Taylor nasıl bir şey istediğini söyledi, biz yolladık!

Geçen haftanın moda gündemindeki en önemli olayı: Taylor Swift Billboard ödül töreni’nde sizin tasarımınızı giydi ve çok konuşuldu. Süreç nasıl işledi?

-Taylor Swift’le çalışmış olduğumuz PR ajansı sayesinde ulaştık. Birçok ünlü ismi giydirmeye başladığınız zaman, stylist’ler markanızdan ürün almak ve çalıştıkları kişileri giydirmek için sizinle direk iletişim kurmaya çalışıyor. Taylor Swift’in stylist’i aracılığıyla süreç işledi. Nasıl bir şey istediğini söyledi, biz de koleksiyonumuzdan bir parçanın ona uygun olacağını söyledik. O da giydi.

◊ Sizi seçeceğini biliyor muydunuz?

-Böyle bir durumda denemesi için Swift’e birçok ürün yollanıyor. Bizim gibi bir çok tasarımcının tasarımları da bizimle beraber denendi. Ancak bizim kıyafetimizi sevmesi ve giymesi bizi çok mutlu etti açıkçası. Bu sayede kendi işimiz açısından güzel bir yol katettiğimizi düşünüyoruz. ◊ Son dönemde kırmızı halıda tasarımlarınız sıklıkla karşımızda çıkıyor. Sizi seçen diğer isimlerden bahseder misiniz?

-Yurtdışında birçok sanatçı ve stylistle, dergi çekimleri, sanatçıların sahne performansları, ödül törenleri için çalışıyoruz. Onlara kıyafet yolluyoruz. Taylor Swift en son bizden giyinen ünlü. Öncesinde Katy Pery, Hailey Baldwin ve Heidi Klum gibi birçok ünlü isim bizden giyindi.

◊ Taylor son derece romantik ve gösterişli bir tasarım seçti. Met Gala da da ‘ünlüler gösterişin sınırını zorladılar. Ne dersiniz, artık 90’lar minimalizmi akımından sıkıldık mı ?

-‘Studio 54’’ dan ilham alarak hazırladığımız son defilemizdede de bunu gösterdik aslında. Disko modu inanılmaz trend bir halde. İnsanlar o minimalizmden, düz elbiselerden sıkılmış durumda. Herkes daha gösterişli ve iddaalı görünmeyi tercih ediyorlar ve bizde bu durumu destekleyen tasarımlar yaptığımızı düşünüyoruz. Markı algısı olarak zaten daha maksimalizt ve feminen bir marka olduğumuz için bizim sergilemek istediğimiz duruşla bu trendin çok uyumlu olduğunu düşünüyoruz.

◊ Önümüz mezuniyet, davet sezonu. Nasıl trendler ön planda?

-Trendler çok sık değişiyor. Önemli olan sizin neyin içinde mutlu hissettiğiniz. Bir sezon giydiğiniz şeyi önünüzdeki sezon giymek istemeyebilirsiniz. Bu günlerde doğru ve zamansız parçaları tercih etmelerini öneriyoruz açıkçası. İlerde fotoğraflara baktıklarında her zaman beğenebilecekleri bir elbiseyi tercih etmeleri gerektiğini düşünüyoruz.



◊ Bu işe başlamaya nasıl karar verdiniz? İkiz kız kardeşler olarak birlikte çalışmak zor olmuyor mu?

-Birlikte olmanın hem avantajları hem dezavantajları var tabii ki. Bi kere iki kişi olmak bu kadar detaylı bir işte ikimiz içinde çok daha hızlı hareket etmemize ve tek başımıza aldığımız kararları desteklememize ya da daha iyi bir yönde geliştirmemize sebep oluyor. Açıkçası birlikte çalışmak yer yer zor yer yer değil. Bazen fikir ayrılıklarına düşebiliyoruz ama gün sonunda ortak noktayı ekibimizle beraber bulabiliyoruz. Önce bikiniler tasarlayarak başladık. Sonrasında çantalar yaptık. Bikini koleksiyonunu belirli noktalarda satışa sunduk. Daha sonrasında koleksiyonlarımızı yapmaya başladık ve on iki sezondur defile yapıyoruz. Önümüzdeki sezon eylül ayında New York’ta defilemizi yapmayı planlıyoruz.

◊ Yine istikamet yurtdışı... Sizce İstanbul’un bir moda merkezi olma ihtimali yok mu?

-Moda açısından İstanbul’un dünyada önemli bir yerinin olduğunu düşünüyoruz. Ancak henüz İstanbul’un bir moda merkezi olması için yol kat etmesi gerektiğini biliyoruz.