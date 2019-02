“Ben selfie çekmiyorum. Selfiler elektronik mastürbasyon. Fakat diğer insanlar çekiyor ve hepsi benimle de selfie çekmek istiyor. Çok şükür asistanım Sébastien sokakta insanlara karşı kaba davranıyor. Ben davranmıyorum, ben nazik bir insanım.”

Eşofman giymek bir yenilgi...

Stil üzerine...



◊ Bir tişört ve jean pantolonla bile en şık olabilirsiniz. Bu, tamamen size bağlı.

◊ Eşofman altı giymek hayatta yenilginin ifadesidir. Eğer hayatınızın kontrolünü yitirdiyseniz eşofman altı giyersiniz.

◊ Gelinlik tasarlıyorum benim tasarladıklarımı giymenizi tavsiye etmem. Her giyen boşandı.

◊ Siyah beyaz her zaman modern görünür.

◊ Bir kadın, siyah küçük bir elbise ile asla fazla veya az şık giyinmiş olamaz.

◊ Pahalı çantalar hayatınızı daha iyi hale getirir, hayal kurmanızı sağlar, özgüven verir ve komşularınıza durumunuzun iyi olduğunu gösterir.

◊ ‘Trendy’ olmak, banal olmaktan bir önceki aşamadır.

Küçük bir parça saygısızlık şart!

İç dünyası üzerine...

◊ Biraz espri anlayışı ve küçük bir parça saygısızlık: Bu, bir efsanenin yaşaması için gerekli olan her şey.

◊ Kendimin karikatürü gibiyim ve bu hoşuma gidiyor. Maske gibi... Ve benim için Venedik Karnavalı tüm yıl sürüyor!

◊ Yaptığım her şey şaka. Hatta ben de şaka gibiyim!

◊ Hiçbir insani hissim yok.

◊ Son derece yüzeysel bir insanım. Modayla, fotoğrafçılıkla ve kitaplarla ilgileniyorum. Geri kalan hiçbir şey beni ilgilendirmiyor.

◊ Entellektüellerle derin konuşmalar yapmaktan çok sıkılıyorum çünkü sadece kendi fikrimi önemsiyorum.

◊ Karakter, kıyaslama bittiğinde başlar.

Podyumda kıvrımlı model olur mu?

Güzellik üzerine



◊ Standart güzelliği sevmiyorum – içinde gariplik barındırmayan bir güzellik yoktur.

◊ Gösteriş bu hayattaki en sağlıklı şey.

◊ Hayat güzellik yarışması değil. Çirkin olan pek çok harika insan tanıyorum. Benim katlanamadığım sinsi ve çirkin insanlar. Özellikle de kısa erkekler...

◊ Modellikte en önemli olan şey mükemmel olmamak. İnsanların bir saniyede tanıyabildiği bir yüzünüz olması yeterli...

◊ Kimse podyumda kıvrımlı kadın görmek istemiyor.

“Başlangıçta bir çizer olmak istiyordum ve bunun çok faydasını gördüm. Bugün sanat yönetmenleri ve çizerler farklı işleri yapıyorlar, oysa ben tümüyle kendim çalışıyorum. Yaptığım işin eğitimini almadım. Hiçbir şey öğrenmedim.

Buna rağmen gayet de iyi işler çıkardığımı düşünüyorum.”

En iyiyi tutun, gerisini unutun

Hayat üzerine...



◊ Yapmaktan en keyif aldığım şey daha önce yapmadığım şeydir.

◊ Her günü mükemmel hale getirmeniz elinizde. Bu disiplin ve kararlılık meselesi.

◊ Eğer akıl sağlığınızın yerinde kalmasını istiyorsanız, başkalarının sizi onaylamasını beklemeyin.

◊ Dünün daha iyi olduğunu düşünenler kendi varlıklarının değerini düşürüyorlar.

◊ Değişim, hayatta kalmanın en sağlıklı yoludur.

◊ Kendinizden çok ödün vermeyin. Çünkü kendinizden çok verirseniz bir noktada verecek bir şeyiniz kalmaz. Ve kimse de sizinle ilgilenmez.

Ben bir tür vücut geliştiriciyim...

Çalışmak üzerine...



◊ Başkalarından daha çok çalışıyorum ki kendilerini işe yaramaz hissetsinler.

◊ Beyin bir kastır ve ben bir tür vücut geliştiriciyim.

◊ Herkes içten içe emekli olmamı umuyor çünkü yerime geçmek istiyorlar. Fakat Chanel ve Fendi ile olan sözleşmelerim hayat boyu. Neden emekli olayım? Emekli olursam ölürüm.

◊ Tasarımcılar zaman zaman moda dünyasındaki hızlı tempodan şikayetçi olurlar... O zaman hızlı bir ritmle çalışmalarını bekleyen büyük firmalarla pahalı anlaşmalara imza atmasınlar. Çeki alırken iyi ama sıra iş yapmaya gelince zor! Bunu sonra fark ediyorlar.

◊ H&M için koleksiyon hazırladığımda herkes “Yapma, seviyeni düşürme” dedi. Chanel’in başına geçtiğimde “O modaevi öldü, sakın bu işe girme” dedi. İkisi de gayet güzel oldu. Yani insanların ne söylediğini dinlememem, içgüdülerimi takip etmem gerek.

◊ Yaratıcı işlerle uğraşan insanların yalnız başına şarj olmaları gerekir. Hem 24 saat göz önünde olup, hem de yaratıcı olamazsınız. Benim gibi insanlar için yalnızlık bir zaferdir.