Yeni başlayan yabancı dizilerden seçmeler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Cumartesi
Elçin YAHŞİ - elcinyahsi@ekranella.com
30.03.2018 - 15:22, Son Güncelleme:

Yeni başlayan yabancı dizilerden seçmeler

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Yeni başlayan yabancı dizilerden seçmeler

Hem başka dünyaları hem de yeryüzünü keşfetmek için ideal zamanlar, uygun havalar...

‘Weeds’, ‘Better Call Saul’, ‘Fargo’ sevenlere:

‘Barry’, her bölümü 25 dakika olan bir kara komedi. Afganistan’dan dönen ve en iyi bildiği şey öldürmek olan eski asker Barry’yi bir aile dostu, tetikçilik işine sokar. Çeçen mafyasının önde gelenlerinden birinin karısıyla ilişkiye giren oyuncu koçunu haklamak üzere Los Angeles’a gelen Barry, kendisini ünlü bir oyuncu olma hayaliyle yaşayan LA sakinleri arasında bulunca anlamsızlığından bunaldığı hayatın başka bir boyutuyla karşılaşır. Barry’yi oynayan komedyen Bill Hader projenin yaratıcılarından biri, birkaç yıl önce ‘Skeleton Twins’de (‘İskelet İkizler’) rol almıştı. İlk bölümü yayımlanan dizi gayet iyi eleştiriler aldı. (‘Barry’, beIN Series Comedy)

Yeni başlayan yabancı dizilerden seçmeler

‘CSI’, ‘Law & Order’, ‘NCIS’ sevenlere:

‘9-1-1’ geçen hafta biten, bence nefis bir dizi olan ‘The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’nin ve ‘Nip/Tuck’ın, ‘Feud: Bette and Joan’un, ‘Glee’nin, ‘American Horror Story’nin yaratıcısı Ryan Murphy’nin ‘Versace’yle eşzamanlı yayına giren bir projesi. Her bölümde acil yardım hattı 911’e gelen çağrılardan birkaç tanesini, arka planda da polis, itfaiyeci, paramediklerden oluşan ekip üyelerinin her birinin hayatındaki acil durumları izliyoruz. Fakat bir Ryan Murphy dizisi olduğu için herhalde, kadro istisnai: Angela Bassett, Peter Krause, Connie Britton gibi üç star bir arada. İkinci sezon onayını çoktan aldı. (‘9-1-1’, Foxlife, çarşamba, 21.15)

Yeni başlayan yabancı dizilerden seçmeler


‘Koyaanisqatsi’, ‘Samsara’, ‘Mars’ sevenlere:

 ‘One Strange Rock’ta (‘Sıradışı Bir Kaya’) konu edilen kaya, Dünyamız. Atmosferinden çekirdeğine, muhteşem görüntüler eşliğinde baş döndürücü bir yolculuk yapıyoruz. Bu yolculuğa, Dünya’ya dışarıdan bakma fırsatı bulmuş ve bizim büyük resmi görmemize yardımcı olacak astronotlar da eşlik ediyor. Dört bölümlük belgeselin anlatıcısı Will Smith. Yönetmense ‘Black Swan’ ve ‘mother!’ın yönetmeni Darren Aronofsky. 100 hafta boyunca çalışmışlar, sonuçta ortaya dört bölümlük gerçekten çok etkileyici bir belgesel çıkmış. Dünya’nın ‘özel’ olup olmadığını merak edenler kaçırmamalı. (‘One Strange Rock’, National Geographic, pazar, 20.00)

Yeni başlayan yabancı dizilerden seçmeler

Yeni drama dizimizde Adanalı yoksul Cemal’in para ve güç için neleri feda edeceğini izleyeceğiz.

Beş program

Yeni dizi: Masum Değiliz (atv, cumartesi, 20.00)

Yeni sezon: La Casa de Papel / Money Heist, ikinci sezon (Netflix, cumadan itibaren)

Reality şov: Ağır Yaşamlar, 270 kilo üstünün zayıflama savaşı (TLC, pazar, 18.50)

Belgesel: Tamirat, Tadilat (Hurda Porsche elden geçiriliyor) (Dmax, pazartesi, 22.45)

Müzik: Farklı Sahne, Sinan Akçıl ve konuklarıyla canlı yayın (TRT Müzik, perşembe, 22.15)

 

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