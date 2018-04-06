Tüm duyular harekete geçecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriTüm duyular harekete geçecek
GeriHürriyet Cumartesi Tüm duyular harekete geçecek
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Hürriyet Cumartesi
06.04.2018 - 17:18, Son Güncelleme:

Tüm duyular harekete geçecek

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
Tüm duyular harekete geçecek

Raffles İstanbul’un Pan-Asya mutfağı sunduğu yeni restoranı Isokyo, yeme-içme dünyasına farklı bir bakış açısı getiriyor. Şef Clinton Cooper, “Sadece lezzete değil, göze, kulağa ve sürprizlere odaklanıyoruz” diyor.

Nedir Pan-Asya lezzetleri?
- Isokyo, İstanbul’dan Asya’nın en uç noktası Tokyo’ya kadar olan bölge anlamına geliyor. Dolayısıyla biz de Türkiye’de eşine çok rastlanmayan bir konsepti hayata geçirmeye çalıştık. Odağında ‘lezzet deneyimi’ var. Mönümüzde Çin, Japonya, Tayland, Vietnam, Kore gibi Uzakdoğu mutfaklarının Batı kültürüyle sentezlenen örnekleri yer alıyor. Fakat bu, herhangi bir ülkede görüp tattığınız bir yemeği Isokyo mutfağında aynen bulacağınız anlamına gelmiyor. İnsanları damak tadı keşfine çıkaracağımız bir bütünlük yaratmaya çalıştık.

Tüm duyular harekete geçecek


Dekorasyonda da bu konsepti destekleyen bir hava var...
- Dekorasyonu içmimar Handan Öney yaptı. Rafine ama sıcak ve konforlu bir ambiyans. Yeşilliklerle Asya efekti verildi. Yaşayan Asya taşları, 300 yıllık Tibet kapıları, modernize edilmiş deniz ürünleri eserleri eşliğinde tüm duyulara hitap edilen bir yolculuk. Tibet kapıları, kaplan ve ejderha figürleriyle Asya toplumunun bir yansıması olarak gücü sembolize ediyor. Ayrıca Beril Ateş’in ‘Golden Boy’, ‘Voyage’ ve ‘Hunter’ isimli çalışmaları da mekânda yer alıyor. 20 yıl önce sadece lezzete odaklanırken şimdi aynı anda göze, kulağa, lezzete ve sürprizlere hitap ediyoruz. Tüm duyuları harekete geçiriyoruz.
Favori yemekleriniz neler?
- Asya lahanası eklenmiş, ördek yağıyla ve buharda pişmiş ‘bao bun’ ekmeğini, Türkiye’de çok sevilen kaburga etiyle bir araya getirip küçük hamburgerler yaptık; en çok sipariş edilen yemeklerden biri. Yeşil fasulye ve pancar püreli kuzu pirzola, 24 saatte pişirilip Asya usulü lahana salatasıyla servis edilen dana kaburga da favorilerden. Geleneksel ‘dim sum’ çeşitleri, lezzet ve görsellikte gelenekselin dışına çıkan Tamari ve Oshi suşi seçenekleri de başlangıçlar veya paylaşımlı lezzetler arasında sevilenler...

Kimdir?

Tüm duyular harekete geçecek

Şef Clinton Cooper, Yeni Zelanda’da doğdu. Auckland Institute of Technology’nin aşçılık okulundan mezun oldu. Kariyerine Suudi Arabistan’daki Al Khozama&Faisaliah Hotel’de mutfak şefi olarak başladı. Şanghay, Dubai ve Mumbai’de büyük otellerde çalıştı. 2014’te Çin’de Fairmont Chengdu Hotel’de ‘executive chef’ olarak görev yapmaya başladı. 2017 sonlarında mesleğine Raffles İstanbul Zorlu Center’da devam etme kararı aldı.

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erkekler bazen çok güzel özür diler: Affedilmek için yazılmış 6 kült parça

Açıkalın'dan İvana'ya, Nuri Alço'dan Peker'e tepki

Festival kapsamında öne çıkan 10 etkinlik

'Avantgarde' kimdir; neye denir?