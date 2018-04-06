Tüm duyular harekete geçecek
Raffles İstanbul’un Pan-Asya mutfağı sunduğu yeni restoranı Isokyo, yeme-içme dünyasına farklı bir bakış açısı getiriyor. Şef Clinton Cooper, “Sadece lezzete değil, göze, kulağa ve sürprizlere odaklanıyoruz” diyor.
Nedir Pan-Asya lezzetleri?
- Isokyo, İstanbul’dan Asya’nın en uç noktası Tokyo’ya kadar olan bölge anlamına geliyor. Dolayısıyla biz de Türkiye’de eşine çok rastlanmayan bir konsepti hayata geçirmeye çalıştık. Odağında ‘lezzet deneyimi’ var. Mönümüzde Çin, Japonya, Tayland, Vietnam, Kore gibi Uzakdoğu mutfaklarının Batı kültürüyle sentezlenen örnekleri yer alıyor. Fakat bu, herhangi bir ülkede görüp tattığınız bir yemeği Isokyo mutfağında aynen bulacağınız anlamına gelmiyor. İnsanları damak tadı keşfine çıkaracağımız bir bütünlük yaratmaya çalıştık.
Dekorasyonda da bu konsepti destekleyen bir hava var...
- Dekorasyonu içmimar Handan Öney yaptı. Rafine ama sıcak ve konforlu bir ambiyans. Yeşilliklerle Asya efekti verildi. Yaşayan Asya taşları, 300 yıllık Tibet kapıları, modernize edilmiş deniz ürünleri eserleri eşliğinde tüm duyulara hitap edilen bir yolculuk. Tibet kapıları, kaplan ve ejderha figürleriyle Asya toplumunun bir yansıması olarak gücü sembolize ediyor. Ayrıca Beril Ateş’in ‘Golden Boy’, ‘Voyage’ ve ‘Hunter’ isimli çalışmaları da mekânda yer alıyor. 20 yıl önce sadece lezzete odaklanırken şimdi aynı anda göze, kulağa, lezzete ve sürprizlere hitap ediyoruz. Tüm duyuları harekete geçiriyoruz.
Favori yemekleriniz neler?
- Asya lahanası eklenmiş, ördek yağıyla ve buharda pişmiş ‘bao bun’ ekmeğini, Türkiye’de çok sevilen kaburga etiyle bir araya getirip küçük hamburgerler yaptık; en çok sipariş edilen yemeklerden biri. Yeşil fasulye ve pancar püreli kuzu pirzola, 24 saatte pişirilip Asya usulü lahana salatasıyla servis edilen dana kaburga da favorilerden. Geleneksel ‘dim sum’ çeşitleri, lezzet ve görsellikte gelenekselin dışına çıkan Tamari ve Oshi suşi seçenekleri de başlangıçlar veya paylaşımlı lezzetler arasında sevilenler...
Kimdir?
Şef Clinton Cooper, Yeni Zelanda’da doğdu. Auckland Institute of Technology’nin aşçılık okulundan mezun oldu. Kariyerine Suudi Arabistan’daki Al Khozama&Faisaliah Hotel’de mutfak şefi olarak başladı. Şanghay, Dubai ve Mumbai’de büyük otellerde çalıştı. 2014’te Çin’de Fairmont Chengdu Hotel’de ‘executive chef’ olarak görev yapmaya başladı. 2017 sonlarında mesleğine Raffles İstanbul Zorlu Center’da devam etme kararı aldı.
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