleyin. Özellikle deniz kenarı etkinliklerde bu tarzı seçin.

Yeni nesil şıklık

* Bu yaz davetlerde ve yaz düğünlerinde kravat takmayın. Papyon ya da kurdele şeklinde bağlanan boyun bağları, metal, gümüş iğneli gömlek yakaları ya da açık yaka ve cepte ipek mendil tercih edin.

 

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