Sonbaharda ekmeniz gereken 10 bitki

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hürriyet Cumartesi
02.11.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

Sonbaharda ekmeniz gereken 10 bitki

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
Sonbaharda ekmeniz gereken 10 bitki

Bahçe ve doğal hayat tutkunlarından oluşan jüri seçti...

Selen Okan Tanyeri - Peyzaj mimarı / Yücel Sönmez - Hürriyet doğa yazarı / Sevda Barandır Sungurtekin - Evim Dergisi Yayın Yönetmeni / Işıl Artvinli - Misbahçem kurucusu / Dicle Tuba Kılıç - Doğa Derneği Başkanı

Tohumlar fidana, fidanlar hayata...

İster balkonunuza renk katmak için saksıda süs bitkileri, ister bahçenizde çiçek ya da sebze yetiştirin... Tohumları bugünlerde ekilen bitkiler önümüzdeki baharda mis gibi kokuları ve renkleriyle kendine hayran bırakacak. Nereden başlayacağınızı jürimizden öğrendik.

Sonbaharda ekmeniz gereken 10 bitki

1 - Baharın gelişini kutlatır Leylak
Baharın gelişini mis gibi kokusuyla kutlayabilirsiniz. Büyükçe bir saksıda, balkonda da yetişebilir. Kışa dayanıklıdır, içeri almanız gerekmez. Dicle Tuba Kılıç, “Bahçeniz varsa mutlaka bir leylak ağacınız olmalı. Mümkünse katmerlisinden” diyor. 

2 - İlgi ve özen ister  Sümbül
Sevda Barandır Sungurtekin anlatıyor: “Yetiştirildiği ortamda havanın 12 derecenin altına düşmemesi önemli. Güzel kokusu evinizde, bahçenizde yayılsın istiyorsanız haftada iki kere sulamalı, saksı altındaki tabakta su bırakmamalısınız. İlgi ve özen ister.”

Sonbaharda ekmeniz gereken 10 bitki

3 - Her devrin çiçeği Lale
Fazla sıcak da soğuk da yapraklarına, köküne zarar verdiğinden sonbahar ideal zaman. Selen Okan Tanyeri, “Büyüdüğü ortamda yalnızlık ister, başka cisimlere temas etmemesine dikkat edin. Sivri ucu yukarı gelecek şekilde saksıya dikebilirsiniz” diyor. 
Sonbaharda ekmeniz gereken 10 bitki

4 - Yeni yıla yatırım Çiğdem
Güneş ya da yarı gölge sever, ocak sonu ya da şubat başında çiçeklenip nisan sonuna kadar çiçekli kalır. Ülkemizde 22 çeşidi var. Organik maddece zengin, yumuşak ve geçirgen toprağın 5-10 cm derinliğine dikin.
Sonbaharda ekmeniz gereken 10 bitki

5 - 300 türü var Süsen/iris çiçeği 
Yaklaşık 300 türü olan çiçek için Yücel Sönmez, “Kök, sap ve yumrularını ayırarak çoğaltabilirsiniz. Geçirgen, hafif kumlu toprak idealdir. Fazla su istemez” diyor. 

6 - Yemeğe ve çaya Biberiye
Yaz-kış yeşil görüntüsü ve yenebilir yapraklarıyla şahane bir bitki. Dicle Tuba Kılıç “Mis kokulu yapraklarını hem yemeklere hem de çayınıza koyabilirsiniz” diye anlatıyor. 

7 - Yarı gölge sever Kasımpatı
Balkonları sihirli değnek değmiş gibi renklendiren bu çiçek yarı gölgede mutlu oluyor. Selen Okan Tanyeri: “Düzenli sulanıp 15 günde bir sıvı çiçek gübresi verilmeli.” 

8 - Kışın en popüleri Siklamen
Kış günlerinin en popüler çiçeklerinden biri. Nemli ve humuslu topraklarda sağlıklı gelişim gösterir. Çiçeklenmenin ardından
su isteği azalır. 

9 - Dalından meyve Yabanmersini
Vitamin değerleri çok yüksek bir meyve. Işıl Artvinli, “Bakımı kolaydır. PH değerini dengelemek için toprağa kükürt ve kireç eklenebilir” diyor.

10 - Çıtır salatalar Roka
Hem leziz salatalar yapmanızı sağlar hem de sarı çiçekleriyle hoş bir görüntü verir. Tohum bırakmasına izin verirseniz her sene kendini yeniler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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