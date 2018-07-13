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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
13.07.2018 - 16:57, Son Güncelleme:

Son dönemin öne çıkan işi

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Son dönemin öne çıkan işi

Aşure zamanına daha var tabii ama bu yaz ekranının kıvamı akla aşure getirmez de ne yapar? Eskiler, yeniler, ikinci tura dönenler, dizi kullanmayanlar, hepsi bir arada... Ne, nerede, ne zaman; işte burada... İZLEMEDEN GEÇMEYİN Elçin Yahşi öneriyor

Yeniler:
Buz gibi bir karpuz misali yazla özdeşleşen romantik komediler bu yıl bir elin parmaklarını geçmiyor.
‘Kiralık Aşk’ fenomeni pekâlâ da bir kez daha yaşanabilirmiş. ‘Erkenci Kuş
(Star, salı, 20.00) son dönemin en çok öne çıkan işi olarak yeni sezona da devam eder gibi görünüyor.
◊ Sempatik ‘Darısı Başımıza’ (Show, çarşamba, 20.00) daha çok izlenmeyi hak ediyor bence.

Son dönemin öne çıkan işi


Kalbimin Sultanı (Star, çarşamba, 20.00) ise kadrosundaki çok iyi oyunculara karşılık ‘Muhteşem Yüzyıl’dan ‘Diriliş: Ertuğrul’a, ekranda görkeme alışmış izleyici için kısıtlı imkânlarla hazırlanmış bir okul tiyatrosu gibi.
Son dönemin öne çıkan işi


◊ ‘Meleklerin Aşkı’nda (Show, perşembe, 20.00) başkarakterler Melek ve Yağmur’un aşkından çok ‘Eşek Cenneti’ kısmı öne çıkıyor galiba.
◊ ‘4N1K-İlk Aşk’ın filmine akın edenler ekran başına doluştu mu, bu yeterli oldu mu, göreceğiz... (Fox, cuma, 20.00)
◊ Romantik komedi değil, aile dizisi ama ‘Kocaman Ailem’ de yaz dizisi olarak ilk yayına girenlerden (atv, perşembe, 20.00)...

İkinci tura dönenler:
◊ Polis ve annesinin eğlenceli hikâyesi ‘Hayati ve Diğerleri’ (Kanal D, salı, 22.15) bu hafta final yapıyor.
◊ İzleyicinin gayretini de talep eden zeki senaryosuyla yeniden yayına giren ‘Masum Değiliz’ (atv, çarşamba, 20.00) eldeki bölümler bitene kadar ekranda.
◊ ‘Cinayet’ (teve2, cumartesi-pazar, 20.00) Kuzey ülkelerinin polisiye dizilerini dünya ekranlarının gündemine getiren ‘Killing’in serbest bir uyarlaması.
◊ ‘Bu Kızın Hikâyesi’ (Kanal D, cumartesi, 14.00). Hikâyeleriyle milyonlara örnek olan özel kadınların öyküsünü anlatan belgesel dizi bir BluTv özel yapımıydı. Ulusal kanallardan birinde yayına girmesi, platformun özelliğini tırtıklamakla birlikte, daha geniş bir kitleye ulaşması bakımından olumlu.

Dizi harici:
An itibariyle, yayına girenler arasında izleyiciyi alıp götüren bir program yok gibi görünüyor.
◊ ‘Şöhret Kafası’nı (Kanal D, pazartesi, 20.00) geçen hafta da duyurmuştuk, sonra bu haftaya ertelendi. Ünlü maskeleri takan yarışmacıların fiziksel becerileri
sınanacak.
◊ ‘Geleceğin Starı’ (Star, perşembe, 20.00) bu programdan zor çıkar herhalde.
◊ ‘Acayip Tipler’ (Fox, salı, 20.00) izleyiciye çok da acayip gelmedi, belli ki.

Eskiler:
teve2 televizyon tarihimizin arşivi görevini üstleniyor, çok da iyi ediyor. Bittikçe başa dönüp sürekli tekrarlanan ve hep izlenen ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ (hafta içi her gün, 11.30), ‘Yaprak Dökümü’ (hafta içi her gün, 09.30) gibi klasiklere bu yaz ‘Kiraz Mevsimi’ (hafta içi her gün, 13.15), ‘Poyraz Karayel’ (cumartesi-pazar, 22.00) ‘Medcezir’ (hafta içi her akşam, 21.45) ve ‘Güneşi Beklerken’ (cumartesi, 14.00-pazar, 14.30) eklendi.

Ve beklenenler:
◊ ‘Ege’nin Hamsisi’ (TRT1, pazartesi, 20.00) iki gün sonra ekranda olacak bir aile komedisi.
◊ Yeni fenomen Alp Navruz ile Alina Boz’u bir araya getiren ‘Elimi Bırakma’nın bir aksilik olmazsa 22 Temmuz’da yayında olacağı söyleniyor (TRT1).
◊ Uğur Yücel ve Şükrü Özyıldız’lı ‘Nefes Nefese’ kıştan beri bekleniyor, çok yakında ekrandaymış (Star).

Son dönemin öne çıkan işi


◊ Yakında ekrana gelecek ‘Çok tatlı!’ yarışma programında anne-babalar, çocuklarının çeşitli durumlarda nasıl davranacağını tahmin etmeye çalışacaklar
(Kanal D).
Magazin dünyasından beslenenleri çok iyi doyuran ‘Müge ve Gülşen’le İkinci
Sayfa’ da çok yakında başlıyor (teve2).

Son dönemin öne çıkan işi

Son dönemin öne çıkan işi

 

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