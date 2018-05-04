Üç top, Amerikan, snooker...

Bilardo Max

Kendi şampiyonası var

İstanbul Bahçelievler’de 2003’te hizmete girdi. 1000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu, sütunsuz ve yurtdışındaki benzerleri gibi tribünleri var. 13 maç masası, bir snooker, üç pool (Amerikan) masası var. Amerikan masası olan salonun her iki bölümü de Türkiye Şampiyonası düzenlenebilecek şekilde planlanmış. Milli Takım sporcuları antrenmanlarını Max’ta yapıyor. Saat ücreti pool masa için 17, snooker ve üç top için 20 TL. Her gün 09.00-00.00 arası açık. Tel: (212) 441 64 02





Look Cafe Bilardo

Dört ay önce açıldı

İstanbul Beylikdüzü’nde, dört ay önce açıldı. Sekiz üç top, üç pool masası var. Masaların saat ücreti 18 TL. Restoranında dünya mutfağı servis ediliyor. Her gün 10.30-00.00 arası açık. Tel: (212) 999 45 42.





Ginza Bilardo

Üç katta hizmet veriyor

İstanbul Beylikdüzü’nde. 11 üç top, iki snooker, dört Amerikan masası var. Yemek servisi yapılıyor. Amerikan masa saati 14, üç top 15, snooker 22 TL. Tel: (212) 873 03 03.

Aksoy Bilardo

Park manzaralı

Ankara Gölbaşı’nda. Dört üç top, dört de Amerikan masa var. Amerikan masanın ücreti 15, üç topun 18 TL. Sahibi Mehmet Aksoy, 2014 Türkiye Şampiyonu. 09.30-00.30 arası açık. Tel: (535) 276 84 81.

Cadde Bilardo

Öğrencilerin adresi

Niğde’de 2.5 yıl önce açıldı. 15 Amerikan, dört üç top masası var. Saat ücreti 10 TL. Çay-kahve, meşrubat servisi var. 08.30-00.00 arası açık. Turnuvalar düzenleniyor. Tel: (542) 734 08 57.

Arena Bilardo

Snooker da var

İstanbul Fındıkzade’de. Sekiz üç top, iki pool (Amerikan) ve bir snooker masası var. Üç top masaların saatlik ücreti 16, Amerikan masaların 18 TL. Zengin mutfağıyla da dikkat çekiyor. Tel: (212) 586 97 74.

Stadium Bilardo

Yenilendi

İzmir’deki salonun işletmesi 15 gün önce değişti. Sekiz üç top, dört Amerikan masası var. Saat ücreti 12 TL. 09.00-23.30 arası açık. Tel: (532) 606 96 36.





Platinum Bilardo

19 yıllık mekân

İstanbul Maltepe’de. Bir Amerikan, dokuz üç top masası var. Fiyatları 16 ve 20 TL. Çay-kahve, meşrubat ve fast food var. 09.00-00.00 arası açık. Tel: (216) 441 24 89.

Bilardist

Kadınların tercihi

Antalya Muratpaşa’da, 09.00-00.00 arası açık. Ayvalık tostuyla iddialı. Kadın jüri üyelerimizin listesinde yer aldığını özellikle belirtelim. Tel: (242) 241 89 76.

Ege Bilardo

21 masası var

Erzurum’da iki sene önce açıldı. 10 üç top, 11 Amerikan masası var. Amerikan masaların saati 7, üç topun 10 TL. 10.00-23.30 arası açık. Tel: (531) 687 57 21.

Arena Bilardo

Sabahtan ücretsiz

Diyarbakır İl Temsilciliği’nin salonu. 09.00-00.00 arası açık. Beş üç top, iki Amerikan masası var. 14:00’e kadar ücretsiz, sonra öğrencilere yüzde 50 indirimli. Tam 10 TL. Parka bakıyor. Tel: (535) 498 48 41.

Sektörden isimler ile bilardo şampiyonlarından oluşan jüri seçti:

Ersan Ercan - Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı

Gülşen Degener - 2017 Kadınlar Dünya Şampiyonası 3.’sü

Tayfun Taşdemir - 2017 Avrupa Milli Takımlar Şampiyonu

Zeki Dolma - Zeki Bilardo Fabrikası sahibi

Sinem Kökten Güleç - Milli Takım pool bilardo oyuncusu

