Televizyonda yeni yapımlar
İZLEMEDEN GEÇMEYİN...Elçin Yahşi öneriyor
Yeni dizi:
‘Çocuk’, izleyiciyi hikâyesinden çok, oyuncuların performansıyla sürüklüyor. Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu çok iyi; Serhat Teoman’la Merve Çağıran’ın kimyası tam ekranlık; küçük oyuncu Mehmet Emin Güney de dozunda acıklı.
(Star, pazartesi, 20.00)
Yeni sezon:
‘Kadın’ bu hafta başlıyor. Kim öldü, kim kaldı, Bahar’ı Ted Talks’a götüren yolun taşları nasıl döşendi?
Her şeyi öğreneceğiz. (Fox, salı, 20.00)
Yeni dizi:
‘Benim Adım Melek’. Türlü acının bir araya toplanmasına rağmen hiç şaşırtmayan hikâyesiyle bildik
bir çizgi izleyen dizinin en çok öne çıkan yanı, Antep yemeklerinin olduğu sahneler. (TRT 1, çarşamba, 20.00)
Reality show:
Estetik cerrahi operasyonlarıyla tanınan Op. Dr. Bülent Cihantimur, bilinen diğer adıyla ‘Doctor B’, hastalarının hayatına mutluluk getirdiği ‘Bu Ben miyim?’ programının yeni sezonuyla ekranda. (TLC, çarşamba, 22.00)
Yeni dizi: ‘Evil’da bir psikolog ve bir rahip doğaüstü olayların bilimsel açıklamalarını yapmak için uğraşıyor. Dizinin yaratıcısı ‘The Good Wife’ı da yapan Michelle ve Robert King olunca, bir göz atmak gerekiyor. (beIN Series Vice, cuma, 22.00)
8 BÖLÜM DAHA
Netflix’in yeni dizisi ‘The Politician’ sekiz bölüm ve daha yayına çıkmadan ikinci sezon onayını aldı bile. Yaratıcısı ‘Nip/Tuck’, ‘Glee’, ‘Feud: Bette and Joan’, ‘9-1-1’, ‘American Horror Story’, ‘Pose’ gibi dizilere de imza atmış olan Ryan Murphy. Genç oyuncu Ben Platt’ın söz konusu ‘politikacı’yı canlandırdığı kadroda Bob Balaban, Lucy Boynton, Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Dylan McDermott, Bette Midler, January Jones var. Sosyetik bir çiftin evlat edindiği ve yedi yaşından beri ABD Devlet Başkanı olmayı kafasına koymuş olan Payton’ın, okul öğrenci birliği başkanı olmak için yürüttüğü seçim kampanyasını konu eden dizi ‘Rushmore’, ‘Election’, ‘Heathers’ gibi kült statüsündeki gençlik filmlerinden esintiler de taşıyor.
Geçen hafta Emmy ödüllerini toplayan ve törende giydiği güzel elbisesiyle boy boy fotoğrafları yayımlanan Phoebe Waller-Bridge’i ve dizisini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Kendisi ‘televizyonu değiştiren kadın’ olarak bir kenara not düşüldü, bu yıl izleyeceğimiz James Bond filminin senaryosu da onun son kontrolünden geçecek; bundan böyle adını daha çok duyacaksınız.
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