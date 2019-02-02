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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
02.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Süperlerin Efendisi

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
Süperlerin Efendisi

DC Comics, Marvel, Image gibi dünya çapında yayınevleriyle çalışan çizer Yıldıray Çınar’ın ilk kişisel sergisi Bant Mag Havuz’da açıldı. Sergide son dönemde farklı çizgi roman serileri için yaptığı çalışmaların orijinalleri yer alıyor. Çınar’la çizgi roman dünyasındaki gurur veren kariyer yolculuğunu konuştuk.

* Bizi uluslararası çizgi roman yayınevlerine yaptığınız çalışmalarınızla tanıyoruz. Nasıl başladınız çizmeye?
- Çizgi roman çizmeye ufak yaşlarda başladım ama ilk ciddi denemelerim üniversite döneminde fotokopi fanzinlerdi. Daha sonra internetin hayatımıza girmesiyle yurtdışında ufak çaplı yayınlara çeşitli işler yaptım. Bu şekilde işlerim dikkat çekti ve bir süre sonra aylık yayınlarda çalışmaya başladım.

* Çocukken sizin sevdiğiniz çizgi romanlar hangileriydi?
- O dönem çıkan her şeyi okumaya çalışıyordum. ‘Conan’, ‘Örümcek Adam’, ‘Hulk’ gibi yayımlanan bütün dergileri izliyordum. Ama fantastik öyküler beni her zaman daha çok etkilemiştir.

* Kendi çocukluğunuzla şimdiyi kıyasladığınızda çizgi roman adına olumlu-olumsuz ne gibi farklar gözlemliyorsunuz?
- Yayın çeşitliliği ve üretim anlamında şu an durum çok daha iyi. Her akımdan çizgi romana şu an Türkçe olarak ulaşılabiliyor.

* Türkiye çizgi romanda, üretim anlamında diğer ülkelere kıyasla ne durumda?
- Talep daha düşük olduğundan üretim de ona göre ilerliyor. Mizah dergileri dışında süreli yayınlar çok uzun süre piyasada tutunamıyor. Ama son yıllarda grafik albüm formatı işler çoğaldı, ki bu iyi bir şey.

* Bu yolda ilerlemek isteyen genç çizerlere ne söylemek istersiniz?
- Bu işin gizli bir formülü yok. Çok sıkı çalışmak. Çizgi roman yapmak isteyenlerin ise bol bol öykü denemeleri yapması gerekiyor.

* ‘O Sırada’ isimli kişisel serginiz açıldı. Serginin içeriğinden bahseder misiniz, ne zamana kadar görülebilir?
- Sergi yakın dönem yayımlanmış çizgi roman sayfalarım, kapaklarım ve özel desenlerimden oluşuyor. 22 Şubat’a kadar gezilebilir.

Süperlerin Efendisi

Marvel’ın ‘Superior Iron Man’inin çizeri Yıldıray Çınar, Supergirl ve Legion serisinin de yaratıcısı.

 

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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