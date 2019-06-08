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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ/abaris@hurriyet.com.tr
08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Victoria’s Secret’ın Türk meleği

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Victoria’s Secret’ın Türk meleği

İyi haber: Merve Kardeş Mısırlı’nın kurduğu Normaillot, ünlü içgiyim devi Victoria’s Secret’ın kanatları altında. Mısırlı’nın tasarımları VS çatısı altında satışta. Peki nasıl başardı? Mısırlı ile süreci ve markaya sağlayacağı katkıyı konuştuk. Bir Türk kızı Victoria’s Secret’ı kurtarır mı?

Türkiye mayo markası çıkarma konusunda oldukça zayıf. Bir dönem Zeki Triko esip gürlüyordu, orada kaldı. Siz neden bu alana yöneldiniz, ihtiyaçtan mı?

- Öyle de diyebiliriz. Ya da hayat öyle yöneltti. Aslında Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans bölümünden mezunum. Okuldan sonra Unilever gibi dev kurumsal firmalarda staj yaptım. İki ay içinde bu hayatın bana uygun olmadığını anladım. Kendi markamı kurmak istedim. Küçüklüğümden beri kendi mayolarımı kendim tasarlarım, o yüzden bu alana yöneldim.

Ne zaman oldu bu?

- 2014’te, ortağımla kurduk. Bir plaj koleksiyonu çıkarmıştık. Sonra yolumuza ayrı ayrı devam etmeyi seçtik; böylelikle Normaillot doğdu. Tamamen yurtdışı odaklı kurdum. 2015’te Paris’teki mayo fuarına katıldım. Trendleri belirleyen WGSM’in yayımladığı ‘gelecek vaad eden beş marka’nın arasında yer aldım. Türkiye pazarına da girdim; Beymen’lerde satıştayız. Doğuş Perakende ile de çalışıyorum. Ama her zaman Türkiye’yi yurtdışında  temsil eden bir marka olmak istiyordum...

Victoria’s Secret’ın Türk meleği

“Dünyanın en iyi mayo markalarını alıyoruz” dediler

Ve oldukça iddialı bir hamleyle başardınız bunu. Victoria’s Secret, tasarımlarınızı satmaya başladı. Nasıl gelişti bu olay?

- Bu senenin başında... Miami’de Cabana Show’a katılıyordum, onun çalışmaları içerisindeydim... Bu sırada Barney’s New York’la görüşmelerimiz sürüyordu. Bu sırada bir gün bir mail geldi; Victoria’s Secret’ın satış danışmanı bana ulaştı. İşbirliğine gitmek istediklerini söylediler. 2016’da mayo satışını durdurmuşlar, bu sene yeniden başlamak istiyorlarmış. Mayo alanında da iççamaşırı gibi zirveye oynamak istediklerini söylediler. Bunun için benim tasarımlarımı da sitelerinde satmak istiyorlarmış. “Dünyanın en iyi mayo markalarını alıyoruz” dediler. Kabul ettim, iki ay yasal süreç sürdü, sonra üretime girdik. Ve Victoria’s Secret kapsamındayız.

Nasıl parçalar var VS için hazırladığınız koleksiyonda?

- Daha çok mayo ağırlıklı. Sezon trendlerinden bağımsız olarak benim de mayo giymeyi daha çok sevmemle ilgili bir durum. Gösterişli modeller, hayvan desenleri, parlak kumaşlar, spor-şık parçalar... Benim yaklaşımım şöyle: Koleksiyonda her kadını görmek lazım. Her kadına hitap etmek gerek. İşin sırrı çok geniş bir koleksiyon yapmak. Genelde 8-9 parça hazırlayıp, beğendikleri bu modelleri müşteriye kabul ettirmeye çalışıyor markalar. Biz 70-80 parça üretiyoruz. Belki de o yüzden biz Victoria’s Secret’a girebildik. Çünkü alternatifimiz çok.

Victoria’s Secret’ın Türk meleği

Dünya çapında bir beden olumlama trendi var. Ve bu hareket kusursuz beden sunmayı vaat eden Victoria’s Secret’ı oldukça zorluyor. Kadınlar balenli dolgulu sutyenler, mayolar tercih etmiyor; oldukları gibi görünmek istiyor. Bu da markanın satışlarını ciddi anlamda düşürdü. Sizin markaya katkınız nasıl olacak?

- Bence ellerinden geleni yapıyorlar; bunu yapmaya çalıyorlar. Bizim koleksiyonumuzda da belki tamamlayıcı, bütünleyici parçalar bulup işbirliğine gitmiş olabilirler. Herkese hitap etmek istedikleri için bu yola girdiklerini düşünüyorum. Tabii ki Victoria’s Secret’ın seksi bir tarzı var. Ama kendi tarzlarından ödün vermeden, başka markalarla işbirliğine giderek ellerindeki seçkiyi zenginleştiriyorlar.

Victoria’s Secret’ın Türk meleği

Merve Kardeş Mısırlı Victoria’s Secret’la işbirliği yapan ilk Türk markasının yaratıcısı.

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