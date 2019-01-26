Yaptığım, kadın bedenine övgü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriYaptığım, kadın bedenine övgü
GeriHürriyet Cumartesi Yaptığım, kadın bedenine övgü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
26.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yaptığım, kadın bedenine övgü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Geçen haftanın moda gündeminin bombası: Bebek bekleyen Sussex düşesi Meghan Markle, bir etkinliğe vamp bir Roland Mouret tasarımıyla katıldı. Mouret’nin aynı zamanda Kate Middleton’ın da gözdesi olması, düşesler arası stil savaşını kızıştırdı. Hollywood yıldızlarının ve İngiliz Kraliyet Ailesi’nin favorisi Fransız tasarımcıyla konuştuk: “Hepimiz soyunmak için giyiniyoruz sonuçta.” (Aslı BARIŞ)

Nicole Kidman’dan Scarlett Johansson’a pek çok müşteriniz var. Bu kadar çok tasarımcı varken, kadınlar sizi neden bu kadar çok seviyor?
- Çünkü hislerimiz karşılıklı... Ben her zaman kadınsı siluetler yaratırım. Kadın bedenine tapıyorum, dünya üzerinde daha güzel bir figür olmadığını düşünüyorum. Bunu hep söylerim: Hepimiz soyunmak için giyiniyoruz sonuçta. Amaç güzel görünmek. Ama güzelliğin pek çok farklı biçimi var. Kadınlar kendilerini beğenmemek konusunda çok başarılılar. “Kollarım kötü, bacaklarım çarpık” filan... Tüm müşterilerimden geliyor bu tip yorumlar. Tüm dünya onlara tapıyor, onlar gelip “Belim kalın” diyor. Bu nasıl bir şeydir? Bense hep güzelliği görürüm. Bir kadına baktığım zaman, onu o yapan özelliklerini hemen keşfederim ve en çarpıcı tarafını herkesin görmesi için bir tasarım yaratırım. Yaptığım, kadın bedenine övgü bir anlamda...
Bu sadece müşterileriniz için mi geçerli yoksa tüm kadınlar için mi?
- Herkes. Mesela içeri girdiğiniz zaman bacaklarınızın çok güzel olduğunu fark ettim ve “Onun için bir elbise yapsam mini olurdu” dedim.
En ünlü tasarımınız olan ‘Galaksi’ elbisesini taşıyabilir miydim yani?
- Tabii. Ama ‘Galaksi’ elbisesinin sırrı beden tipi ne olursa olsun, herkeste çok iyi durması. Açıkçası onu Scarlett Johansson ve Dita Von Teese için tasarlamıştım. Kıvrımlı hatlara sahipler; bel bölgesini vurgulayıp hatları belli olsun istedim. Ama çok zayıf olan Victoria Beckham da giyiyor ve harika duruyor. Aynı şekilde ‘Ay’ elbisesi de...

Yaptığım, kadın bedenine övgü

Markle ışıltılı Mouret elbisesini Cirque du Soleil gösterisini izlemeye giderken giydi.
İlham kaynağı hep gökyüzü sanırım...
- Evet; yıldızlar, gizem ve saçtıkları sihir.
Enteresan bir hayat hikâyeniz var: Sanat yönetmenliğinden modelliğe pek çok farklı iş denemişsiniz ve hepsinde de çok başarılı olmuşsunuz...
- Evet. Orta halli bir aileden geliyorum. Babam kasaptı. Annem de otelde temizlik görevlisi. Yani sade bir aile yaşantımız vardı. Ama her zaman yaratıcı bir şeyler yapmak istediğimi biliyordum. O yüzden 15’imde Paris’e taşındım ve sayısız iş yaptım. En sonunda tasarımcı olmaya karar verdim. Aslında içten içe hep tasarımcı olmak istediğimi biliyordum, sadece başarısız olmaktan korkuyordum. Ama denemezsem hayat boyu pişman olacağımın da farkındaydım. Bu yüzden 36 yaşındayken markamı kurdum. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Korktuğum başarısızlıkları da 2000’lerin ortasında yaşadım. Ama üstesinden geldim. Hayat böyle bir şey, korkularını yendikçe daha güçlü oluyorsun.
Kariyerinizin başında tasarımcı Jean Paul Gaultier’nin size “Hiç boşuna deneme çünkü başarısız olursun” dediği doğru mu?
- Tam olarak bu kelimelerle olmasa da evet. Sonuca baktığınızda pek de öngörülü değilmiş. Ama takılmıyorum negatif şeylere...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano’da evlendi

Abiye veda

'Bugün hastanede 100. gün'

"Ben burada edepsiz bir şey göremiyorum"