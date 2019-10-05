Suçlu kim, ceza kime veriliyor?

UNBELIEVABLE



Gerçek hikâyeden uyarlandı

Sosyal medyada, “Gençler bu diziyi izlemek için randevularını iptal ediyor” diyen bir post okudum geçen hafta. Etmiyorlarsa da etseler yeridir; daha önce izlediğimiz ‘polisiyelerin’ hiçbirine benzemeyen bir dizi ‘Unbelievable’.

Kimsesi olmayan, resmi deyimle ‘risk altındaki’ gençlerin yerleştirildiği bir gençlik merkezinden görüntülerle açılıyor dizi. Sonra bitkin ve ağlamaklı genç kızı ve evinin bulunduğu binaya gelen polis arabasını görüyoruz; kızın saldırıya uğradığını ve polise haber verdiğini anlıyoruz.

Tecavüze uğradığı için polisi haberdar eden genç kızın polisten başlayarak çeşitli makamlarca defalarca sorgulanması, her bir sorgunun bir öncekinden insafsız oluşu, kızın mağduriyetini gidermek şöyle dursun, olayın hemen kapatılmaya çalışılması derken, insan kendini yumruklarını sıkmış bir halde buluyor.

Ve ikinci bölüm geliyor. İlk hadisenin üzerinden üç yıl geçtikten sonra, başka bir yerde çok benzer bir saldırı yaşanmış. Fakat o da ne? Olayı araştıran kadın dedektif, bu tür hadiselerden sonra kurbana nasıl davranılması gerektiği konusunda ders veriyor sanki ekran başındakilere, ilk bölümde izlediğimiz her şeyin ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Bir başka kadın dedektifle birlikte kafa kafaya verip benzer hadiseleri araştırmaya, saldırganı bulmaya uğraşıyorlar.

Biz bir yandan ilk olaydaki kurbanın paramparça olan hayatını, buna paralel olarak da ikinci olaydan yola çıkarak sürdürülen soruşturmayı izliyoruz. Ve her şey gerçek çünkü dizi 2015’te Pulitzer Ödülü alan ‘Bir Tecavüzün İnanılmaz Öyküsü’ adlı makaleden esinlenerek hazırlanmış.

Öldürülen, parçalanan, tacizin her türlüsüne uğrayan kadın kurbanları izlemeye alışkın olduğumuz polisiye türünde kadın gücü açısından devrim niteliğindeki bu diziyi kaçırmayın. Ödüllü makale yazarının ve hikâyesini anlattığı genç kızın da diziden son derece memnun olduklarını ekleyelim.

CRIMINAL

Klasik bir türe büyük yenilik getirerek şaşırtıyor

Law&Order’ tarzı, polisin çalışma sürecine odaklanan dizilerin meraklısı çok. Bağlılık gerektirmeyen, tüketimi kolay ve hızlı dizilerin yani. Önce bir cinayet, saldırı vs. izleriz, sonra şüphelilerin ifadelerini. Ve olay genellikle şüpheliler arasında olmayan suçlunun ortaya çıkışıyla çözülür.

‘Criminal’ı hızıyla, ters köşeleriyle en çok onlara benzetebiliriz belki ama onlardan ayrıldığı çok önemli bir nokta var: Bize olayı hiç göstermeden, tamamen sorgu kısmına odaklanıyor. Bütün dizi, ayna görünümlü koca camdan izlenen sorgu odasında, camın öbür tarafında polislerin bulunduğu odada ve o odanın dışındaki koridorda geçiyor. Kimi zaman avukat eşliğinde, kimi zaman yalnız alınan ifadelerde polislerin gerçeğe ulaşmak, sanıkların da gerçeği eğip bükmek için başvurduğu akıl oyunları o kadar çok insan hikâyesi barındırıyor ki, böyle klasik bir türe böyle büyük bir yenilik getirilmiş olmasına şaşırıyorsunuz.

‘Criminal’ın en güzel yanı da dört ayrı ülke için dört ayrı dizi halinde üretilmiş olması. Fikir Birleşik Krallık’tan çıkmış ve diğer üç versiyonun (Almanya, İspanya ve Fransa) senaristleri farklı. Her ülkenin üç bölümü var ve her bölümde oyunculuk gösterisi izleniyor. Kaçırmayın.

HAFTANIN PROGRAMI

Beşinci Tat (Kanal D, cumartesi, 14.00)

Yeme-içme dünyasında olan bitenlerden bizi haberdar eden Müge Akgün, artık her hafta ekranda da olacak. İş, sanat, spor ve hayata dair her şeyin yer alacağı programda ünlü şeflerle buluşmalar, özel konuklar var. Bu hafta Sadettin Saran’la sohbete, şef Melih Demirel’in lezzetleri eşlik ediyor.

Beş program

Transfer ve yeni sezon: Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı ‘Jet Sosyete’ yeni maceralarıyla ve daha da önemlisi 50 dakikalık yeni bölümleriyle artık puhutv’de olacak. Bölümler her cuma puhutv.com ve uygulamalar üzerinden izlenebilecek. (Cuma gününden itibaren)

Belgesel dizi: Altı bölümlük belgesel ‘Serengeti’de, ‘Star Wars’ filmlerindeki rolüyle meşhur olan ödüllü aktör John Boyega, Tanzanya milli parkının meşhur türlerinin deneyimlerini, yüzleştikleri zorlukları detaylı bir şekilde anlatıyor.

(BBC Earth, ilk bölüm tekrarları cumartesi 22.20 ve pazar 19.00, yeni bölümler perşembe 22.00)

Yeni sezon: ‘Walking Dead’. Dizi 10’uncu sezonunda kaldığı yerden yani kahramanlarımızın kışın acımasız şartları altında Whisperer’ların bölgesinden geçmeye kalkıştıkları günlerden devam ediyor. (FX, pazartesi 21.30)

Yeni dizi: ‘Moonlight’ filminin Oscar alan senaryosunu yazan Tarell Alvin McCraney’in imzasını taşıyan ‘David Makes Man’, Florida’da zor koşullarda yaşayan dâhi bir çocuğun hayatında çığır açma hikâyesi. (beIN Series Drama, ilk bölüm tekrarı pazar 23.00, yeni bölüm çarşamba 22.00)

Film: Mumbai’deki Taj Otel’de yaşanan terör saldırısının gerçek hikâyesini anlatan ‘Hotel Mumbai’, otel çalışanlarının ve konukların yaşadığı kâbus dolu saatleri duygu sömürüsü yapmadan aktarıyor. Dev Patel, Armie Hammer ve Nazanin Boniadi başrollerde. (MovieSmart Premium, pazar 22.00)