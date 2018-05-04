Ufak tefek kadınlar sahneye daha çok yakışıyor

◊ Bu sizin dokuzuncu single çalışmanız. Albüm yapmaya cesaretiniz mi yok?

- Cesaretle ilgisi yok, müzik adına her koşulda zor olan ne varsa yapmaya hazırım. Ama single şu sıralar daha mantıklı.

◊ Neden?

- Çünkü şarkıları çabuk tüketiyoruz. Albümlerdeki her şarkı da dinlenmiyor. Bunun yanı sıra şimdiye kadar kendimi psikolojik olarak da hazır hissetmedim ama bir süredir albüm hazırlığı içindeyim.

◊ Müzik dünyasında ne umdunuz ne buldunuz?

- Sektörde tutunmak çok zor. Güvensiz bir ortam. İstanbul’a Bursa’dan geldim. Orada her şeye daha saf bakıyormuşum. Burada gerçek hayatı gördüm. İnsanların yüzüne gülerken kapıdan çıktıklarında arkandan konuşabileceklerine şahit oldum. Bunlar her ortamda var ama bizim sektörde çok daha fazla.

Bu yola baş koydum

◊ Çok sıkıntı yaşadınız mı?

- Çok sıkıntılar yaşadım ve yaralandım. Konserlerden paralarımı alamadım, hakkımda olur olmadık şeyler duydum. Herkes bu sektörde birbiriyle samimiymiş gibi görünerek işini yaptırma taraftarı. Bense netim. Kendimden ödün vermeden ilerliyorum. Sırf gündemde olmak için magazin programlarına çıkmıyorum, sadece müzikle bir şeyler yapmaya çabalıyorum. Önemli olan anlık patlamalar değil, kalıcı işler yapabilmek.

◊ Star olmanın kuralları sizde pek işlemiyor o zaman. Sizden popstar olur mu?

- Popstar değil iyi bir pop yorumcusu olacağımı düşünüyorum.

◊ Pop liginin starları; Hande Yener, Demet Akalın ve Gülşen gibi isimlerin arasına adınızı yazdırır mısınız?

- Kendi dallarında başarılı işler yapan isimler... Ben hiçbir lige dahil olma taraftarı değilim. Yoluma tek tabanca devam edeceğim.

◊ Sizin için Sezen Aksu taklidi yapıyor diyorlar...

- Sezen Aksu’nun taklidini yapıp bu kadar başarılı olabiliyorsam, buna cesaret edecek başkaları varsa onlar da yapsın. Sezen Aksu üreten biri... Ona benzetilmek hoşuma gidiyor.

◊ 10 yıl sonra nerede olursunuz?

- Bu yola baş koydum, daha başarılı işler yapmak istiyorum. Büyük sahnelerde canlı konserler vermeyi hayal ediyorum.

Yaş farkını sorun etmiyoruz

◊ Almanya’nın FC St. Pauli takımında oynayan Enver Cenk Şahin’le sevgili olduğunuz yazıldı...

- Evet. Güzel bir ilişkimiz var.

◊ Nasıl tanıştınız?

- Sosyal medyadan.

◊ Son dönem futbolcu modası olarak size ‘DM’den mi yürüdü’?

- Öyle demeyelim. Direkt mesaj olarak sosyal medyadan “Bir konserini canlı dinlemeye gelirim inşallah” yazmış. Ben o mesajı görmemiştim. Sonra paylaştığım bir fotoğrafı görüp Almanya’da olduğumu sanarak yine mesaj attı ve sohbetimiz başladı.

◊ Sizin Enver Bey’den yedi yaş büyük olduğunuz yazıldı. Yaş farkı sorun oluyor mu?

- E magazin nereden vurabilir! Ortada büyük bir fark ve yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan duygular. Karşımdaki insan ve ben bunu sorun etmiyoruz.

◊ Futbolla ilgili miydiniz? Onda sizi etkileyen ne oldu?

- Gülüşü, birbirimizin işlerine karşı aynı heyecanı yaşamamız ve bunu paylaşmamız. Single’ım için o da benim kadar heyecanlı. Benim futbolla alakam yoktu. Ama onun sayesinde Alman ligi maçlarını bile izliyorum.

Haluk Levent keşfetti

◊ Belçika doğumlusunuz. Aslen nerelisiniz?

- Gemlikli. Babam maden işçisi. İş için Belçika’ya gitmişler. Orada dünyaya geldim. Ben bebekken Türkiye’ye döndük.

◊ Müzik maceranız nasıl başladı?

- Babamı 1999’da geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettim. O sırada Bursa’da devlet konservatuvarı açılmıştı. Ortaokulda yetenek sınavlarına girip kazandım ve ailece Bursa’ya yerleştik. Klasik Batı müziği okudum. Dokuz sene Bursa Devlet Senfoni Orkestrası’nda viyola çaldım. Bir yandan da Bursa’da farklı mekânlarda şarkı söyledim.

◊ Nasıl keşfedildiniz?

- Haluk Levent tesadüfen çalıştığım mekâna geldi. Sonra onun vesilesiyle maceram başladı.

◊ Klasik Batı müziği eğitimi sonrası pop söyleme sebebiniz para kazanmak mı, şöhret mi?

- Hepsi var. Ama asıl amacım sesimi daha geniş kitlelere duyurmaktı.

Kendimle konuşmayı seviyorum

-- Boyum 1.64... Sahneye ufak tefek kadınlar daha çok yakışıyor diye düşünüyorum. Ben böyle olmaktan mutluyum.

-- Karmaşık bir ruh halim var. Kapalı kutuyum. Birçok sorunumu ve mutluluğumu kendi içimde yaşarım. Kendimle konuşmayı seviyorum. Başak burcuyum, fazla takıntılıyım.

-- Günlük hayatımda spor bir tarzım var. Kliplerimde seksilik olabilir. Benim için önemli olan basit görünmemek. İnsanların kafasında yaratmak istediğim şey; müzikal bir başarı.