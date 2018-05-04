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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
04.05.2018 - 09:41, Son Güncelleme:

‘Survivor’da inenler-çıkanlar

Ceren Şehirlioğlu
Ceren Şehirlioğlu
csehirlioglu@gmail.com
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Ceren Şehirlioğlu
Ceren Şehirlioğlu
csehirlioglu@gmail.com
‘Survivor’da inenler-çıkanlar

Dominik’te işlerin iyice kızıştığı, yarışmacıların delirme belirtileri gösterdiği kritik noktaya geldik. Uzun maratonun tam ortasında, finale doğru kimler yükseliyor, kimler düşüşte; göz atalım...

İNİŞTEKİLER

Turabi: Eski şampiyon ‘Turbo’, bu yıl yarışa pek bir isteksiz başladı. Önce sakin sakin bir kenarda durup gözlemlemeyi tercih etti. Sonra panterliğe soyundu, şimdiyse öfke kontrolüne ihtiyaç duyar hale geldi. Mahalle kabadayısı, hatta lise zorbası gibi Anıl’a sataşmaları çirkin durdu. Haldur huldur parkur seramiklerine girişip elini parçalamaktan oyunlardan küfür kıyamet uzaklaşmaya kadar her türlü fiyaskoya imza attı. Performansı da gitgide düşen Turabi, çekirgenin üç kere sıçrayamayacağını kanıtlıyor gibi.

Hakan: Fazla hırs insana her şeyi yaptırır. Hakan Hatipoğlu’nun kendini kanıtlama çabası, ucuz ucuz hileler peşinde koşmaya kadar vardı. ‘Öksürükle tüyo verme’ skandalını ucuz atlatmış görünüyor. Ama bu gerginlikle havuzda hızlı yüzmek dışında bir becerisini görmek mümkün olmayabilir.

Sema: Bu yıl onca hastalığa, sakatlığa rağmen yine parkurun en hızlı kadını o. Sanki yüzde ikisiyle oynuyor gibi. Bu aralar kazansa bile yüzü asık, hep acı içinde, hatta zaman zaman oyunları ciddiye almayacak kadar boşvermiş bir hali var (penaltı oyunundaki garip şutlar örneğin). Sema tek bacakla bile yarışmadaki bütün kızlardan iyi ama o dağınık kafayı bir toplaması lazım.

Nagihan: Nagihan saldırganlaşmaya başladığı zaman anlıyoruz ki işler istediği gibi gitmiyor. ‘Yalan, iftira, kıskanıyorlar, onursuzlar, gurursuzlar’ tiratları dozunu artırdığına göre Nagihan’ın bir sıkıntısı var demektir. Zaten kaybedilen oyunlarda sakatlık bahanesi bir ‘Survivor’ klişesidir. Yapanı da bir çırpıda en iyi o anlar.

ÇIKIŞTAKİLER

Hilmicem: ‘All Star’ ve ‘Gönüllüler’ takımlarının karıştırılması en çok Hilmicem’in işine geldi. Takımda ışıl ışıl parladı. Turabi’nin gölgesinden çıktı, Anıl’ı ve Hakan’ı bir çırpıda gölgede bıraktı. Şu anda parkurların izlemesi en zevkli yarışmacılarından biri.

Birsen: ‘Sessiz atın çiftesi pek olur’un canlandırmasını izliyoruz bu aralar onunla. Sürekli zayıf gördükleri, ‘abla’, ‘anne’ diye diye mütemadiyen yaş vurgusu yaparak geri planda tuttukları Birsen, parkurda sürpriz üstüne sürpriz yapıyor.

Merve: Sakatlığın etkilerinden yeni yeni kurtulan Merve ancak kendini buluyor. Gözlerindeki ateş geri döndü. Konsantrasyonunu, alametifarikası agresif parkur parçalama ruhunu yeniden kazanıyor. Sema’nın eksik bıraktıklarını tamamlıyor.

Mustafa Kemal: Çok riskli, stratejik değeri yüksek bir konsey atlattı. Kendini ifade etmeye, Turabi gibi ağır toplarla arasına mesafe koymaya cesaret etti. İleriki haftalarda da yarışta öne çıkmaya devam edebilir.

Ceren Şehirlioğlu
Ceren Şehirlioğlu
csehirlioglu@gmail.com
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