Son dönemin öne çıkan işi

Yeniler:

Buz gibi bir karpuz misali yazla özdeşleşen romantik komediler bu yıl bir elin parmaklarını geçmiyor.

◊ ‘Kiralık Aşk’ fenomeni pekâlâ da bir kez daha yaşanabilirmiş. ‘Erkenci Kuş’

(Star, salı, 20.00) son dönemin en çok öne çıkan işi olarak yeni sezona da devam eder gibi görünüyor.

◊ Sempatik ‘Darısı Başımıza’ (Show, çarşamba, 20.00) daha çok izlenmeyi hak ediyor bence.





◊ ‘Kalbimin Sultanı’ (Star, çarşamba, 20.00) ise kadrosundaki çok iyi oyunculara karşılık ‘Muhteşem Yüzyıl’dan ‘Diriliş: Ertuğrul’a, ekranda görkeme alışmış izleyici için kısıtlı imkânlarla hazırlanmış bir okul tiyatrosu gibi.





◊ ‘Meleklerin Aşkı’nda (Show, perşembe, 20.00) başkarakterler Melek ve Yağmur’un aşkından çok ‘Eşek Cenneti’ kısmı öne çıkıyor galiba.

◊ ‘4N1K-İlk Aşk’ın filmine akın edenler ekran başına doluştu mu, bu yeterli oldu mu, göreceğiz... (Fox, cuma, 20.00)

◊ Romantik komedi değil, aile dizisi ama ‘Kocaman Ailem’ de yaz dizisi olarak ilk yayına girenlerden (atv, perşembe, 20.00)...

İkinci tura dönenler:

◊ Polis ve annesinin eğlenceli hikâyesi ‘Hayati ve Diğerleri’ (Kanal D, salı, 22.15) bu hafta final yapıyor.

◊ İzleyicinin gayretini de talep eden zeki senaryosuyla yeniden yayına giren ‘Masum Değiliz’ (atv, çarşamba, 20.00) eldeki bölümler bitene kadar ekranda.

◊ ‘Cinayet’ (teve2, cumartesi-pazar, 20.00) Kuzey ülkelerinin polisiye dizilerini dünya ekranlarının gündemine getiren ‘Killing’in serbest bir uyarlaması.

◊ ‘Bu Kızın Hikâyesi’ (Kanal D, cumartesi, 14.00). Hikâyeleriyle milyonlara örnek olan özel kadınların öyküsünü anlatan belgesel dizi bir BluTv özel yapımıydı. Ulusal kanallardan birinde yayına girmesi, platformun özelliğini tırtıklamakla birlikte, daha geniş bir kitleye ulaşması bakımından olumlu.

Dizi harici:

An itibariyle, yayına girenler arasında izleyiciyi alıp götüren bir program yok gibi görünüyor.

◊ ‘Şöhret Kafası’nı (Kanal D, pazartesi, 20.00) geçen hafta da duyurmuştuk, sonra bu haftaya ertelendi. Ünlü maskeleri takan yarışmacıların fiziksel becerileri

sınanacak.

◊ ‘Geleceğin Starı’ (Star, perşembe, 20.00) bu programdan zor çıkar herhalde.

◊ ‘Acayip Tipler’ (Fox, salı, 20.00) izleyiciye çok da acayip gelmedi, belli ki.

Eskiler:

teve2 televizyon tarihimizin arşivi görevini üstleniyor, çok da iyi ediyor. Bittikçe başa dönüp sürekli tekrarlanan ve hep izlenen ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ (hafta içi her gün, 11.30), ‘Yaprak Dökümü’ (hafta içi her gün, 09.30) gibi klasiklere bu yaz ‘Kiraz Mevsimi’ (hafta içi her gün, 13.15), ‘Poyraz Karayel’ (cumartesi-pazar, 22.00) ‘Medcezir’ (hafta içi her akşam, 21.45) ve ‘Güneşi Beklerken’ (cumartesi, 14.00-pazar, 14.30) eklendi.

Ve beklenenler:

◊ ‘Ege’nin Hamsisi’ (TRT1, pazartesi, 20.00) iki gün sonra ekranda olacak bir aile komedisi.

◊ Yeni fenomen Alp Navruz ile Alina Boz’u bir araya getiren ‘Elimi Bırakma’nın bir aksilik olmazsa 22 Temmuz’da yayında olacağı söyleniyor (TRT1).

◊ Uğur Yücel ve Şükrü Özyıldız’lı ‘Nefes Nefese’ kıştan beri bekleniyor, çok yakında ekrandaymış (Star).





◊ Yakında ekrana gelecek ‘Çok tatlı!’ yarışma programında anne-babalar, çocuklarının çeşitli durumlarda nasıl davranacağını tahmin etmeye çalışacaklar

(Kanal D).

◊ Magazin dünyasından beslenenleri çok iyi doyuran ‘Müge ve Gülşen’le İkinci

Sayfa’ da çok yakında başlıyor (teve2).