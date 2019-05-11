Telefonum değil ama motorum son model

Motokrosa başlama hikâyeni anlatır mısın?

- Aslında doğduğumdan beri motorlu araçlara ve hız sporlarına ilgim var. Küçüklüğümden beri bulduğum her boş kâğıda otomobil ya da motor resmi çizerim. Eskiden beri motorlarla ilgili videolar seyretmeyi çok seviyorum. ‘Altın Elbiseli Adam’ın motor videoları benim motora olan ilgimi çok artırdı. Bir gün sosyal medyada Kilyos’ta bir motokros eğitim merkezi keşfettik ve o hafta sonu deneme dersine gittik. Artık her cumartesi-pazar orada motora biniyorum.

Tehlikeli bir spor. Ailen nasıl ikna oldu?

- Ailem benim motor sporlarına olan tutkumu biliyor. 5 yaşımdan beri her yaz, gittiğimiz her tatilde jetski üzerinden inmiyorum. Benim hem yeteneğimin hem de tutkumun farkında olan bir ailem olduğu için çok şanslıyım.

İlgilendiğin başka spor dalları var mı?

- Aslında, içinde motor olan her araca ilgim var. Adrenalini seviyorum. Lunaparklardaki tüm heyecan veren oyuncaklardan bırakın korkmayı, inmek istemiyorum. Yıllardır Formula1’i takip ediyorum. Kartingden ATV’ye kadar her türlü sporu keyifle yapıyorum. Bazen kendime 4-3-2-1-0 Sarp diyorum.

Güvenliğe dikkat ediyorsun, değil mi?

- Her sporda olduğu kadar bu sporda da gerekli fiziksel önlemleri alıp, sürüş deneyiminizi eğitimle geliştirdiğinizde her anından keyif almanız mümkün. Bu spor için özel tasarlanmış motokros giysilerini giyiyoruz. Ayağımızdaki özel botlardan dizliklere kadar birçok kıyafet, bir düşme anında tekrar kalkıp sürüşe devam edebilelim diye tasarlanıyor.

Pahalı bir spor mu?

- Tenis ya da futbola göre daha pahalı. Ama ailemle o konuda anlaştık. Artık onlardan pahalı oyun konsolları, pahalı elektronik eşya vb. taleplerim olmuyor. Cep telefonum eski model olsun ama yeter ki motorum son model olsun. Ekipmanlarım için para biriktiriyorum. Tutumlu olmayı öğreniyorum. Paramı tutkum için harcamak çok güzel.

Ödevlerine nasıl vakit ayırıyorsun?

- Haftada en az iki gün motor üzerindeyim diyebilirim. Her hafta sonu antrenman yapıyorum. Bunun için hafta sonu ödevlerimi cumadan bitiriyorum.

Önümüzdeki ilk yarış ne zaman?

- 11-12 Mayıs’ta MotocrossPark Kilyos’ta kulüp yarışımız var. Ayrıca bu senenin ilk resmi yarışı 18-19 Mayıs’ta Çatalca Yeditepe Motokros pistinde.





