Yeni başlayan yabancı dizilerden seçmeler

‘Weeds’, ‘Better Call Saul’, ‘Fargo’ sevenlere:

‘Barry’, her bölümü 25 dakika olan bir kara komedi. Afganistan’dan dönen ve en iyi bildiği şey öldürmek olan eski asker Barry’yi bir aile dostu, tetikçilik işine sokar. Çeçen mafyasının önde gelenlerinden birinin karısıyla ilişkiye giren oyuncu koçunu haklamak üzere Los Angeles’a gelen Barry, kendisini ünlü bir oyuncu olma hayaliyle yaşayan LA sakinleri arasında bulunca anlamsızlığından bunaldığı hayatın başka bir boyutuyla karşılaşır. Barry’yi oynayan komedyen Bill Hader projenin yaratıcılarından biri, birkaç yıl önce ‘Skeleton Twins’de (‘İskelet İkizler’) rol almıştı. İlk bölümü yayımlanan dizi gayet iyi eleştiriler aldı. (‘Barry’, beIN Series Comedy)

‘CSI’, ‘Law & Order’, ‘NCIS’ sevenlere:

‘9-1-1’ geçen hafta biten, bence nefis bir dizi olan ‘The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’nin ve ‘Nip/Tuck’ın, ‘Feud: Bette and Joan’un, ‘Glee’nin, ‘American Horror Story’nin yaratıcısı Ryan Murphy’nin ‘Versace’yle eşzamanlı yayına giren bir projesi. Her bölümde acil yardım hattı 911’e gelen çağrılardan birkaç tanesini, arka planda da polis, itfaiyeci, paramediklerden oluşan ekip üyelerinin her birinin hayatındaki acil durumları izliyoruz. Fakat bir Ryan Murphy dizisi olduğu için herhalde, kadro istisnai: Angela Bassett, Peter Krause, Connie Britton gibi üç star bir arada. İkinci sezon onayını çoktan aldı. (‘9-1-1’, Foxlife, çarşamba, 21.15)







‘Koyaanisqatsi’, ‘Samsara’, ‘Mars’ sevenlere:

‘One Strange Rock’ta (‘Sıradışı Bir Kaya’) konu edilen kaya, Dünyamız. Atmosferinden çekirdeğine, muhteşem görüntüler eşliğinde baş döndürücü bir yolculuk yapıyoruz. Bu yolculuğa, Dünya’ya dışarıdan bakma fırsatı bulmuş ve bizim büyük resmi görmemize yardımcı olacak astronotlar da eşlik ediyor. Dört bölümlük belgeselin anlatıcısı Will Smith. Yönetmense ‘Black Swan’ ve ‘mother!’ın yönetmeni Darren Aronofsky. 100 hafta boyunca çalışmışlar, sonuçta ortaya dört bölümlük gerçekten çok etkileyici bir belgesel çıkmış. Dünya’nın ‘özel’ olup olmadığını merak edenler kaçırmamalı. (‘One Strange Rock’, National Geographic, pazar, 20.00)

Yeni drama dizimizde Adanalı yoksul Cemal’in para ve güç için neleri feda edeceğini izleyeceğiz.

Beş program

Yeni dizi: Masum Değiliz (atv, cumartesi, 20.00)

Yeni sezon: La Casa de Papel / Money Heist, ikinci sezon (Netflix, cumadan itibaren)

Reality şov: Ağır Yaşamlar, 270 kilo üstünün zayıflama savaşı (TLC, pazar, 18.50)

Belgesel: Tamirat, Tadilat (Hurda Porsche elden geçiriliyor) (Dmax, pazartesi, 22.45)

Müzik: Farklı Sahne, Sinan Akçıl ve konuklarıyla canlı yayın (TRT Müzik, perşembe, 22.15)