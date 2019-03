TRT 2’nci bahar

Böyle giderse, Türkiye’nin her yanındaki sinefiller için önemli bir adres haline gelebilir TRT 2. ‘Buğday’ ve ‘Ahlat Ağacı’yla açılışı yapan sinema kuşağında haftada dokuz film var. Hafta içi her gece dünya sinemasından örnekler, tarih ve biyografi filmleri, edebiyat uyarlamaları ve klasikler orijinal dillerinde ve altyazılı olarak gösterimde olacak. Hafta sonu gösterimlerinin öncesinde ve sonrasında eleştirmenler Alin Taşçıyan ve Mehmet Açar’ın ders niteliğindeki ‘film önü’ ve ‘film arkası’ sohbetleri, filmi analiz edecek. Cumartesi sabahları çocuk filmi, pazar sabahları da western kuşağı var. Kısa süre içinde izleyeceğimiz filmler arasında ‘Custody /Velayet’, ‘Twarz / Yüz’, ‘Anons’ gibi yakın dönem festival filmleri var. ‘Kefernahum’u yaza girmeden önce TRT 2 ekranında izleyebileceğiz. ‘Burning / Şüphe’yi de... Sinema deyince hemen akla gelen iki soruyu yönelttik kanal koordinatörü Selman Yılmaz’a. Bir: Kanalın sansür politikası nedir? “RTÜK’e bağlı kurallarımız ve tabii ki TRT’nin kanunla belirtilmiş yayın ilkeleri var. Ama bunlar evrensel ilkeler...” İki: Sinema dünyası için önemli olan uluslararası bazı festival ve ödül töreni naklen yayınlarını bekleyebilir miyiz? “Sürprizi bozmak istemem ama çalışmalarımız, bağlantılarımız var...” Film kuşakları dışında tematik program ‘Sinema +’ ve Gia Noortas’ın Los Angeles’ta Hollywood söyleşileri yapacağı ‘Sinema Dünyası’nın yanı sıra Hülya Koçyiğit’in sohbet programı ‘Film Gibi Hayatlar’ da bu kategoride.

Her güne bir söyleşi

Selman Yılmaz, film kuşaklarının yanı sıra söyleşi programlarına da çok güvendiklerini belirtiyor, “Büyük isimlerle başladık, öyle devam etmek için çalışıyoruz” diyor. Coşkun Yılmaz’la tarih, Prof. Teoman Duralı’yla felsefe, Ahmet Murat Özel’le edebiyat, Selçuk Mülayim’le sanat söyleşilerinin yanı sıra Doğan Hızlan’ın ‘Karalama Defteri’, Anjelika Akbar’ın ‘Sesler’i, Aykut Köksal’la ‘Mimarlık Söyleşileri’ de var sohbet programları arasında. Alev Alatlı’nın esas konuk olduğu, Ayşe Böhürler’in moderatörlük yaptığı ve içinde bulunduğumuz yüzyılı okumaya yönelik ‘İhmal Edilebilir Nasihatler’ programında zaman zaman Süleyman Seyfi Öğün ve Semih Kaplanoğlu da yer alacakmış.

Geçmişten ders almak isteyenler için...

‘Eskici’de, Balat’taki mezatları, insan ve objelerin tarihlerini izleyeceğiz. ‘Bir Zamanlar’da, yaşadığı yerin bütün değişimine tanık olanların, aynı semtte bir ömür geçirenlerin hikâyesi var. Sosyal medyadaki paylaşımları beğeniyle izlenen arkeolog ve çevirmen Saadet Özen’in hazırladığı ‘Tarihin Ruhu’, son dönemde dijital kanallardan dolaşıma giren eski film kayıtlarını deşifre edecek. ‘Geleneğin Kalp Atışları’ kitle kültürünün karşısında geleneksel kültürün yaşama imkânı olup olmadığını sorgulayan bir program. Artun Ünsal’la yemek ve ulusal kültür ilişkisi sohbetinden, dünyaya küsüp köyüne çekilen halk sanatçısına kadar da geniş bir yelpazesi var. ‘Sarayın Lezzetleri’nde şef Yunus Emre Akkor’dan padişahların beslenme kültürü, sofra adabı ve dönemin mutfak ekonomisi bilgileri eşliğinde tarifler gelecek. ‘Osmanlı Çocuk Şarkıları’nda da Cumhuriyet dönemi öncesinde bestelenmiş 500’den fazla eseri keşfetme imkânı bulunuyor. Bu kategoride değerlendirilebilecek iki dışarlıklı programsa üstadın takip ettiği rotayı aynen izleyen modern bir seyyahın yolculuğu ‘Evliya Çelebi’ ve Dr. Sam Willis’in, Marco Polo’nun rotasını izleyerek BBC Four kanalı için hazırladığı ‘İpek Yolu’ belgeseli.

Sanatın içinde sen,

senin içinde sanat var

Bu başlık aynı zamanda kanalın mottosu. ‘Bir Resim Bir Hikâye’de atölyeden naklen ünlü resimlerin hikâyesi anlatılıyor. ‘Muasır’, mesela Günseli Kato gibi çağdaş ve geleneksel sanatların kesişim noktalarını yakalayan sanatçılara odaklanıyor. ‘Koleksiyoner’in adı üstünde zaten. Bu kategorinin öne çıkanı, bir ihtimal eski TRT 2’nin en çok özlenen programlarından Seynan Levent’le ‘Akşama Doğru’ya alternatif olacak ‘Hayat Sanat’. Görkem Yeltan hafta içi her gün canlı sunacak.

Müzik ve perde!

Şef Rengim Gökmen yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın düzenlediği ‘Pazar Konseri’ bir TRT klasiği. Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü, tenor Murat Karahan’ın yönetiminde farklı temsiller ‘Opera Dünyası’nda. ‘Aramızda Müzik Var’da ise Fuat Güner, ünlü dostlarıyla buluşuyor, birlikte çalıp söylüyorlar.

Popülerlikten

önce nitelik

Test yayını yapmadan normal yayına geçen ve her gün altı saat yeni içerik yayımlayan kanalda hummalı günler yaşanıyor. Selman Yılmaz, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in kanal için “Hayata dair fikri olan, derinlikli düşünceye önem veren, popülerlikten önce niteliği önemseyen, okuyan, yazan, çizen, üreten izleyicilerimiz için tasarlandı” ifadesini kullandığını belirterek bu ilke doğrultusunda yayın

yaptıklarını söylüyor.

Eskide kalanlar, özlenenler, eksikler...

Seynan Levent’in ‘Akşama Doğru’su ilk akla gelenlerden. ‘Rock Market’ ve Rüştü Asyalı’nın sunduğu ‘Bilim ve Yaşam’ da öyle. Geri gelen western filmleri kuşağı, Pazar Konseri izleyiciyi heyecanlandırdı. Yine çok özlenen ressam Bob Ross’un programının döneceği müjdesi de sosyal medyada verildi, başka var mı geri gelecek program? Selman Yılmaz der ki: “TRT 2 bugünün kanalı fakat eskiyle bağlarımızı elbette koparmadık. Özlenen programlara baktığınızda nitelikli yapımlar olduğunu görüyorsunuz. Yani basit bir nostalji rüzgârı değil bu. Bizim stratejimize de uygun olan içerikleri ekrana taşımaya devam edeceğiz.” Web sitesi için de “Ekrandan sonraki temel enstrümanımız olacak. Burayı dijital bir hafıza ve kütüphane yapacağız. Yayımlanabilir tüm içeriklerimiz buradan ulaşılabilir olacak” diyor. Ancak şu hummalı günler nedeniyle olmalı, henüz sitenin eksikleri çok. Arama fonksiyonu yok, programların hepsi yüklenmemiş vs.