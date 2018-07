Yaz ekranının esas çiftleri belli oldu

‘Erkenci Kuş’ta Sanem ve Can: #CanEm

Yazın bombastik çıkışı bu ikiliden geldi. Yapılı vücudunu her an, her yerde sergileyen, yalnız, yakışıklı ve zengin esas oğlanı, tek silahı olan doğallığıyla kalbinden vuran fakir ve asperger sendromundan nasiplenmiş zeki esas kız. İzleyiciyi birkaç ay inlettikten sonra öpüşen çiftlere inat, bu ilişki bir öpücükle başladı. Can Yaman’ın canlandırdığı Can’ın elinde Külkedisi’nin ayakkabısı değil, benzersiz kokusu vardı ve o olaya uyandı bile. Demet Öztürk’ün karakteri Sanem ise prensini bulmak için biraz daha sakal elleyecek. Bu masal da böyle izlenip gidecek belli ki. Yalnız Can (Divit olan) hem davranış hem stil olarak böyle kasmaya devam edip patlamasın da... (Star, salı, 20.00)

‘Darısı Başımıza’da Öykü ve Ozan: #ÖzOy

(Etiket niye #OzÖy değil, bilmiyorum, bence kimse de bilmiyor. Nüfus memurunun yanlış yazdığı isimler gibi...) Ozan (Ozan Dolunay) ve Öykü (Elif Doğan) hikâyede henüz itişip kakışma aşamasında olsalar da sahiden iyi bir çift yarattılar. Ozan Dolunay’ı sıradışı tipi, doğal yakışıklılığı ve iyi oyunculuğuyla ‘Yüksek Sosyete’den hatırlarsınız. Elif Doğan da ‘Çukur’daki gazeteci Hale karakterinden Elif’e yatay geçiş yapmış, partnerine de ayak uyduruyor. Reytingleri çok parlak olmasa da yan öykülerle beslenen senaryosuyla, yardımcı karakterlerin renkliliğiyle yaz dizisi gibi yaz dizisi işte! (Show, çarşamba, 20.00)

‘Elimi Bırakma’da Azra ve Cenk: #AzCen

İlk bölümünü bu pazar izleyeceğiz daha ama ‘Fazilet Hanım ve Kızları’nın Sinan’ı Alp Navruz’un fan kitlesi arayı hiç soğutmadan Cenk’i, Alina Boz’un canlandırdığı Azra’ya çoktan yakıştırdı. ‘Elimi Bırakma’da iki parlak genç oyuncunun yanı sıra insanı ekran başına geçirtecek çok sağlam bir kadro var: Seray Gözler, Dolunay Soysert, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ, Ertuğrul Postoğlu, Ebru Aykaç, Batuhan Ekşi, hepsi burada. “İnsanın dönüp gidebileceği bir evinin, ailesinin olması dünyanın en büyük hazinesi” diyerek yola çıkan dizide sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra’nın yolu benzer kaderi paylaştıkları Cenk ile kesişiyor. Hikâyenin odak noktasındaki karakter ise hayata bir çorba yaparak başlayan ve küçük bir dükkândan zincir haline gelen esnaf lokantaları şirketinin sahibi olmaya yürüyen Feride Hanım (Seray Gözler). (TRT1, pazar, 20.00)



30 Discovery kanalının yaz etkinliği ‘Shark Week’ / ‘Köpekbalığı Haftası’ önümüzdeki hafta 30’uncu yılını idrak ediyor. 23-29 Temmuz arasında köpekbalıklarının gizemli dünyasına dalabilir, keşfedilmemiş yerlerde gezinebiliriz. Bu yıl yine deniz biyologları ve bilim kurumlarıyla birlikte ve çığır açan köpekbalığı araştırma teknolojisiyle dünyadaki en eşsiz köpekbalığı türlerinin bazılarına dair yeni bilgiler edineceğiz. Üstelik Digiturk’le yapılan özel işbirliği sayesinde üç ay boyunca 30 yılın en iyi ‘Köpekbalığı Haftası’ içerikleri beIN Connect’ten de izlenebilecek.

İnsanı gergef gibi geren bir gerilim filmi. Korkunçluğundan değil, ‘Ben olsam ne yapardım’ diye derin düşüncelere sürükleyişinden. Hakkında hiçbir şey okumadan izleyin.

BEŞ PROGRAM

Yemek: Gordon Ramsey ile Ev Yemekleri (24Kitchen, hafta içi her gün, 18.00)

Belgesel: Otoyol Cehennemi: Altüst (National Geographic, pazartesi 21.00)

Yeni yarışma: Yaşım Kaç?, Behzat Uygur sunumuyla (Kanal D, pazar, 22.00)

Müzik: Ertan Anapa Anısına (TRT Müzik, pazartesi, 13.45)

Yeni dizi: Castle Rock (beIN Series Sci-Fi, cuma, 21.00)