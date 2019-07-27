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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Heja Bozyel
27.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye müzikle en çok ilgilenen pazarlardan biri

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Türkiye müzikle en çok ilgilenen pazarlardan biri

Ücret ödemeden kullandığımız, kendi starlarını yaratan, milyarlarca kullanıcısı olan YouTube, yeni ücretli servisleri YouTube Premium ve YouTube Music’i Türkiye’de hizmete sundu. Servislerin detaylarını ve sektörde yaratacağı etkileri YouTube Direktörlerinden Waleed Diab’dan dinledik.

Henüz Avrupa’da bile bütün ülkelerde yokken Türkiye’de hizmete başlamanızın sebebi ne?

- Seçtiğimiz ülkelerin hem abonelik sistemine hazır olmasını hem de halihazırda müzik dinleyicilerinin YouTube kullanımında ileri olması kriterlerini göz önüne aldık. Türkiye, müzikle en çok ilgili olan ülkelerden biri. Bu nedenle Türkiye’deki lansmanımızı geciktiremezdik. Şu an Türkiye dahil 63 ülkede hizmete başlamış durumdayız.

 Aynı zamanda müzik üretiminin fazla olmasının da etkisi var mıdır?

- Kesinlikle var. Zeynep Bastık bu konuda en iyi yeni örneklerden biri mesela. YouTube tamamen kullanıcı ve yaratıcı bazlı bir platform olduğu için hem müzisyenler hem de dinleyiciler için daha pratik. Demografik olarak baktığımızda bazı bölgelerin daha fazla müzik ürettiğini, daha fazla yeni sanatçı çıkarttiğını görüyoruz ve Türkiye de onlardan biri. Asya örneğini verirsek K-Pop ve J-Pop inanılmaz noktalara geldi.

 Yeni müzisyenler için dinleyiciler ile ve halihazırdaki komüniteleri ile daha iyi iletişim kurma açısından sunacağınız ayrıcalıklar var mı?

- Şu anda sunduğumuz hizmetlerden biri, insan süpervizörlüğünde AI (yapay zekâ) ile üretilen playlist’ler. Biz her zaman insanın ve makinenin birlikte çalışmasından yanayız. Bu playlist’ler hazırlanırken içinde mutlaka yeni sanatçıların olmasına dikkat ediyoruz. Üstünde çalıştığımız ikinci ayrıcalıksa Premier özelliği. Yeni bir şarkınız varsa bunu öne çıkarmak için özel bir online etkinlik. Tüm bu özelliklerin ve üzerinde çalıştığımız diğer araçların hem evinde kendi üretimini yapanlar, hem henüz hiç tanınmayan müzisyenler hem de büyük plak şirketleriyle anlaşmalı müzisyenler için eşit şekilde açık olması en büyük ayrıcalığımız.

 Peki şimdiye kadar daha çok makyaj, moda, oyun gibi konularda içerik üretenlerin sayısı fazlayken bundan sonra müzik içerikleri mi artacak?

- Halihazırda müzik çok güçlü bir içerik. YouTube’da reklamlar sayesinde müzik içeriği üretenlerin kazanç sağlaması da bir avantaj. Ayrıca şimdi sadece reklamlardan değil aynı zamanda abonelikten de kazançları olacak.

 YouTube Music, online müzik dinleme alışkanlıklarında sizce nasıl değişikliklere yol açacak?

- Bence bu, müzik sektörü için büyük bir gelişme. Daha fazla seçenek yaratmış olmamız bile ayrıcalık. Spotify harika işler yapıyor. Apple Music de öyle. Deezer, Soundcloud da var. Bizim de markete girmemiz kullanıcılara çok daha fazla seçenek imkânı veriyor. Bu da kalitenin artmasını sağlıyor. Kullanıcılara faydası dışında müzik sektöründekiler için de faydaları var. Öncelikle daha çok kazanç demek. 2000’lerin başında sadece Apple Music vardı. Tüm kazancın ve ayrıcalıkların tek bir platformda olmasının dezavantajları çoktu.

 Peki büyük şirketler açısından olumsuz etkileri olabilir mi? Zaten bir kriz yaşıyorlar...

- Bir açıdan evet, bu durum onlar açısından bir tehlike. Ama diğer yandan onlar için yeni yeteneklere ulaşmanın en iyi yolu. En büyük sıkıntıları yeni yetenek bulmak ve yaratmakken bu platformlar onlar için de önemli. Bunların yanında, daha sağlıklı çalışma şartları oluşmasını da sağlayacak çünkü artık sanatçıların kendi ürettikleri müzik hakkında daha fazla söz hakkına sahip olması mümkün. Biz büyük plak şirketleriyle ilişkimize çok önem veriyoruz. Onlarla anlaşma yapmaya gittiğimizde YouTube için özel olarak çalışmaları olduğunu görmek çok hoşumuza gidiyor. Bu nedenle daha çok olumlu etkiden bahsedebiliriz.

Türkiye müzikle en çok ilgilenen pazarlardan biri

Waleed Diab
YouTube Premium ve YouTube Music abonelikleri sayesinde videoları reklam kesintisi olmadan izleme, ekran kapalıyken ya da başka bir uygulama açıkken izleme gibi özellikleri kullanabileceksiniz. Farklı abonelik paketlerini karşılaştırıp kendiniz için en uygun olanı seçmeniz gerekli.

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