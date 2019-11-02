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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
gcoskunarda@hurriyet.com.tr - Fotoğraf: Emre YUNUSOĞLU
02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yayıncılık farklı formatlarda çiçek açıyor

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
Yayıncılık farklı formatlarda çiçek açıyor

Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer 38’inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında Türkiye’ye geldi. Setzer’le konuşma yapacağı ‘Yayıncılık Sektörüne Global Bir Bakış’ adlı panel öncesi buluştuk ve sektöre dair sorun ve trendleri konuştuk.

Yayıncılık sektörü günümüzde, tüm dünyada zor zamanlar yaşıyor. Yıllardır yarıştığı televizyona, internet de eklendi. Bu darboğazdan çıkışı nerede görüyorsunuz?

- Aslında ben bu konuda herhangi bir ‘darboğaz’ görmüyorum. Daha ziyade birçok farklı formatta içeriğin çiçek açması durumu var; basılı, dijital, sesli gibi. 2019’da şimdiye kadar üretilen tüm içeriklerden daha fazla içerik üretilecek ve birleştirilecek. Daha fazla insan her zamankinden daha fazla materyal okuyor ve teknoloji, yayıncıların okurların ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet edebilmeleri için yeni iş modelleri keşfetmelerini sağlıyor.

Telif hakları yazarları teşvik ediyor

* O halde sektörün başlıca sorunu nedir?

- Sektörün iki ana problemi var; telif hakları ve yayın özgürlüğü.  Telif haklarının bilgiye erişimi kısıtladığına dair bir görüş mevcut. Oysa yazarların ve diğer eser sahiplerinin daha çok üretmelerini teşvik ediyor. Yayıncıların da eserlere yatırım yapmasına olanak sağlıyor. Yayımlama özgürlüğüne dönersek, ifade özgürlüğü diye bir şey var ve bu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde garanti altına alınmış durumda. Yayımlama özgürlüğü de ifade özgürlüğünün çok doğal bir uzantısı aslında. O tehdit altına girdiği zaman o ülke için birtakım problemler yaratıyor. Yayımlama özgürlüğü demokratik toplumlar için çok önemli.

Yayıncılık farklı formatlarda çiçek açıyor

Gençler online kısa parçaları tercih ediyor

* Sesli kitap uygulamalarının kitap basımını ve okuma oranlarını geri planda bırakma ihtimali nedir?

- Ne zaman yeni bir teknoloji ortaya çıksa bazı şeyleri yapmanın yollarının tükendiğine dair kaygılar doğar. İnsanlar televizyonun radyoya bir son vereceğini ya da e-kitapların basılı kitapları öldüreceğini düşünüyordu. Bu tahminlerin hiçbiri gerçekleşmedi. Basılı ve e-kitapların toplamda satışları öncekinden daha yüksek oldu ve aynı şeyi sesli kitaplar için de görüyoruz. Sesli kitaplar, insanlara bazı durumlar için içeriği farklı şekillerde kullanma şansı veriyor. Ancak bu okumaktan vazgeçecekleri anlamına gelmez. Birçok insan -benim gibi- aynı başlığın farklı formatlarını (baskı, e-kitap, sesli) farklı durumlarda kullanmak üzere temin ediyor.

* Yeni nesil hangi tür kitapları okumayı tercih ediyor?

- Ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de gençlerin kurgu kitaplarını tercih ettiğini söyleyebilirim. Bir de online kısa parçalar okumayı seviyorlar. Yayıncıların bunu dikkate alması gerektiğini düşünüyorum.

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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