Tatil için en iyi 10 etkinlik! Hem öğrensinler hem eğlensinler
Gazeteci, gezgin ve yazarlardan oluşan jürimiz çocukların dokuz gün sürecek tatilde yapabilecekleri etkinlikleri seçti. İşte onları sanat, doğa ve bilimle buluşturmanın yolları...
Bahar Çuhadar - Hürriyet tiyatro yazarı
Yücel Sönmez - Hürriyet Seyahat editörü
Özge Altınok Lokmanhekim - Gezgin, çocuk kitabı yazarı
Ömür Kurt - Hürriyet Aile yazarı
Zeynep Birsin - Çocuk kitabı yazarı
1 - Eğlenceli deneyimler
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Çocuk Eğitimi Programları, 7-11 ve 12-15 yaş arası çocuklara yönelik eğitim programında öğrenme sürecinin eğlenceli deneyimler yoluyla desteklenmesini amaçlıyor. Atölyelerin ilki 18-22 Kasım tarihleri arasında günde dört seans halinde düzenlenecek. İsrafı önlemeye yönelik çalışmaların yapılacağı ‘Sıfır Atık Projeleri’, yaratıcı yazma tekniklerine odaklanan ‘Küçük Oyuncaklara Hikâyeler ve Çizgiler’, el becerisini ve hayal gücünü pekiştirecek ‘Ahşap Oyuncak Atölyesi’ ve takım çalışması becerisini geliştirecek ‘Ritim Atölyesi’ gerçekleştirilecek. Bir atölyeye katılım bedeli 150 TL. (0212) 277 22 00
- Klasik müzikle buluşma
Çocuk oyunu ‘Fırtına’ çocuklara klasik müziği sevdirmeyi amaçlıyor. ‘Geveze Piyanist’ konser serisiyle tanınan piyanist-besteci Emir Gamsız, oyuncu, oyun yazarı ve yönetmen Ege Maltepe ve Spolin-İst oyuncuları, Ceyda Düvenci’yle birlikte 24 Kasım Pazar saat 15.00’te İş Sanat’ta olacak. Öğrenci 20, yetişkin 30 lira. (0212) 316 10 83
3 - Her güne bir atölye
İstanbul Oyuncak Müzesi her gün başka bir atölyeyle kapılarını açıyor. Eğitmen Mihriban Mirap tarafından 23 Kasım Cumartesi gerçekleştirilecek olan ‘Faber-Castell ile Yaratıcılık Atölyesi / Kâğıttan Şato’ çalışmasında minikler üç boyutlu şatolarını tasarlayacaklar. Ücretsiz olan atölyeye katılım için rezervasyon gerekiyor. (0216) 359 45 50-51
4 - Masal seansları
Şehir dışında çıkmayı düşünen aileler keyifli bir tren yolculuğu sonrası Eskişehir’deki Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı’nı gezebilir. Parkta; Masal Şatosu, Sabancı Uzay Evi, Eti Sualtı Dünyası, Korsan Gemisi, Yapay Gölet bölümleri mevcut. Yoğun ilgi gören Masal Şatosu’nda ara tatili boyunca masal seansları düzenlenmeye devam edecek. (0222) 211 55 00
5 - Stresleri azalsın
Modern öğretim yöntemlerini yoga ve stres azaltıcı uygulamalarla birleştiren ve 8-12 yaş grubuna uygun olarak tasarlanan ARTExcel (Her Yönden Geliştiren Eğitim) ilk defa İstanbul’da miniklerle buluşuyor. Advayta Yoga Bomonti’deki bu programı Peter Higginson ve Mina Erçel birlikte veriyor. 16-17-18-19 Kasım’da gerçekleşecek eğitimin katılım ücreti 600 TL. (0532) 314 23 63
6 - Kelebeklerle doğa sevgisi
Türkiye’nin ilk tropikal kelebek bahçesi olan Konya Kelebekler Vadisi ara yıl tatili boyunca doğa eğitimi programlarına devam ediyor. Bu programı çocuklara doğa sevgisini eğlenceli bir eğitim modeliyle aşılıyor. Çocuklar doğanın hazineleriyle yakın ilişki kurabilecekleri bu tecrübeden sonra kelebeklerin yer aldığı müzeyi de gezebiliyor. Giriş: 17.5 TL. (0332) 211 11 20
7 - Ailece müzikal keyfi
‘Alaaddin’in Müzikali’ her yaştan izleyiciye hitap ediyor. Ailelerin ve çocukların birlikte katılabileceği eğlenceli etkinliklerden olan müzikal ara tatil boyunca birden fazla şehirde çocuklarla buluşuyor. Bugün Mall Of İstanbul Moi Sahne’de, 18 Kasım’da Bursa Nâzım Hikmet Kültür Evi’nde, 23 Kasım’da ise Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde. Bilet fiyatı 30 TL, biletler Biletix’te.
8 - Küçük gurmeler mutfakta
Dönem boyunca kalem tutan minik eller, bu defa ara tatilde 18-22 Kasım arasında beş gün boyunca MSA’daki Tatilin Okulu 1’de mutfağı keşfediyor, yemek yapmanın keyifli dünyasıyla tanışıyor. Ücret: 1.450 TL. (0212) 290 35 50
9 - Haydi ‘Atta’ya gidiyoruz!
0-3 yaş arası bebekleri dünyanın farklı ülkelerinden oyunlarla buluşturan Atta Festival’in dördüncüsü 18 Kasım’da İstanbul’da. 8 Aralık’a dek sürecek festivalin mekânları arasında Akbank Sanat, CKM, Çıplak Ayaklar, DasDas, Fransız Kültür, Yapı Kredi Kültür Sanat yer alıyor. Detaylı bilgi için: attafestival.com
10 - Uzaya yolculuk
Borusan Contemporary’nin 9-12 yaş arası çocuklara yönelik ‘Uzaya Yolculuk Atölyesi’ kısa bir müze turuyla başlıyor. Çocuklar, farklı materyalleri kullanarak uzay temalı bir çalışma gerçekleştirecek. 23 Kasım 10.30’da yapılacak etkinliğe katılım ücreti 35 TL.
Tel: (0212) 393 52 00
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