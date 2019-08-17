Ve karşınızda ‘aktivist’ Barbie...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriVe karşınızda ‘aktivist’ Barbie...
GeriHürriyet Cumartesi Ve karşınızda ‘aktivist’ Barbie...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ
17.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ve karşınızda ‘aktivist’ Barbie...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ve karşınızda ‘aktivist’ Barbie...

Semin Emran, yedi yıldır mankenlik yapıyor. Lakabı: Türk Barbie. Kaz Dağları için Instagram hesabında bir kare paylaştı, aralarında Doutzen Kroes, Anja Rubik gibi Victoria’s Secret meleklerinin olduğu özel bir gruba dahil edildi. O artık ‘Model Mafia’ üyesi, aktivist bir manken! Peki Semin ve diğer aktivist modeller çevre için neler yapacaklar?

Semin Emran, uluslararası işler de yapan, Bursalı bir model. 28 yaşında. 2012’de Barbie’ye dönüştüğü bir çekimle tanındı ve kariyerinde ilerledi. Oyunculuk ve sunuculuk yaptı. Buraya kadar alıştığımız, bildiğimiz bir hikâye...
Ancak geçen hafta yaptığı bir paylaşım işin rengini değiştirdi. O artık bir ‘mafya’ üyesi. Ama panik yok, çünkü bu mafya bildiğiniz gibi değil. Bu bir iyilik, güzellik mafyası. Üyeleri, çevre ve toplumsal olaylarda fark yaratmaya çalışan, birbiriyle dayanışma halinde olan ‘aktivist’ top modeller... Onlar, dünyaca ünlü yüzlerce mankenden oluşan ‘Model Mafia’.
Bu özel topluluğun içyüzünü, yeni üyeleri Semin Emran anlatsın: “Model Mafia aktivizme ve sosyal etkiye odaklanan kapalı bir topluluk. Özelliği, sadece modellerin katılabiliyor olması. Sektörle ilgili bilgi alışverişi yapıp, dayanışma içinde olmak için iki yıl önce kurulmuş. Kurucuları Cameron Russell ve Aine Rose Campbell. Sadece onlar grupta kaç kişi olduğunu biliyor. Ama yüzlerce model olduğu biliniyor. Başvuruyorsunuz; sizinle ilgili araştırma yapıyorlar. Eğer kriterlere uygun olursanız özel yazışmaların olduğu bir mail grubuna dahil oluyorsunuz. Pek çok Victoria’s Secret üyesi bu gruba üye; aramızdaki yazışmalarda Anja Rubik ve Doutzen Kroes’in mail’lerini gördüm mesela...”
Neyin mücadelesini veriyorsun?
Modelin bu topluluğa katılması ise, Kaz Dağları’nda yaşananlar üzerine olmuş: “Uluslararası çalışan bir model olarak, tabii ki Model Mafia’dan haberdardım. Ve yaşananlar karşısında ne yapabilirim diye kafa yordum. Bu topluluk içinde yer almak istediğimi söyleyen bir mail attım. Nasıl işler yaptığımı, ne için mücadele ettiğimi sordular. Ben de Kaz Dağları’ndaki yaşananları anlattım. Bunun sadece Türkiye’yi ilgilendiren bir durum olmadığını, bir dünya mirası olduğunu söyledim. Kaz Dağları dünyanın en iyi ikinci oksijen kalitesine sahip olduğunu yazdım. ‘Burası bir dünya mirası, sesimizi duyurmalıyız’ dedim. Cevap, ‘Model Mafia’ya hoş geldin’ oldu. Üzerine Instagram hesabımda koyduğum bir paylaşımı yaydılar. Kaz Dağları’nda yaşananlar içinde Instagram hesabımdan bir paylaşım yapmıştım. Ekip, Instagram hesabında ‘Model aktivist Semin Emran Türkiye’deki 195 bin ağacın kesilmesiyle doğacak çevresel zararlar ve maden şirketine karşı protesto konusunda farkındalık yaratıyor’ diye yazarak paylaştı.”

Ve karşınızda ‘aktivist’ Barbie...

Birlikte güçlüyüz!
Peki bundan sonra ne olacak? “Model Mafia’nın derdi, siyaset yapmak değil. Daha ziyade farkındalık yaratmak. ‘Birlikte güçlüyüz’ diyorlar. Şimdiye kadar en çok ses getiren protestosu ‘MeToo’ paylaşımları oldu. Birçok model sosyal medyada moda endüstrisindeki cinsel taciz olaylarını paylaştı. İklim değişikliği ve çevre konusunda da ses getiren işleri var. Son olarak okyanuslardaki plastik atıkların oluşturduğu kirliliğe dikkat çekmek için kampanyalar yaptılar. Konu ağaçlar olunca, tabii bu durum ilgilerini çekti. Hemen “nasıl katkıda bulunabiliriz” diye yazışmalar başlandı. Ve bir karar verdik.”
Verilen karar, bir protesto gösterisi değil. Daha ziyade karşıt hamle: Fidan dikmek. Şöyle anlatıyor Semin Emran: “Şöyle bir söz vardır: ‘Savaşa karşı yürümem ama barış için yürürüm.’ Bir şeye karşı protesto yürüyüşü yapınca, bazen karşı tarafın hamlelerine önem katıyorsunuz. Ve böyle olaylarda işin içine siyaset karıştırılıyor ve olay çok yanlış yerlere çekiliyor. Bizim derdimiz siyaset değil. Doğanın katledilmesini önlemek. Bu yüzden fidan dikelim dedik. Ekip, benim süreci takip etmemi istedi. Uygun zamanda fidan dikmeye başlayacağız.”
Doutzen de fidan dikecek mi?
Fidan dikme hareketinin zamanını ve katılımcıları konuşuyoruz. Hangi modeller elinde kazma fidan dikecek? Doutzen Kroes’i Kaz Dağları’nda görebilecek miyiz? Emran, henüz planlama aşamasında olduklarını anlatıyor: “Model arkadaşlarımı davet edeceğim. Tabii şu an kim gelir, kim gelmez bilemiyorum. Ama ilk etapta bölgeye daha çok sanatçı ve modelin gitmesini istiyoruz. Derdimizi iyi ifade etmek istiyoruz, yanlış anlaşılma endişemiz var. Çanakkale’de bazı derneklerle görüştüm. Bazı sanatçılarla işbirliği halinde olduklarından bahsettiler. Ama farkındalık yaratmak için daha çok sanatçının ve modelin konuyla ilgilenmesi şart. Umarım insanlar bu isimlerin ve bizim katkılarımızla konu hakkında daha da bilinçlenir ve bu ağaç katliamları son bulur.”

Her şey Billur Kalkavan’ın beni keşfetmesiyle başladı

*Bursa’da doğdum, büyüdüm. Halen de Bursa’da yaşıyorum. Annem hemşire, babam emekli sınıf öğretmeni. Benden üç yaş büyük bir de ağabeyim var. Hayvanları ve doğayı seven bir aileyiz, doğa bilincinin küçük yaşta ailem tarafından verildiğini düşünüyorum.
* Modellik kariyerime 2012’de başladım. Beni keşfeden isim, Billur Kalkavan. Bursa’da gönüllü olarak katıldığım bir defilede Billur Kalkavan programın sunuculuğunu yapıyordu. Beni çok beğendiğini söyledi. Ardından aynı şovun sahipleri benimle tekrar çalışmayı önerdi, her şey böyle başladı.
* Küçüklüğümden beri Barbie’ye benzetilirim. Modelliğe başladığım ilk zamanlarda da bu Barbie benzetmesi sürdü. Bir reklam kampanyasında da beni Barbie gibi çektiler, o çekimden sonra ‘Türk Barbie’ olarak anılmaya başlandım.
*Yurtiçinde ve yurtdışında birçok defileye ve kampanya çekimlerine katıldım. Oyunculuk ve sunuculuk da yaptım. Ama modellik kariyerimin en keyifli dönemini geçtiğimiz yıl Bangkok’ta yaşadığım. Burada ELLE Magazine, Cleo Magazine gibi dünyaca ünlü dergilerle çalışma şansını buldum. Ayrıca ‘Swarovski & Morgan De Toi lingerie’ ortak defilesinde yürüyen ilk Türk model oldum. Sonbahar döneminde de bir aksilik olmazsa İtalya’ya gideceğim. Ajansım oradaki bir ajansla görüştü, şimdi onay sürecindeyiz. Büyük bir ihtimalle 2 ay Milano’da çalışacağım.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Seda Bakan anne oldu!
'Ben de yeni doğum yaptım... Lohusayım...'
Fahriye Evcen'den hakarete varan yorumlara cevap
Anne Marie, ikinci kez Antalya'da