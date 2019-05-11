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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ / abaris@hurriyet.com.tr
11.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Taylor nasıl bir şey istediğini söyledi, biz yolladık!

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Taylor nasıl bir şey istediğini söyledi, biz yolladık!

Billboard Müzik Ödülleri’nde Taylor Swift’in üzerindeki elbise sosyal medyayı salladı. Kimi ‘abartı’ buldu, kimi ‘hayal gibi’ dedi... Öyle ya da böyle herkes şarkıcının yeni imajını konuştu. Çok konuşulan elbisenin tasarımcıları ise bizim çok iyi tanıdığımız, Türk modasında önemli bir yeri olan Raisa ve Vanessa Sason. ‘Raisa Vanessa’ markasının yaratıcıları ile süreci konuştuk.

Geçen haftanın moda gündemindeki en önemli olayı: Taylor Swift Billboard ödül töreni’nde sizin tasarımınızı giydi ve çok konuşuldu. Süreç nasıl işledi?

-Taylor Swift’le çalışmış olduğumuz PR ajansı sayesinde ulaştık. Birçok ünlü ismi giydirmeye başladığınız zaman, stylist’ler markanızdan ürün almak ve çalıştıkları kişileri giydirmek için  sizinle direk iletişim kurmaya çalışıyor. Taylor Swift’in stylist’i aracılığıyla süreç işledi. Nasıl bir şey istediğini söyledi, biz de koleksiyonumuzdan bir parçanın ona uygun olacağını söyledik. O da giydi.

Sizi seçeceğini biliyor muydunuz?

-Böyle bir durumda denemesi için Swift’e birçok ürün yollanıyor. Bizim gibi bir çok tasarımcının tasarımları da bizimle beraber denendi. Ancak bizim kıyafetimizi sevmesi ve giymesi bizi çok mutlu etti açıkçası. Bu sayede kendi işimiz açısından güzel bir yol katettiğimizi düşünüyoruz.

Taylor nasıl bir şey istediğini söyledi, biz yolladık
Son dönemde kırmızı halıda tasarımlarınız sıklıkla karşımızda çıkıyor. Sizi seçen diğer isimlerden bahseder misiniz?

-Yurtdışında birçok sanatçı ve stylistle, dergi çekimleri, sanatçıların sahne performansları, ödül törenleri için çalışıyoruz. Onlara kıyafet yolluyoruz. Taylor Swift en son bizden giyinen ünlü. Öncesinde Katy Pery, Hailey Baldwin ve Heidi Klum gibi birçok ünlü isim bizden giyindi.

Taylor son derece romantik ve gösterişli bir tasarım seçti. Met Gala da da ‘ünlüler gösterişin sınırını zorladılar. Ne dersiniz, artık 90’lar minimalizmi akımından sıkıldık mı ?

-‘Studio 54’’ dan ilham alarak hazırladığımız son defilemizdede de bunu gösterdik aslında. Disko modu inanılmaz trend bir halde. İnsanlar o minimalizmden, düz elbiselerden sıkılmış durumda. Herkes daha gösterişli ve iddaalı görünmeyi tercih ediyorlar ve bizde bu durumu destekleyen tasarımlar yaptığımızı düşünüyoruz. Markı algısı olarak zaten daha maksimalizt ve feminen bir marka olduğumuz için bizim sergilemek istediğimiz duruşla bu trendin çok uyumlu olduğunu düşünüyoruz.

Önümüz mezuniyet, davet sezonu. Nasıl trendler ön planda?

-Trendler çok sık değişiyor. Önemli olan sizin neyin içinde mutlu hissettiğiniz. Bir sezon giydiğiniz şeyi önünüzdeki sezon giymek istemeyebilirsiniz. Bu günlerde doğru ve zamansız parçaları tercih etmelerini öneriyoruz açıkçası. İlerde fotoğraflara baktıklarında her zaman beğenebilecekleri bir elbiseyi tercih etmeleri gerektiğini düşünüyoruz.

Taylor nasıl bir şey istediğini söyledi, biz yolladık

Bu işe başlamaya nasıl karar verdiniz? İkiz kız kardeşler olarak birlikte çalışmak zor olmuyor mu?

-Birlikte olmanın hem avantajları hem dezavantajları var tabii ki. Bi kere iki kişi olmak bu kadar detaylı bir işte ikimiz içinde çok daha hızlı hareket etmemize ve tek başımıza aldığımız kararları desteklememize  ya da daha iyi bir yönde geliştirmemize sebep oluyor. Açıkçası birlikte çalışmak  yer yer zor yer yer değil. Bazen fikir ayrılıklarına düşebiliyoruz ama gün sonunda ortak noktayı ekibimizle beraber bulabiliyoruz. Önce bikiniler tasarlayarak başladık. Sonrasında çantalar yaptık. Bikini koleksiyonunu belirli noktalarda satışa sunduk. Daha sonrasında koleksiyonlarımızı yapmaya başladık ve on iki sezondur defile yapıyoruz. Önümüzdeki sezon eylül ayında New York’ta defilemizi yapmayı planlıyoruz.

Yine istikamet yurtdışı... Sizce İstanbul’un bir moda merkezi olma ihtimali yok mu?

-Moda açısından İstanbul’un dünyada önemli bir yerinin olduğunu düşünüyoruz. Ancak henüz İstanbul’un bir moda merkezi olması için  yol kat etmesi gerektiğini biliyoruz.

 

 

 

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