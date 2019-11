Yeni başlayanlar için en iyi 10 Kore dizisi

-JÜRİ-

Elçin Yahşi - Hürriyet Cumartesi yazarı

Ranini - Ranini.tv kurucusu

Burcu Babal - Episode Dergi yazarı

Duygu Tombak - Ranini.tv yazarı

Atacan Karacalı - Webtekno.com editörü

1. İyi geliştirilmiş hikâye örgüsü

Healer



2014’te yayımlanan dizi, yıldız bir muhabir, ikinci sınıf bir gazeteci ve kod adı Healer olan bir adamın saklı kalmış bir olay nedeniyle bir araya gelmesini konu alıyor. Duygu Tombak, ‘Healer’ın aksiyon türündeki bir Kore dizisinin barındırması gereken her şeye sahip olduğunu söylüyor: “Geçmişin intikamı, seyrine doyum olmayan aksiyon sahneleri, tutkulu bir çift ve iyi geliştirilmiş hikâye örgüsü. Bugüne kadar izlediğim diziler arasında beni en tatmin edeni.”

2. Korku ve entrikayı yoğuruyor

Kingdom



Netflix’in 2019’da piyasaya sürülen ilk orijinal Kore dizisi. Hasta bir kral hakkında yayılan tuhaf dedikodularla birlikte ülkeyi esir alan gizemli bir salgına karşı, halkın umudu olan veliaht prensin öyküsünü anlatıyor. Burcu Babal, yapımın tarihi Kore dizilerindeki tüm entrikaları, korku temasıyla yoğurmayı başardığını belirtiyor: “Tempo bir an düşmüyor ve o tedirgin atmosfer izleyiciye fazlasıyla aktarılıyor.”

3. İçerik üretmede trend yarattı

Descendants of the Sun



2016 yapımı dizi içinde bolca romantik sos barındırıyor. Girişken bir asker hastanede tesadüfen tanıştığı yetenekli bir cerraha âşık oluyor. Zıt dünya görüşleri önlerinde engel olsa da kader onlar için yeni yollar çizmeye başlıyor. Ranini, bu dizinin içerik üretme konusunda trend yarattığını söylüyor.

4. ‘Güneşi Beklerken’ sevenlere

Boys Over Flowers



2009’da yayımlanan dizi Türkiye’ye ‘Güneşi Beklerken’ adıyla uyarlandı ve bize Kerem Bürsin’i kazandırdı. Hikâye bir kurutemizlemecinin kızı olan ve lokantada çalışan Geum Jandi’nin yaptığı kahramanlık sonucu ülkenin en iyi okuluna girmeye hak kazanmasıyla başlıyor. Elçin Yahşi bu dizinin ‘Güneşi Beklerken’ nostaljisiyle yaşayanların ilacı olduğunu söylüyor: “Kültler arasındadır.”

5. Uzaylı âşık olursa...

My Love from the Star





2013’te yayımlanan dizi 400 yıl önce dünyaya gelen bir uzaylının macerasını anlatıyor. Uzaylı sonunda kendi gezegenine dönme fırsatına kavuştuğunda karşısına büyük bir engel çıkıyor: Aşk. Ünlü bir kadın oyuncuyla tanışan karakterimiz artık evine dönmek istemiyor. Ranini bu dizinin fantastik sevenlere hitap edeceğini söylüyor.

6. Gerilim tutkunlarına

The K2





2016 yapımı dizi, gerilim ve polisiye sevenlerin gözdesi olmaya aday. Bir devlet başkanı adayının ailesi için koruma olarak tutulan kaçak bir askeri merkezine alıyor. Bu asker bir anda kişisel ve siyasi entrikaların içine sürükleniyor.

7. Aşka cinsiyetler üstü bakış

Coffee Prince





2007’de yayımlanan dizinin konusu şöyle: Babası öldükten sonra annesinin ve kız kardeşinin sorumluluğunu alıp ailenin reisi olan bir kadın, dış görünüşü sebebiyle erkek sanılır. Yolu zengin ve yakışıklı genç bir adamla kesişince farklı bir aşkın içine sürüklenirler. Burcu Babal, “Hem yarattığı karakterler, hem aşka cinsiyetler üstü bakışı hem de sıradan gibi görünen hikâyesini cesurca işleyiş şekliyle özel bir dizi” diyor.

8. Lanetli otelin hikayesi

Hotel Del Luna





2019 yapımı dizi, ölü ruhların kaldığı bir oteli işletmek için çağrılan bir otelciye odaklanıyor. Olaylar Seul’un şehir merkezinde bulunan ve müşterilerinin yalnızca hayaletler olduğu gizemli bir otelde geçiyor. Otelin CEO’su yaptığı büyük bir hatadan dolayı lanetlenmiş ve bin yıldan fazladır burada yaşamak zorunda kalmıştır. Bir gün, bir adam beklenmedik bir şekilde bu otelde yönetici olarak çalışmaya başlar.

9. Mendilleri hazırlayın





The Moon That Embraces the Sun

Hayranlarının gözyaşları içinde izlemeye hazırlanmanızı önerdiği 2012 yapımı dizi bir sezon sürmüş yayımlandığı dönemde birçok ödül almış. Saray tarafından öldüğü kabul edilen, genç bir soylu kadının hikâyesi anlatılıyor. Yeon Woo, hakkı olan kraliçeliği geri almak üzere yıllar sonra saraya dönüyor, üstelik şamanlık eğitiminden geçmiş olarak.

10. ‘Mucize Doktor’un kaynağı

Good Doctor





2013 yapımı dizi ülkemize ‘Mucize Doktor’ adıyla uyarlandı. Park Shi-On isimli genç adamda, otizm ve gelişimsel bir engel bulunuyor. Zekâ yaşı 10 yaşındaki bir insan gibi fakat çocuk cerrahı. Bu arada, aynı alanın en iyisi olan doktorla aralarında kıyasıya bir çatışma başlıyor. Elçin Yahşi: “İzleyicimizin göz bebeği ‘Mucize Doktor’un kaynağı. Hem de toplam 20 bölümde” diyor.