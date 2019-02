Süperlerin Efendisi

* Bizi uluslararası çizgi roman yayınevlerine yaptığınız çalışmalarınızla tanıyoruz. Nasıl başladınız çizmeye?

- Çizgi roman çizmeye ufak yaşlarda başladım ama ilk ciddi denemelerim üniversite döneminde fotokopi fanzinlerdi. Daha sonra internetin hayatımıza girmesiyle yurtdışında ufak çaplı yayınlara çeşitli işler yaptım. Bu şekilde işlerim dikkat çekti ve bir süre sonra aylık yayınlarda çalışmaya başladım.



* Çocukken sizin sevdiğiniz çizgi romanlar hangileriydi?

- O dönem çıkan her şeyi okumaya çalışıyordum. ‘Conan’, ‘Örümcek Adam’, ‘Hulk’ gibi yayımlanan bütün dergileri izliyordum. Ama fantastik öyküler beni her zaman daha çok etkilemiştir.



* Kendi çocukluğunuzla şimdiyi kıyasladığınızda çizgi roman adına olumlu-olumsuz ne gibi farklar gözlemliyorsunuz?

- Yayın çeşitliliği ve üretim anlamında şu an durum çok daha iyi. Her akımdan çizgi romana şu an Türkçe olarak ulaşılabiliyor.



* Türkiye çizgi romanda, üretim anlamında diğer ülkelere kıyasla ne durumda?

- Talep daha düşük olduğundan üretim de ona göre ilerliyor. Mizah dergileri dışında süreli yayınlar çok uzun süre piyasada tutunamıyor. Ama son yıllarda grafik albüm formatı işler çoğaldı, ki bu iyi bir şey.



* Bu yolda ilerlemek isteyen genç çizerlere ne söylemek istersiniz?

- Bu işin gizli bir formülü yok. Çok sıkı çalışmak. Çizgi roman yapmak isteyenlerin ise bol bol öykü denemeleri yapması gerekiyor.



* ‘O Sırada’ isimli kişisel serginiz açıldı. Serginin içeriğinden bahseder misiniz, ne zamana kadar görülebilir?

- Sergi yakın dönem yayımlanmış çizgi roman sayfalarım, kapaklarım ve özel desenlerimden oluşuyor. 22 Şubat’a kadar gezilebilir.



Marvel’ın ‘Superior Iron Man’inin çizeri Yıldıray Çınar, Supergirl ve Legion serisinin de yaratıcısı.