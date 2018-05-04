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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
04.05.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Üç top, Amerikan, snooker...

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Üç top, Amerikan, snooker...

Bilardo salonları artık sigara dumanına boğulmuş, erkek egemen mekânlar değil. Bilardo bir spor dalı olarak benimsendiğinden, kadın sporcular başarılar kazanmaya başladığından beri salonlar da çok değişti. Pek çoğu artık geniş, ferah ve sporcularla dolu. Türkiye’nin en iyilerini seçtik.

Bilardo Max
Kendi şampiyonası var
İstanbul Bahçelievler’de 2003’te hizmete girdi. 1000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu, sütunsuz ve yurtdışındaki benzerleri gibi tribünleri var. 13 maç masası, bir snooker, üç pool (Amerikan) masası var. Amerikan masası olan salonun her iki bölümü de Türkiye Şampiyonası düzenlenebilecek şekilde planlanmış. Milli Takım sporcuları antrenmanlarını Max’ta yapıyor. Saat ücreti pool masa için 17, snooker ve üç top için 20 TL. Her gün 09.00-00.00 arası açık. Tel: (212) 441 64 02

Üç top, Amerikan, snooker...

Look Cafe Bilardo
Dört ay önce açıldı
İstanbul Beylikdüzü’nde, dört ay önce açıldı. Sekiz üç top, üç pool masası var. Masaların saat ücreti 18 TL. Restoranında dünya mutfağı servis ediliyor. Her gün 10.30-00.00 arası açık. Tel: (212) 999 45 42.

Üç top, Amerikan, snooker...

Ginza Bilardo
Üç katta hizmet veriyor
İstanbul Beylikdüzü’nde. 11 üç top, iki snooker, dört Amerikan masası var. Yemek servisi yapılıyor. Amerikan masa saati 14, üç top 15, snooker 22 TL. Tel: (212) 873 03 03.

Aksoy Bilardo
Park manzaralı
Ankara Gölbaşı’nda. Dört üç top, dört de Amerikan masa var. Amerikan masanın ücreti 15, üç topun 18 TL. Sahibi Mehmet Aksoy, 2014 Türkiye Şampiyonu. 09.30-00.30 arası açık. Tel: (535) 276 84 81.

Cadde Bilardo
Öğrencilerin adresi
Niğde’de 2.5 yıl önce açıldı. 15 Amerikan, dört üç top masası var. Saat ücreti 10 TL. Çay-kahve, meşrubat servisi var. 08.30-00.00 arası açık. Turnuvalar düzenleniyor. Tel: (542) 734 08 57.

Arena Bilardo
Snooker da var
İstanbul Fındıkzade’de. Sekiz üç top, iki pool (Amerikan) ve bir snooker masası var. Üç top masaların saatlik ücreti 16, Amerikan masaların 18 TL. Zengin mutfağıyla da dikkat çekiyor. Tel: (212) 586 97 74.

Stadium Bilardo
Yenilendi
İzmir’deki salonun işletmesi 15 gün önce değişti. Sekiz üç top, dört Amerikan masası var. Saat ücreti 12 TL. 09.00-23.30 arası açık. Tel: (532) 606 96 36.

Üç top, Amerikan, snooker...

Platinum Bilardo
19 yıllık mekân
İstanbul Maltepe’de. Bir Amerikan, dokuz üç top masası var. Fiyatları 16 ve 20 TL. Çay-kahve, meşrubat ve fast food var. 09.00-00.00 arası açık. Tel: (216) 441 24 89.

Bilardist
Kadınların tercihi
Antalya Muratpaşa’da, 09.00-00.00 arası açık. Ayvalık tostuyla iddialı. Kadın jüri üyelerimizin listesinde yer aldığını özellikle belirtelim. Tel: (242) 241 89 76.

Ege Bilardo
21 masası var
Erzurum’da iki sene önce açıldı. 10 üç top, 11 Amerikan masası var. Amerikan masaların saati 7, üç topun 10 TL. 10.00-23.30 arası açık. Tel: (531) 687 57 21.

Arena Bilardo
Sabahtan ücretsiz
Diyarbakır İl Temsilciliği’nin salonu. 09.00-00.00 arası açık. Beş üç top, iki Amerikan masası var. 14:00’e kadar ücretsiz, sonra öğrencilere yüzde 50 indirimli. Tam 10 TL. Parka bakıyor. Tel: (535) 498 48 41.

Sektörden isimler ile bilardo şampiyonlarından oluşan jüri seçti:

Ersan Ercan - Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı
Gülşen Degener - 2017 Kadınlar Dünya Şampiyonası 3.’sü
Tayfun Taşdemir - 2017 Avrupa Milli Takımlar Şampiyonu
Zeki Dolma - Zeki Bilardo Fabrikası sahibi
Sinem Kökten Güleç - Milli Takım pool bilardo oyuncusu

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