TEGV için adım adım zirveye
Geçen yıl Everest Base Camp’e tırmanan müzisyen Evren Uysal, bu kez TEGV’in ‘Siirt’e Koş, Eğitime Koş!’ projesi kapsamında Rusya’daki Elbruz Dağı’na çıkıyor.
Şarkıcı ve söz yazarı Evren Uysal, TEGV’li çocukların hayallerini gerçekleştirmek ve nitelikli eğitime kavuşmalarını sağlamak için 5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbruz Dağı’na tırmanıyor. Geçen yıl Everest Base Camp’e çıkan Uysal son tırmanışını 4 Temmuz’da bitirmeyi planlıyor. TEGV’in ‘Siirt’e Koş, Eğitime Koş!’ projesi kapsamında, TEGV Siirt Kurtalan Öğrenim Birimi’ndeki imkânı kısıtlı 5 bin çocuğa, 4 yıl boyunca destek olunması hedefleniyor. Uysal, Elbruz Dağı’nda zirveye ulaşmaya çalışırken atacağı her adımla Siirtli çocukların eğitimine katkı sağlayacak. TEGV’li çocuklar Uysal’a, doğum günü olan 27 Haziran’da, sürpriz yaparak sosyal medya üzerinden bir destek mesajı yayımladılar. Müzisyenin çocukların eğitimine katkı sağlamak için çıktığı bu yoldaki macerasını sosyal medya hesaplarından (@evrenuysal) takip edebilirsiniz. Kampanyaya destek olmak için de şu link üzerinden bağış yapabilirsiniz: https://ipk.adimadim.org/kampanya/CC44475
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