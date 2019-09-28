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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
28.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Televizyonda yeni yapımlar

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Televizyonda yeni yapımlar

İZLEMEDEN GEÇMEYİN...Elçin Yahşi öneriyor

Yeni dizi:

Televizyonda yeni yapımlar

Çocuk’, izleyiciyi hikâyesinden çok, oyuncuların performansıyla sürüklüyor. Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu çok iyi; Serhat Teoman’la Merve Çağıran’ın kimyası tam ekranlık; küçük oyuncu Mehmet Emin Güney de dozunda acıklı.
(Star, pazartesi, 20.00)
Yeni sezon:
Televizyonda yeni yapımlar

‘Kadın’ bu hafta başlıyor. Kim öldü, kim kaldı, Bahar’ı Ted Talks’a götüren yolun taşları nasıl döşendi?
Her şeyi öğreneceğiz. (Fox, salı, 20.00)
Yeni dizi:
Televizyonda yeni yapımlar

Benim Adım Melek’. Türlü acının bir araya toplanmasına rağmen hiç şaşırtmayan hikâyesiyle bildik
bir çizgi izleyen dizinin en çok öne çıkan yanı, Antep yemeklerinin olduğu sahneler. (TRT 1, çarşamba, 20.00)
Reality show:
Televizyonda yeni yapımlar

Estetik cerrahi operasyonlarıyla tanınan Op. Dr. Bülent Cihantimur, bilinen diğer adıyla ‘Doctor B’, hastalarının hayatına mutluluk getirdiği ‘Bu Ben miyim?’ programının yeni sezonuyla ekranda. (TLC, çarşamba, 22.00)
Yeni dizi: ‘Evil’da bir psikolog ve bir rahip doğaüstü olayların bilimsel açıklamalarını yapmak için uğraşıyor. Dizinin yaratıcısı ‘The Good Wife’ı da yapan Michelle ve Robert King olunca, bir göz atmak gerekiyor. (beIN Series Vice, cuma, 22.00)
8 BÖLÜM DAHA
Netflix’in yeni dizisi ‘The Politician’ sekiz bölüm ve daha yayına çıkmadan ikinci sezon onayını aldı bile. Yaratıcısı ‘Nip/Tuck’, ‘Glee’, ‘Feud: Bette and Joan’, ‘9-1-1’, ‘American Horror Story’, ‘Pose’ gibi dizilere de imza atmış olan Ryan Murphy. Genç oyuncu Ben Platt’ın söz konusu ‘politikacı’yı canlandırdığı kadroda Bob Balaban, Lucy Boynton, Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Dylan McDermott, Bette Midler, January Jones var. Sosyetik bir çiftin evlat edindiği ve yedi yaşından beri ABD Devlet Başkanı olmayı kafasına koymuş olan Payton’ın, okul öğrenci birliği başkanı olmak için yürüttüğü seçim kampanyasını konu eden dizi ‘Rushmore’, ‘Election’, ‘Heathers’ gibi kült statüsündeki gençlik filmlerinden esintiler de taşıyor.
Televizyonda yeni yapımlar


Geçen hafta Emmy ödüllerini toplayan ve törende giydiği güzel elbisesiyle boy boy fotoğrafları yayımlanan Phoebe Waller-Bridge’i ve dizisini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Kendisi ‘televizyonu değiştiren kadın’ olarak bir kenara not düşüldü, bu yıl izleyeceğimiz James Bond filminin senaryosu da onun son kontrolünden geçecek; bundan böyle adını daha çok duyacaksınız.

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