Üçüncü boyutla yakınlaşmalar
İstanbul’da bahar ve ‘ulaşılabilir sanat’ zamanı... Bağımsız ve genç sanatçıların eserlerinin sergilendiği ‘Mamut Art Project’, 26 Nisan’da başlıyor. 29 Nisan’a kadar sürecek fuar, yine KüçükÇiftlik Park’ta olacak. 50 sanatçının 400 eserini görmek, incelemek, satın almak mümkün. Altıncı kez kapılarını açan ‘Mamut 2018’de bu yıl üç boyutlu çalışan sanatçılar dikkat çekiyor. Biz de enstelasyon, heykel gibi alanlarda üretim yapan bu sanatçılara yoğunlaştık ama ‘Mamut’un genel bir fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedik. Bu yıl ilk kez çocuklar için de atölyeler düzenleniyor.
Alper Kurt’un Betonarme serisi, gündelik hayatımızın içine sızan betonu tüm yönleriyle anlatmaya çalışıyor. Ankaralı genç sanatçıya göre betonlaşma, yalnızca çevresel sorunlara değil sınıfsal ayrışma gibi önemli sosyal sorunlara da davetiye çıkarırken, Ankara’nın belleğini oluşturan Cumhuriyet dönemi mimari yapıları tehlikede. Mamut 2018’de sergilenecek ‘Betonarme’ serisi, betonun yok edici ve bellek silici gücüyle sanatseverleri ‘sarsmaya’ hazırlanıyor.
Koruyucularını
dünyaya getirdi
Heykeltıraş Başak Cansu Güvenkaya, koruyucularım dediği hayali varlıkları heykel sanatıyla dünyaya getirerek sanatseverleri iç dünyasının kahramanlarıyla tanıştırıyor. Heykellere hayat verirken, korku, zayıflık ve gelecek kaygısı gibi duygularıyla yüzleştiğini belirten Güvenkaya eserlerini, “‘Koruyucular’ serisi aslında çağımız insanının özgürlük adına bireyselleştikçe içine düşmekten kaçamayacağı duygularla mücadele etmek için oyuncu bir yöntem sunuyor” ifadeleriyle anlatıyor.
Büyülü gerçeklik
sularında yüzen gemi
Ünlü yazar İhsan Oktay Anar’ın ‘Amat’ adlı romanından esinlenerek aynı adlı seriyi yaratan Görkem Usta, edebiyatın büyülü gerçeklik akımından etkileniyor. Kostüm ve dekor tasarımıyla uğraşan Usta, “Romanda anlatılan hikâyede, Nuh’un gemisinin kaptanının şeytan olması ve yalnızca günahkârların olduğu bir gemi olması ve gemi mürettebatının döngüsel zaman içinde tekrar tekrar ölüme mahkûm edilmeleri çıkış noktam oldu. Romanın içerdiği yapı ve simgeler doğrultusunda seçtiğim dört önemli sahnenin soyut yorumunu üç boyutlu hale getirdim” diyor.
Mamut’ta sergilenecek eserlerinde geçmişinden etkilenerek yola çıktığını anlatan Nihal Konar Naş, kapitalizm, iktidar ve statü üzerine düşündüğü kavramları ‘Kanatlılar Serisi’ ismini verdiği eserleriyle maddeleştirmeye çalışıyor. Malzeme olarak ahşabı kullanan Naş’a göre bu tercihinin sebebi, ahşabı oymak için sabır, emek ve zaman gerekmesi.
Akkök Holding sponsorluğunda gerçekleşen ‘Mamut’un jüri heyeti, sanatçı Ayşe Erkmen, koleksiyoner Ayşe Umur, eleştirmen ve yazar Evrim Altuğ, Galeri Nev’in kurucularından Haldun Dostoğlu ve küratör Selen Ansen’den oluşuyor.
Krüw’dan serigrafi baskı seçkisi: Myhtz
Geçen yıllarda büyük ilgi gören alternatif sanat kolektifi Krüw, bu edisyonda sergilenmek üzere özel olarak bir araya getirdiği serigrafi baskı seçkisi ‘Mythz’ ile ‘Mamut Art Project’te yer alacak. Yüzyıllardır farklı kültürlerde, coğrafyalarda anlatılan efsanelerden esinlenen serigrafi seçkisi, Krüw sanatçıları; Bertan Berkol, Burak Beceren, Burak Şentürk, Bülent Gültek, Can Dağlı, Can Gürgül, Cins, Derin Çiler, Elif Cincinus, Elif Varol Ergen, Ham, Kaan Bağcı, Kaan Bilaloğlu, Moklich, Murat Kalkavan, Selin Çınar, Yavuz Öztürk ve Zez Eah imzasını taşıyor.
Başak Cansu Güvenkaya, ‘Koruyucularım’ serisinden ‘Aya Uluyan’, ahşap
Görkem Usta’nın ‘Amat’ serisinden Süleyman, İsrafil ve Nuh- Kemik, ahşap ve metal
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