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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Banu TUNA
09.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yarının kadın yıldızları aranıyor

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Yarının kadın yıldızları aranıyor

İstanbul Müzik Festivali, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, uluslararası arenada yeni ufuklar açmayı hedefleyen genç kadın müzisyenlerin başvurularını bekliyor.

Yarının Kadın Yıldızları projesi, genç kadın müzisyenler için bir destek fonu. Bu yıl ikincisi düzenlenen projenin amacı, klasik müziğin farklı alanlarından üstün yetenekli kadınlara destek olmak. Fon, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliği ve projeye özel konser için bilet alan dinleyicilerin katkılarıyla sağlanıyor. Böylece sanatçıların çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olunuyor.
Projenin bu yılki onur konuğu ise keman duayeni Ayla Erduran. Fona lisans veya lisansüstü seviyesinde yurtdışında bir müzik okulundan kabul alan, yurtdışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor. Son başvuru tarihi 29 Mart. Seçici Kurul tarafından desteğe değer bulunan adaylar, 25 Haziran Salı günü Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleştirilecek ve Ayla Erduran’ın da sahneye çıkacağı Yarının Kadın Yıldızları konserinde dinleyicilerle buluşacak. Destek olmak isteyen dinleyiciler için konser bilet fiyatları 500, 250, 150, 75 ve 35 (öğrenci) TL olarak değişiyor.
Projeye başvuru için: destekbasvuru@iksv.org

Yarının kadın yıldızları aranıyor

Hayatı değişenler anlatıyor
Deniz Ayşe Birdal: Augsburg Üniversitesi Leopold Mozart Enstitüsü’nde master 1. sınıf öğrencisiyim. Ödülün maddi boyutu ile çellomun bakım ve sigorta masraflarını karşıladım. Müzikal anlamda İstanbul Müzik Festivali’nde, harika müzisyenlerle çalma şansına sahip oldum. Efsanevi piyanist İdil Biret ile tanıştım, fikirlerini aldım. Bu desteğe sahip olmak, kendime güvenimin artmasına ve geleceğe umutla bakmama yardımcı oldu.
Güneş Hızlılar: Destek sayesinde Salzburg, Avusturya’da bulunan Mozarteum Üniversitesi’ndeki eğitimimin bir yıllık okul harcını ödedim. Dünyanın önde gelen bu müzik üniversitesinde başarıyla eğitimimi sürdürmek, uluslararası yarışmalarda ödüllere layık görülmek ve ülkemin aydınlık yüzünü temsil edebilmek benim için onur verici.
İdil Yunkuş: Beş aydır eğitimimi projeden aldığım destekle Amsterdam Konservatuvarı’nda sürdürüyorum. Fonun bir kısmıyla yıllık okul ücretini, kalanıyla iki aylık ev kiramı ödedim. Geçen beş ay bana çok şey kazandırdı. Rüyalarımı süsleyen efsanevi keman sanatçısı ve eğitmen İlya Grubert, beni sınıfına kabul etti. Onun bu değerli jestine layık olabilmek için elimden geldiğince çalışıyorum. İngilizcemi ilerlettim. Bu arada iki küçük orkestra projesinde çalma fırsatım oldu. 2019 sonbaharında ise Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Max Brüch’un ‘Sol Minör Keman Konçertosu’nu seslendireceğim.
Alara Acar: Arp eğitimimi Almanya’da, Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar’da Prof. Andreas Wehrenfennig’in öğrencisi olarak sürdürüyorum. Proje kapsamında dünyaca ünlü arpist Emmanuel Ceysson’un bir haftalık ustalık sınıfına katılma şansı yakaladım.

 

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