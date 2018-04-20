Yeni başlayanlar için Coachella

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ
20.04.2018 - 18:28, Son Güncelleme:

Yeni başlayanlar için Coachella

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Yeni başlayanlar için Coachella

Türkiye’den de ünlü isimlerin akın ettiği Coachella Festivali son günlerde merak konusu. Festivali daha önce duymayan, nedir ne değildir bilmeyenler kederli. Böyle bir dertten mustaripseniz dev hizmet: Etkinlikle ilgili bir-iki kelam etmenizi sağlayacak bilgileri topladık.

Ne ‘Glastonbury’ gibi asi, ne ‘Woodstock’ gibi idealist ne de ‘Burning Man’ gibi tribal. Slogan atmaktan uzak, suya sabuna dokunmayan bir etkinlik. Moda ekseninde geziyor; birçok dev markanın festivale özel tasarım yapması bu yüzden. Popüler kültüre dair sanatçıların sahne aldığı, ünlüler ve stil tercihleri üzerine kurgulanmış dev bir ‘Instagram çekim alanı’. Müdavimler de Victoria’s Secret melekleri, Jenner/Hadid kardeşler, Paris Hilton, Justin Bieber gibi isimler. Ülkemizde olmasa da, Amerika’daki muhtelif festivallerde ‘eğlenme-selfie çekmeyi kendine görev edinen ünlülerimizi de unutmayalım. Hadise, Murat Boz festivaldeki yerini alırken, oyuncu Hande Erçel ile sevgilisi Murat Dalkılıç da katılımcılardandı. Burcu Esmersoy nişanlısı Berk Suyabatmaz’la selfie’lere doydu. Ve tabii olmazsa olmaz: Şeyma Subaşı...

Yeni başlayanlar için Coachella


Bu çadırlarda perişan olunan bir festival değil. Güney Kaliforniya’nın Kolorado Çölü bölgesindeki Indio’da katılımcılar için bir vaha yaratılıyor. Tamam, her şey lüks değil, gün sonunda mobil tuvaletleri kullanmak zorundasınız. Ama gurme restoranlar de etkinlikte stand açarak, festivale özel çıkardığı yemekler sunuyor. Ödediğiniz paraya ve davetli olduğunuz partilere göre, farklı lounge’lara giriş imkânınız var. Bunların hepsi için bileklik gerekiyor, statüyü bileklikler belirliyor. Festivalin bilet fiyatları ise ortalama 400- 900 dolar arasında değişiyor.
Tam adı Coachella Vadisi Müzik ve Sanat Festivali. ‘Sanat bunun neresinde’ diyorsanız, etkinlik alanına dev enstalasyonlar, heykeller ve pop-up galeriler bulunuyor.. Héctor Serrano, Phillip K. Smith gibi modern sanatçılar festivale katkı sağlayan isimlerden. Smith’e göre dev heykellerinin önünde ‘selfie’ çektirerek ‘Oradaydım’ izlenimini kuvvetlendiriyorsunuz.
 Tarihçesine gelirsek... İlk kez 1999 yılında düzenlendi. İlk yıl sadece bir gün sürdü. İki yıl ara verildi. Sonra gelenekselleşti, iki güne yayıldı. 2003’ten beri alanında kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına da izin verilmesiyle farklı bir boyut kazandı. Festival gittikçe uzadı; 2012’den beri cuma gününden başlayarak iki hafta sonu yani toplamda 6 gün sürüyor.
Bir para makinesi: 1999’da 37 bin, 2010’da 225 bin ve son olarak 2017’de 250 bin kişi festivale katıldı. 2006’da 9 milyon dolar hasılat elde eden festival, 2017’yi 214 milyon dolarla kapattı.

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