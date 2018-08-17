Yeni Madonna Dua Lipa : Kadınlar bana hep ilham verdi; sahnede olmamın sebebi de onlar

Aileniz köken olarak Kosovalı. Ama siz İngiltere’de doğup büyüdünüz. Kosova sizin için ne ifade ediyor? Aileniz oraya geri taşınınca, neden tekrar İngiltere’ye dönmek istediniz?

- İngiltere’deydik. 11 yaşındaydım. Bir gün annemler büyük haberi açıklamak için mutfaktaki yemek masasına oturmuşlardı. Meğer babamın eğitimi bitmiş ve Kosova’nın başkenti Priştine’den bir iş teklifi almış. Hep beraber gittik. Ama hayallerimi gerçeğe dönüştürmek için 15 yaşıma kadar bekledim.



Neydi hayaliniz?

- Londra’ya geri dönmek. Kararımı verdim. Çünkü Kosova’da kalırsam bu işi dünya ölçeğinde yapamam diye düşündüm. Ama Priştine’yle ilgili sevdiğim çok şey oldu. Orada yaşamak sadece bir Londralı olmadığımı anlamamı sağladı. Oysaki ben hep öyle düşünmüştüm. Meğer ben iki ayrı yerden geliyormuşum.

Peki 15 yaşında onları nasıl ikna ettiniz?

- Onları ikna etmek için bir dümen bulmam gerekti. Asıl amacımın çok iyi bir İngiliz üniversitesinde okumak olduğu fikrinden yürüdüm. Onlara dedim ki “Ama bunu başarabilmek için iyi bir diplomaya ve üst seviye bir İngilizceye ihtiyacım var...” İşe yaradı! Kabul ettiler.

mKendinize çizdiğiniz yolda ilerlemenizde babanız Dukagjin Lipa’nın da müzisyen olmasının etkisi yok mu yani?

- Babam tabii ki benim için hep bir ilham kaynağı oldu. O da bir müzisyen ve müzik dolu bir evde yetiştim. Bundan dolayı öyle hissediyorum ki bu işe girmem kaçınılmaz gibi bir şeydi.

Sadece iki yıl içinde inanılmaz bir başarı. Şimdiden iki BRIT ödülü... Eğer yedi yıl önce, 15 yaşında İngiltere’ye dönen Dua’yla karşılaşsanız ona ne söylemek isterdiniz?

- Teşekkür ederim. Ama ben hep çok çalıştım. Babam her zaman şunu söylerdi: Biraz da olsa şansı hak etmek için çok çalışmak gerekir. Sanırım 15 yaşımdaki halimle karşılaşsam yine kendime babamın bu sözünü hatırlatırdım.

15 yaş demişken... Şarkılarınızın sözleri biraz ‘kızlardan yana’... Günlük aşk meselelerinde kadınları korumaya yönelik. Sözlerinizi nasıl tanımlarsınız?

- Kadınlar bana hep ilham verdi; sahnede olmamın sebebi de onlar. BRIT ödüllerindeki konuşmamda da bahsetmiştim: Ne kadar çok kadın ödül kazanırsa o kadar çok kadın dünyada söz sahibi olacak.

Sizi dinlerken aynı anda beş-altı farklı müzisyeni anımsar gibi oluyorum. Peki müziğinizi siz nasıl tanımlarsınız? Kimlerden etkilendiniz?

- Bir sürü farklı sanatçı... Ben büyürken babam The Police, Sting, Radiohead ve Stereophonics dinlerdi. Çok severdim, babamla arabada sesi açıp birlikte söylerdik şarkıları. Ama asıl aşkımı, Nelly Furtado, Destiny’s Child, Missy Elliot, Pink ve Christina Aguilera’da buldum diyebilirim. Çünkü benim takıntım buydu: Pop.

Kosova zamanlarından mı bahsediyorsunuz?

- Hayır, Kosova’da herkes hip-hop dinliyordu. Zaten hayatımda gittiğim ilk konser de Method Man&Redman konseriydi. Sonra 50 Cent, Snoop Dog & Busta Rhymes geldi. Bütün tarzların karışması da tam olarak böyle başladı zaten.

Benim asıl sevdiğim hikâye anlatıcılığı

Peki şimdi?

- Şu aralar Kendrick Lamar, J. Cole, Schoolboy Q ve Chance the Rapper seviyorum. Galiba benim asıl sevdiğim hikâye anlatıcılığı. Beni tanımlayan şeyin içine bütün bu farklı türleri koydum. Ama asıl yapmak istediğim hep pop müzik oldu. Ben de onu ‘progressive pop’ diyebileceğimiz bir şeye dönüştürdüm.

Calvin Harris’le yaptığınız son videonuz ‘One Kiss’... Nasıl ortaya çıktı?

- Onunla çalışmak hep en büyük hayallerimden biri olmuştu. Birkaç yıl önce bir partide tanıştık. O günden beri birlikte stüdyoya girebilmek için fırsat kolluyorduk. Nihayet bu sene başında denk geldi ve ‘One Kiss’ doğdu. Şarkıdan çok mutluyum. O, hayranlık uyandıran bir yetenek ve yapımcı.

Antalya’nın

cazibe merkezi olduğunu

biliyordum

Konser muhteşemdi. Peki tatiliniz nasıl geçiyor? Daha önce hiç Türkiye’ye gelmiş miydiniz?

- Bu ilk gelişim. Ama Antalya’yı önceden duymuştum tabii. Türkiye’de turizmin cazibe merkezi olduğunu biliyorum. Seyirci mükemmeldi, herkes dans etti, harika bir şov oldu. Kültürünüzü tanımaktan çok mutluyum ve keyif alıyorum.

Sevgilisiyle bol bol

Instagram paylaşımı yaptılar





Dua Lipa, salı akşamı Antalya Regnum Carya sahnesindeki konserine altı TIR malzeme ve 27 kişilik ekiple geldi.

Bu 27 kişinin arasında şef ve model sevgilisi Isaac Carew da vardı. Birlikte otelin geceliği 15 bin dolar olan Crown adlı villasında kaldılar.

Villarda bulunmasını şart koştuğu şeyler arasında manuka balı, ev yapımı taze kurabiye, deniz tuzlu bitter çikolata ve bol bol içtiği hindistancevizi suyu vardı.

Odanın her tarafına boy aynaları konulmasını istedi. Beyaz ışığa karşı hassasiyeti varmış. Bu yüzden odada da kuliste de hiç beyaz ışık kullanılmadı.

Sevgilisiyle birlikte Antalya’ya geldikleri andan itibaren Instagram paylaşımları yapmaya başladılar: Havuz, iskele ve yiyip içtikleri...

Isaac Carew “Güzel Türkiye’de elimden büyük karidesler” yazarak, iskeledeki özel locada öğlen yedikleri deniz mahsulleri tabağını paylaştı.

Isaac çok mütevazı bir çocuk. Locadaki boşları ve çöpleri kendisi çıkarıp görevlilere yardımcı oluyor, buz ve su almak için bara kadar kendisi geliyordu.

Bir ara ayaküstü sohbet ettik. Önce konseri beğenip beğenmediğimi sordu, cevaptan çok mutlu olup Antalya’ya ilk kez geldiğini ama mutlaka tekrar geleceklerini söyledi.