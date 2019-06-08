Victoria’s Secret’ın Türk meleği

Türkiye mayo markası çıkarma konusunda oldukça zayıf. Bir dönem Zeki Triko esip gürlüyordu, orada kaldı. Siz neden bu alana yöneldiniz, ihtiyaçtan mı?

- Öyle de diyebiliriz. Ya da hayat öyle yöneltti. Aslında Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans bölümünden mezunum. Okuldan sonra Unilever gibi dev kurumsal firmalarda staj yaptım. İki ay içinde bu hayatın bana uygun olmadığını anladım. Kendi markamı kurmak istedim. Küçüklüğümden beri kendi mayolarımı kendim tasarlarım, o yüzden bu alana yöneldim.

Ne zaman oldu bu?

- 2014’te, ortağımla kurduk. Bir plaj koleksiyonu çıkarmıştık. Sonra yolumuza ayrı ayrı devam etmeyi seçtik; böylelikle Normaillot doğdu. Tamamen yurtdışı odaklı kurdum. 2015’te Paris’teki mayo fuarına katıldım. Trendleri belirleyen WGSM’in yayımladığı ‘gelecek vaad eden beş marka’nın arasında yer aldım. Türkiye pazarına da girdim; Beymen’lerde satıştayız. Doğuş Perakende ile de çalışıyorum. Ama her zaman Türkiye’yi yurtdışında temsil eden bir marka olmak istiyordum...

“Dünyanın en iyi mayo markalarını alıyoruz” dediler

Ve oldukça iddialı bir hamleyle başardınız bunu. Victoria’s Secret, tasarımlarınızı satmaya başladı. Nasıl gelişti bu olay?

- Bu senenin başında... Miami’de Cabana Show’a katılıyordum, onun çalışmaları içerisindeydim... Bu sırada Barney’s New York’la görüşmelerimiz sürüyordu. Bu sırada bir gün bir mail geldi; Victoria’s Secret’ın satış danışmanı bana ulaştı. İşbirliğine gitmek istediklerini söylediler. 2016’da mayo satışını durdurmuşlar, bu sene yeniden başlamak istiyorlarmış. Mayo alanında da iççamaşırı gibi zirveye oynamak istediklerini söylediler. Bunun için benim tasarımlarımı da sitelerinde satmak istiyorlarmış. “Dünyanın en iyi mayo markalarını alıyoruz” dediler. Kabul ettim, iki ay yasal süreç sürdü, sonra üretime girdik. Ve Victoria’s Secret kapsamındayız.

Nasıl parçalar var VS için hazırladığınız koleksiyonda?

- Daha çok mayo ağırlıklı. Sezon trendlerinden bağımsız olarak benim de mayo giymeyi daha çok sevmemle ilgili bir durum. Gösterişli modeller, hayvan desenleri, parlak kumaşlar, spor-şık parçalar... Benim yaklaşımım şöyle: Koleksiyonda her kadını görmek lazım. Her kadına hitap etmek gerek. İşin sırrı çok geniş bir koleksiyon yapmak. Genelde 8-9 parça hazırlayıp, beğendikleri bu modelleri müşteriye kabul ettirmeye çalışıyor markalar. Biz 70-80 parça üretiyoruz. Belki de o yüzden biz Victoria’s Secret’a girebildik. Çünkü alternatifimiz çok.

Dünya çapında bir beden olumlama trendi var. Ve bu hareket kusursuz beden sunmayı vaat eden Victoria’s Secret’ı oldukça zorluyor. Kadınlar balenli dolgulu sutyenler, mayolar tercih etmiyor; oldukları gibi görünmek istiyor. Bu da markanın satışlarını ciddi anlamda düşürdü. Sizin markaya katkınız nasıl olacak?

- Bence ellerinden geleni yapıyorlar; bunu yapmaya çalıyorlar. Bizim koleksiyonumuzda da belki tamamlayıcı, bütünleyici parçalar bulup işbirliğine gitmiş olabilirler. Herkese hitap etmek istedikleri için bu yola girdiklerini düşünüyorum. Tabii ki Victoria’s Secret’ın seksi bir tarzı var. Ama kendi tarzlarından ödün vermeden, başka markalarla işbirliğine giderek ellerindeki seçkiyi zenginleştiriyorlar.

Merve Kardeş Mısırlı Victoria’s Secret’la işbirliği yapan ilk Türk markasının yaratıcısı.