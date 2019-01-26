Nicole Kidman’dan Scarlett Johansson’a pek çok müşteriniz var. Bu kadar çok tasarımcı varken, kadınlar sizi neden bu kadar çok seviyor?

- Çünkü hislerimiz karşılıklı... Ben her zaman kadınsı siluetler yaratırım. Kadın bedenine tapıyorum, dünya üzerinde daha güzel bir figür olmadığını düşünüyorum. Bunu hep söylerim: Hepimiz soyunmak için giyiniyoruz sonuçta. Amaç güzel görünmek. Ama güzelliğin pek çok farklı biçimi var. Kadınlar kendilerini beğenmemek konusunda çok başarılılar. “Kollarım kötü, bacaklarım çarpık” filan... Tüm müşterilerimden geliyor bu tip yorumlar. Tüm dünya onlara tapıyor, onlar gelip “Belim kalın” diyor. Bu nasıl bir şeydir? Bense hep güzelliği görürüm. Bir kadına baktığım zaman, onu o yapan özelliklerini hemen keşfederim ve en çarpıcı tarafını herkesin görmesi için bir tasarım yaratırım. Yaptığım, kadın bedenine övgü bir anlamda...

Bu sadece müşterileriniz için mi geçerli yoksa tüm kadınlar için mi?

- Herkes. Mesela içeri girdiğiniz zaman bacaklarınızın çok güzel olduğunu fark ettim ve “Onun için bir elbise yapsam mini olurdu” dedim.

En ünlü tasarımınız olan ‘Galaksi’ elbisesini taşıyabilir miydim yani?

- Tabii. Ama ‘Galaksi’ elbisesinin sırrı beden tipi ne olursa olsun, herkeste çok iyi durması. Açıkçası onu Scarlett Johansson ve Dita Von Teese için tasarlamıştım. Kıvrımlı hatlara sahipler; bel bölgesini vurgulayıp hatları belli olsun istedim. Ama çok zayıf olan Victoria Beckham da giyiyor ve harika duruyor. Aynı şekilde ‘Ay’ elbisesi de...



Markle ışıltılı Mouret elbisesini Cirque du Soleil gösterisini izlemeye giderken giydi.

İlham kaynağı hep gökyüzü sanırım...

- Evet; yıldızlar, gizem ve saçtıkları sihir.

Enteresan bir hayat hikâyeniz var: Sanat yönetmenliğinden modelliğe pek çok farklı iş denemişsiniz ve hepsinde de çok başarılı olmuşsunuz...

- Evet. Orta halli bir aileden geliyorum. Babam kasaptı. Annem de otelde temizlik görevlisi. Yani sade bir aile yaşantımız vardı. Ama her zaman yaratıcı bir şeyler yapmak istediğimi biliyordum. O yüzden 15’imde Paris’e taşındım ve sayısız iş yaptım. En sonunda tasarımcı olmaya karar verdim. Aslında içten içe hep tasarımcı olmak istediğimi biliyordum, sadece başarısız olmaktan korkuyordum. Ama denemezsem hayat boyu pişman olacağımın da farkındaydım. Bu yüzden 36 yaşındayken markamı kurdum. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Korktuğum başarısızlıkları da 2000’lerin ortasında yaşadım. Ama üstesinden geldim. Hayat böyle bir şey, korkularını yendikçe daha güçlü oluyorsun.

Kariyerinizin başında tasarımcı Jean Paul Gaultier’nin size “Hiç boşuna deneme çünkü başarısız olursun” dediği doğru mu?

- Tam olarak bu kelimelerle olmasa da evet. Sonuca baktığınızda pek de öngörülü değilmiş. Ama takılmıyorum negatif şeylere...



