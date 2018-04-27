Yeni nesil şıklık
Mezuniyette farklılık yaratmak isteyenler, bu kombindeki stili bire bir uygulayın!
Bir süredir bu sayfadan gala ve kırmızı halıdaki ünlü erkeklerin kostüm ve kombinlerini yorumluyorum. Fakat Tween’in bu smokini kadar yeni, genç ve şık bir gala kombinine hiç rastlamadım. Yenilik dediğimiz şeyler erkeler için bu tarz küçük farklılıklarda saklı. İncecik yaka bir smokin ve farklı bir boyun bağı. Bana devamlı sorulan “mezuniyette ne giymeliyiz” sorusuna da en doğru cevaplardan biri olacak türden bir gece şıklığı. Fotoğraftaki manşet ve kol detayını bire bir uygulamaya çalışın. Gençler için ise saten bel kemeri yerine, kemersiz pantolon tercih edin.
Farklı, özenli, orijinal
‘Avengers serisinin’ son filni ‘Infinity War’un gala gecesindeyiz.
O kadar çok erkek başrolü var ki... Sırayla yorumlayacağım. Bu hafta hayranı olduğum Samuel
L. Jackson ile başlayalım. Tarz dedikleri budur işte. Farklı, özenli, orijinal ve yeni. Aradığımız her şey var. Yine de çok rahat bir tarz,
tam gala kostümü değil ama başarılı bir kombinleme ve kişisel stil yansıması.
SORUN, ANLATAYIM
Soru:
Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!
Cevap:
Bu yaz özellikle keten-koton karışımlı, hafif, astarsız kumaşlarla yapılan açık mavi, indigo, ekru, bej, uçuk gri, taş rengi takım ve ceketlerden alabilirsiniz.
Beyazı takım olarak çok tavsiye etmiyorum ama şık bir okazyon veya yaz düğünleri için beyaz keten ceket ve açık pudra renkli pantolonlarla kombin yapabilirsiniz. Smokin olarak da beyaz ceket ve siyah pantolon hâlâ revaçta. Beyaz gömlek bu takımlarla en iyi kombinlenecek garanti parçadır.
Benim önerim
Gözlük alışverişi zamanı geldi çattı. Erkekler için önerim, modern, hafif ve cool Italia Independent çerçeveleri. Renkli camlar sezon trendi. Yuvarlak çerçeveler demode oldu, tercihinizi kare modellerden yana kullanın. 980 TL
YAPIN - YAPMAYIN
* Bu yaz özel okazyon ve düğün gibi organizasyonlar için smokin ve takımlarda bol kısa paça pantolonlar ile çorapsız loaferlar kombinleyin. Özellikle deniz kenarı etkinliklerde bu tarzı seçin.
* Bu yaz davetlerde ve yaz düğünlerinde kravat takmayın. Papyon ya da kurdele şeklinde bağlanan boyun bağları, metal, gümüş iğneli gömlek yakaları ya da açık yaka ve cepte ipek mendil tercih edin.
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