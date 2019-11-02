Yayıncılık farklı formatlarda çiçek açıyor

Yayıncılık sektörü günümüzde, tüm dünyada zor zamanlar yaşıyor. Yıllardır yarıştığı televizyona, internet de eklendi. Bu darboğazdan çıkışı nerede görüyorsunuz?

- Aslında ben bu konuda herhangi bir ‘darboğaz’ görmüyorum. Daha ziyade birçok farklı formatta içeriğin çiçek açması durumu var; basılı, dijital, sesli gibi. 2019’da şimdiye kadar üretilen tüm içeriklerden daha fazla içerik üretilecek ve birleştirilecek. Daha fazla insan her zamankinden daha fazla materyal okuyor ve teknoloji, yayıncıların okurların ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet edebilmeleri için yeni iş modelleri keşfetmelerini sağlıyor.

Telif hakları yazarları teşvik ediyor

* O halde sektörün başlıca sorunu nedir?

- Sektörün iki ana problemi var; telif hakları ve yayın özgürlüğü. Telif haklarının bilgiye erişimi kısıtladığına dair bir görüş mevcut. Oysa yazarların ve diğer eser sahiplerinin daha çok üretmelerini teşvik ediyor. Yayıncıların da eserlere yatırım yapmasına olanak sağlıyor. Yayımlama özgürlüğüne dönersek, ifade özgürlüğü diye bir şey var ve bu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde garanti altına alınmış durumda. Yayımlama özgürlüğü de ifade özgürlüğünün çok doğal bir uzantısı aslında. O tehdit altına girdiği zaman o ülke için birtakım problemler yaratıyor. Yayımlama özgürlüğü demokratik toplumlar için çok önemli.

Gençler online kısa parçaları tercih ediyor

* Sesli kitap uygulamalarının kitap basımını ve okuma oranlarını geri planda bırakma ihtimali nedir?

- Ne zaman yeni bir teknoloji ortaya çıksa bazı şeyleri yapmanın yollarının tükendiğine dair kaygılar doğar. İnsanlar televizyonun radyoya bir son vereceğini ya da e-kitapların basılı kitapları öldüreceğini düşünüyordu. Bu tahminlerin hiçbiri gerçekleşmedi. Basılı ve e-kitapların toplamda satışları öncekinden daha yüksek oldu ve aynı şeyi sesli kitaplar için de görüyoruz. Sesli kitaplar, insanlara bazı durumlar için içeriği farklı şekillerde kullanma şansı veriyor. Ancak bu okumaktan vazgeçecekleri anlamına gelmez. Birçok insan -benim gibi- aynı başlığın farklı formatlarını (baskı, e-kitap, sesli) farklı durumlarda kullanmak üzere temin ediyor.

* Yeni nesil hangi tür kitapları okumayı tercih ediyor?

- Ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de gençlerin kurgu kitaplarını tercih ettiğini söyleyebilirim. Bir de online kısa parçalar okumayı seviyorlar. Yayıncıların bunu dikkate alması gerektiğini düşünüyorum.