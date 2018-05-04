‘Survivor’da inenler-çıkanlar
Dominik’te işlerin iyice kızıştığı, yarışmacıların delirme belirtileri gösterdiği kritik noktaya geldik. Uzun maratonun tam ortasında, finale doğru kimler yükseliyor, kimler düşüşte; göz atalım...
İNİŞTEKİLER
Turabi: Eski şampiyon ‘Turbo’, bu yıl yarışa pek bir isteksiz başladı. Önce sakin sakin bir kenarda durup gözlemlemeyi tercih etti. Sonra panterliğe soyundu, şimdiyse öfke kontrolüne ihtiyaç duyar hale geldi. Mahalle kabadayısı, hatta lise zorbası gibi Anıl’a sataşmaları çirkin durdu. Haldur huldur parkur seramiklerine girişip elini parçalamaktan oyunlardan küfür kıyamet uzaklaşmaya kadar her türlü fiyaskoya imza attı. Performansı da gitgide düşen Turabi, çekirgenin üç kere sıçrayamayacağını kanıtlıyor gibi.
Hakan: Fazla hırs insana her şeyi yaptırır. Hakan Hatipoğlu’nun kendini kanıtlama çabası, ucuz ucuz hileler peşinde koşmaya kadar vardı. ‘Öksürükle tüyo verme’ skandalını ucuz atlatmış görünüyor. Ama bu gerginlikle havuzda hızlı yüzmek dışında bir becerisini görmek mümkün olmayabilir.
Sema: Bu yıl onca hastalığa, sakatlığa rağmen yine parkurun en hızlı kadını o. Sanki yüzde ikisiyle oynuyor gibi. Bu aralar kazansa bile yüzü asık, hep acı içinde, hatta zaman zaman oyunları ciddiye almayacak kadar boşvermiş bir hali var (penaltı oyunundaki garip şutlar örneğin). Sema tek bacakla bile yarışmadaki bütün kızlardan iyi ama o dağınık kafayı bir toplaması lazım.
Nagihan: Nagihan saldırganlaşmaya başladığı zaman anlıyoruz ki işler istediği gibi gitmiyor. ‘Yalan, iftira, kıskanıyorlar, onursuzlar, gurursuzlar’ tiratları dozunu artırdığına göre Nagihan’ın bir sıkıntısı var demektir. Zaten kaybedilen oyunlarda sakatlık bahanesi bir ‘Survivor’ klişesidir. Yapanı da bir çırpıda en iyi o anlar.
ÇIKIŞTAKİLER
Hilmicem: ‘All Star’ ve ‘Gönüllüler’ takımlarının karıştırılması en çok Hilmicem’in işine geldi. Takımda ışıl ışıl parladı. Turabi’nin gölgesinden çıktı, Anıl’ı ve Hakan’ı bir çırpıda gölgede bıraktı. Şu anda parkurların izlemesi en zevkli yarışmacılarından biri.
Birsen: ‘Sessiz atın çiftesi pek olur’un canlandırmasını izliyoruz bu aralar onunla. Sürekli zayıf gördükleri, ‘abla’, ‘anne’ diye diye mütemadiyen yaş vurgusu yaparak geri planda tuttukları Birsen, parkurda sürpriz üstüne sürpriz yapıyor.
Merve: Sakatlığın etkilerinden yeni yeni kurtulan Merve ancak kendini buluyor. Gözlerindeki ateş geri döndü. Konsantrasyonunu, alametifarikası agresif parkur parçalama ruhunu yeniden kazanıyor. Sema’nın eksik bıraktıklarını tamamlıyor.
Mustafa Kemal: Çok riskli, stratejik değeri yüksek bir konsey atlattı. Kendini ifade etmeye, Turabi gibi ağır toplarla arasına mesafe koymaya cesaret etti. İleriki haftalarda da yarışta öne çıkmaya devam edebilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle