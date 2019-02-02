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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi öneriyor... elcinyahsi@ekranella.com
02.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Super Bowl gecesi

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Super Bowl gecesi

Yeni dizi. Senaryo, ‘Bodrum Masalı’nı da yazan Başar Başaran ile Emre Özdur’dan. Yönetmen Altan Dönmez. Erkan Petekkaya, Emne Kınay ve Deniz Çakır başrollerde, Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan, İnanç Konukçu, Filiz Ahmet yan rollerde. Uzun yıllar komada kaldıktan sonra hayata dönen bir adamın hikâyesi.

Yarın yine sabahlıyoruz

53 Amerikan futbolu liginin sezon şampiyonunu belirleyen ve milyarlarca Amerikalıyı ekran başına kilitleyen; yemesi, içmesi, devre arası şovları, bu güne özel ve fiyatları dudak uçuklatan reklam filmleriyle popüler kültürün en önemli ‘event’lerinden biri haline gelmiş olan ‘Super Bowl’ bu pazar 53’üncü kez ekranda olacak. New England Patriots ve Los Angeles Rams kupayı almak için Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadyumu’nda karşı karşıya gelecekler. Başlama vuruşu NY saatine göre 18.30’da (bizde gece 02.30’a denk geliyor). Maçın izlenme oranı en yüksek olan bölümlerinden biri, devre arası şovu. İkinci çeyrekten sonra sahne alan ve maçın yüzlerce milyon dolarlık reklam gelirine karşılık hiç para almayan ünlülerde sıra bu yıl Maroon 5’ta. Maçın tarihe geçecek bir başka özelliği de amigo kızlar arasında ilk kez iki erkek dansçının bulunması. ABD’de Şükran Günü’nden sonra en fazla gıda tüketilen ikinci gün olan ‘Super Bowl Sunday’in ertesi günü de ‘hastayım, işe gelemiyorum’cular nedeniyle ‘Super Sick Monday’ olarak anılıyor.  (Fox Sports)

Damarları buz yürekleri ateş

Belediye buz pistini tahripkâr gençlere emanet etti. Karşılığında Avrupa şampiyonluğu geldi.

Sene 2010. Zeytinburnu Belediyesi ‘Doğaya Destek Sizden, Buz Pateni Biletiniz Bizden’ diyerek başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Zeytinburnu’na iki adet mobil buz pisti kuruyor. Fakat kısa süre sonra fikrin sahibi belediye başkanı Murat Aydın’ın anlatımıyla “hedefi olmayan gençlerimiz pisti sıkıntıya sokuyorlar”.

Belediye de çareyi, pisti tam da bu tahripkâr gençlerimize emanet etmekte buluyor. Çağırıyorlar gençleri, “Bu pistin sorumlusu sizsiniz artık” diyorlar. Kendi çaplarında kaymaya çalışan çocukları görünce de Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı kurma fikri çıkıyor ortaya. Federasyon aranıyor, bölgesel lige giriliyor. İlk maçta tek sayı atamadan 37 sayı fark yiyor takım. Başkan Aydın devre arasında soyunma odasına iniyor, “Tek bir sayı atın, ben sizi galip sayacağım” diyor. Sonrası, önce Türkiye şampiyonluğu, sonra Avrupa grup şampiyonluğu.

Super Bowl gecesi

Takımdan ve ülkeden kovulunca...

Sene 2019. TRT1’de yeni dizi tanıtımları dönüyor. ‘Tek Yürek’. Konusu şöyle: Kanada’da yaşayan Halit  (Tayanç Ayaydın), eşini kaybettikten sonra iki çocuğuyla yalnız kalır. Talihsiz bir hadise sonucu hem buz hokeyi takımından hem de ülkeden atılınca İstanbul’da, babadan kalma eve döner. Yeniden ayağa kalkmaya yeminli Halit, bulanık sularda yaşam mücadelesi veren Yiğit’in (Hilmicem İntepe) de içinde bulunduğu yepyeni bir buz hokeyi takımı kuracaktır. Tanıdık geldi herhalde. Zeytinburnu Belediyesi’nin de sosyal medya hesaplarından duyurduğu dizinin yönetmeni ‘Bodrum Masalı’ndan hatırlayacağınız Mehmet Ada Öztekin.  Senaryo Meriç Demiray’ın. Esas kadını da Vildan Atasever canlandırıyor. 

(TRT1, perşembe, 20.00)

Haftanın programı

Vurgun (Star, çarşamba, 20.00)

 

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