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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
Ali Tufan Koç
18.05.2018 - 16:49, Son Güncelleme:

Yaz, yan gelip yatma mevsimi değildir

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Yaz, yan gelip yatma mevsimi değildir

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in ‘Instagram denelemeleri’nden oluşan son kitabı, bir tür ‘yazı daha verimli ve anlamlı kılma rehberi’ niteliğinde. Hayata bu kez ‘dalgacı Mahmut’ hafifliğinde yaklaştığını söyleyen Özdemir’le konuştuk.

Karpuz kabuğu, tavla sesi, mayo izi... Yaz tatiline dair genel kanı ‘bugün nerede yatsam’ sorunsalından ibaret olabilir. Ama bu; tam zamanlı gazeteci/yarı zamanlı ‘influencer’ Cüneyt Özdemir için geçerli değil. Onun yazlık uğraşları, bilinen yazlıkçı profilinden biraz farklı. ‘Yazlıktan’ kimi zaman bir belgesel (‘15 Temmuz’) kimi zaman bir konser projesi (‘Sezenli Yıllar’ konseri) çıkıyor. Bu kez mönüde Instagram denemelerinden oluşan, New York’ta yaşayan çizer Cansu Güney’in çizimleriyle tamamlanan ‘Güne Bakan’ kitabı var.
Yazın ruhundan öğrenilebilecekler...
15 yıl önce başlayan bir Bodrum macerası bu. Uçucu heveslerden, ‘bu yaz çok in’ koylardan biraz uzakta geçiyor hikâye. Özdemir’in Bodrum’u ‘happy hour’lardan, Türkbükü coşmalarından, Alaçatı çekişmelerinden uzak. Gümüşlük’teki Limon’da, bir ağacın altında kendisine ve etrafına baktığı bir ‘park yeri’. “Yerelleştiğim, ürettiğim, mekânlarıyla bütünleştiğim bir hayat kurabilir miyim merakıyla Bodrum’u seçtim. Yazlık dediğin, bir ‘ev’ aslında. Orada da hayat normal akışta devam edebilir. Yazın ruhundan hayata dair çok şey öğrenebilir insan.”
Bundan sadece altı sene evvel, yeni yetme Silikon Vadisi delikanlısı/stajyeri bir girişimcisinin son derece basit bir fotoğraf paylaşım uygulaması olarak kurduğu Instagram, bugün yeni yaşam dilimizin, etik kurallarımızın, aşkların, barışmaların, gönül almaların, gönül koymaların uluorta yaşandığı bir meydan. Özdemir’in kitabı ‘Güne Bakan’; geçen yaz, her gün sektirmeden, bir gölgeye çekip karaladığı Instagram’dan temize çekip ‘takipçi/okur’la buluşturduğu kısa yazıların derlemesi.
Nasıl da like’laşmıştık geçen yaz...
Bir tür Instagram uyarlaması/edebiyatı, dolayısıyla türünün ilk örneği. Yeni soruları da beraberinde getiriyor: Sosyal medya bir edebiyat defteri olarak kullanılır mı? Instagram denemeleri, edebiyatın bir alttürü olabilir mi? “Evet, anaakım medyada çalışıyorum. Fakat, Twitter’daki takipçi sayıma, YouTube kanalımın abone rakamlarına baktığında aslında hatırı sayılır bir ‘influencer’ım. Herkesin hababam yemek fotoğrafı, selfie falan paylaştığı bir ortamda bu kadar uzun ve edebi bir metin paylaşmak belki riskti. Bir gün içimden geldi, yazdım, paylaştım. Baktım, zaman içinde ‘beğeni’lerin sayısı arttı.”
Bir köşe yazısı titizliğinde ama yarım saatte ‘fırt’ diye çıkarılan yazılar bunlar. “Köşe yazarıyken almadığım tepkileri, Instagram fotoğrafı/videosu altına yazdığım o uzun edebi yazılardan almaya başladım. Bu platformları popüler amaçları dışında kullanmak hoşuma gidiyor. Bu yüzden, bu kadar fazla ilgi gördüğüne inanıyorum.”

Yaz, yan gelip yatma mevsimi değildir


‘Ağustosböceği’
kılığında bir ‘karınca’
Yaz bu. Bünyeye etkileri malum. Bir bakmışsınız, gayet kendiliğinden cıvalar gevşemiş, beden kendini ilk gördüğü şezlonga salıvermiş, vücudun tüm organları sanki yaz uygulamasına geçmiş, masum bir boş vermişlik duygusu. Genelin tam aksine, mevsimi ağustosböceği kılığında, karınca ruhunda geçiren Cüneyt Özdemir’e göre güzelim yaz günlerini asıl mahveden unsur, ‘yüksek performans tatil sendromu’. Altın tavsiyesi şu: Kaç günlüğüne olursa olsun, tatile değil, yaşamaya gidin. Ancak o zaman baskıdan kurtulur, hafifler ve işte o zaman yazı gerçekten üretken geçirebilirsiniz. “Yazın getirdiği rehaveti nasıl kullandığına bağlı. O yavaşlığı, bulunduğun yerden biraz daha yukarı çıkıp hayatı ve etrafını daha net görüp incelikleri keşfedip ‘normalde fırsat bulamıyorum’ dediklerini hayata geçirmek için kullanabilirsin” diyor Özdemir, kitabın tam da böyle bir inceliklerin ürünü olduğunu hatırlatarak.

İyi bir yaz gününün 4 sırrı
Uzun öğle yemekleri ye. Pek pratiğimizin olmadığı, oysa bir alışsak ‘tam da bizlik’ diyeceğimiz bir konu bu. Malum, hele mevsimlerden yazsa, öğle yemekleri bizde aceleye gelir. Oysa, bir gölgenin altında kurulmuş uzun bir masa, o bölgenin malzemeleriyle hazırlanmış bir sofra ve hiç de acelesi olmayan, yemek ve sohbet için bir araya gelmiş bir grup insan...
Öğleden sonra, en az bir saatliğine kestir. Ya da Egeli kaptan deyişiyle: Kendini dinle. Sen de bir Egeli kaptan gibi “Dur, ben biraz kendimi dinleyeyim” diyerek bir köşeye çekil ve yavaşça gözlerini devir.
Normalde okumayacağın bir kitap oku. Yeni bir yazarı, bir edebiyat türünü keşfet.
O günün planını, daha önceden değil, sabahında yap. Bir yaz gününün nasıl geçeceğini ancak rüzgâr belirleyebilir. Uyan, çık, rüzgârın esip esmediğine bak, ona göre gününü planla.

Yaz, yan gelip yatma mevsimi değildir


Kitaptaki metinlere New York’ta yaşayan Cansu Güney’in çizimleri eşlik ediyor.

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