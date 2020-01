Üçü de birbirinden iddialı!

RAMO

Adana’nın kalbinde derin çatışmalar

“Burası Adana’nın kalbi, Taşkapı. Öyle elini kolunu sallayarak giremezsin, adamı oyarlar. Adana’nın en belalı çetesi bu mahallede. Başlarında da Ramo diye bir delikanlı var. Asıl işleri mazot kaçakçılığı ama ne ararsan onlarda.” Konu olarak da ‘Haksızlığa karşı başkaldıran ve sevgiyi her şeyin önüne koyan Ramazan’ın yani Ramo’nun sıradışı hikâyesiyle aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışma’ var elimizde.

Oyuncular: ‘Gecenin Kraliçesi’nden sonra dizi oyunculuğuna dört yıl ara veren Murat Yıldırım hasretle beklenen star olsa da İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat gibi sevilen isimler ve Sacide Taşaner, Macit Koper gibi ustalar da kadroda.

Yapım ve yönetim: BKM yapımı dizinin senaryosu ‘Kavak Yelleri’, ‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Muhteşem Yüzyıl: Kösem’de de imzası olan Yılmaz Şahin’den. Yönetmen Yağız Alp Akaydın, ‘Muhteşem Yüzyıl’, Muhteşem Yüzyıl: Kösem’, ‘Yaz’ın Öyküsü’ ve ‘Söz’ün de yönetmeniydi.

Günü ve rakipleri: Salı. Zor bir gece. ‘Kadın’, ‘Hekimoğlu’, hatta reytingleri düşük olsa da İsmail Hacıoğlu’yla bayağı direnen ‘Çocuk’ var. Ancak en büyük mücadele ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a karşı verilecek galiba; ‘EDHO’nun kış tatili sırasında ekrana gelecek olması da ilk bölümün avantajı. (Show)

ZEMHERİ

Aşk-adalet sarmalında

güçlü kadro



Karakış anlamına gelen ‘Zemheri’de Ayaz’la (Alperen Duymaz) Firuze (Ayça Ayşin Turan) arasındaki dokunaklı aşk, izleyiciye aşkla birlikte adalet kavramını da sorgulatacakmış. Turan, Marie Claire dergisine verdiği röportajda biraz daha bilgi vermiş diziyle ilgili. “Bir asansör kazası yaşanıyor, orada hayatını kaybeden işçiler var. Firuze’nin de babası bir haksızlığa uğruyor. Firuze babası ve hayatını kaybeden işçiler için bir adalet mücadelesi ve hak arayışına giriyor. Bunun yanında da bir aşk hikâyesi yaşanıyor” demiş. Dahası da var tabii: Ertan (Caner Cindoruk), kardeşi Berrak’ın (Hazal Filiz Küçükköse) mutlu olması için her yolu denerken, Berrak da istediğini elde etmek için her şeyi yapacak. Sıkı bir ‘Arif’çi olarak, Cindoruk’un ‘Kadın’daki ‘Sarp’ karakterini unutturmasını diliyorum.

Oyuncular: Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve daha önce izlediğimiz rollerin dışında, gecekonduda yaşayan, evlere temizliğe giden bir kadını oynayan Zerrin Tekindor.

Yapım ve yönetim: Ay Yapım. Senaryo, daha önce Eylem Canpolat’la birlikte ‘Lale Devri’, ‘Karadayı’, ‘Kara Para Aşk’, ‘Siyah Beyaz Aşk’, ‘Gülperi’ye imza atan Sema Ergenekon’un. Yönetmen Hilal Saral, yani ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, ‘Kuzey Güney’, ‘Kara Sevda’.

Günü ve rakipleri: Çarşamba. ‘Afili Aşk’, ‘Kuruluş Osman’, ‘Benim Adım Melek’ ve galiba aynı izleyiciyi hedefleyen ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ var karşısında. (Show)

BABİL

Reyting garantili oyuncular geçidi





Konu çok ayrıntılı özetlenmiş: “İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla altüst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu), çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. İrfan, evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli işadamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?”

Oyuncular: Hepsi birbirinden iyi, sevilen isimler. Bir de, Halit Ergenç’in oynadığı ve fazla izlenmediği için zamanından önce ekrana veda eden bir dizi oldu mu hiç bugüne kadar? Ben hatırlamıyorum.

Yapım ve yönetim: Ay Yapım dizisinde senaryo daha önce ‘Muhteşem Yüzyıl: Kösem’ ve ‘Fi’de imzalarını gördüğümüz Nüket Bıçakçı’ya ait. Yönetmen Uluç Bayraktar’ıysa ‘Menekşe ile Halil’ dışında ‘Son’, ‘Karadayı’, ‘İçerde’ ve ‘Çarpışma’dan ama en çok da ‘Ezel’den hatırlıyoruz.

Günü ve rakipleri: Cuma. Enteresan bir gece. Karşısında her birinin kemikleşmiş izleyici kitlesi olan ‘Arka Sokaklar’, ‘Payitaht: Abdülhamid’ ve ‘Hercai’ olacak. Erken veda eden ‘Ferhat ile Şirin’in yapamadığını yapacak mı acaba? Halit Ergenç faktörünü yabana atmamak gerektiğini hatırlatalım. (Star)



HAFTANIN

PROGRAMI

‘Pain and Glory’

(‘Acı ve Zafer’)

“Ekranda haftanın olayı” diyebiliriz. Almodovar’ın hayatını anlattığı, belli başlı bütün ödüllerde adı geçen ve daha Oscar’a doğru yolu olan son filmini, haftanın son işgününün son dakikasını takiben evinizde izleyebileceksiniz.

(MovieSmart Premium, cumayı cumartesiye bağlayan gece, 00.00)