Sonbaharda ekmeniz gereken 10 bitki
Bahçe ve doğal hayat tutkunlarından oluşan jüri seçti...
Selen Okan Tanyeri - Peyzaj mimarı / Yücel Sönmez - Hürriyet doğa yazarı / Sevda Barandır Sungurtekin - Evim Dergisi Yayın Yönetmeni / Işıl Artvinli - Misbahçem kurucusu / Dicle Tuba Kılıç - Doğa Derneği Başkanı
Tohumlar fidana, fidanlar hayata...
İster balkonunuza renk katmak için saksıda süs bitkileri, ister bahçenizde çiçek ya da sebze yetiştirin... Tohumları bugünlerde ekilen bitkiler önümüzdeki baharda mis gibi kokuları ve renkleriyle kendine hayran bırakacak. Nereden başlayacağınızı jürimizden öğrendik.
1 - Baharın gelişini kutlatır Leylak
Baharın gelişini mis gibi kokusuyla kutlayabilirsiniz. Büyükçe bir saksıda, balkonda da yetişebilir. Kışa dayanıklıdır, içeri almanız gerekmez. Dicle Tuba Kılıç, “Bahçeniz varsa mutlaka bir leylak ağacınız olmalı. Mümkünse katmerlisinden” diyor.
2 - İlgi ve özen ister Sümbül
Sevda Barandır Sungurtekin anlatıyor: “Yetiştirildiği ortamda havanın 12 derecenin altına düşmemesi önemli. Güzel kokusu evinizde, bahçenizde yayılsın istiyorsanız haftada iki kere sulamalı, saksı altındaki tabakta su bırakmamalısınız. İlgi ve özen ister.”
3 - Her devrin çiçeği Lale
Fazla sıcak da soğuk da yapraklarına, köküne zarar verdiğinden sonbahar ideal zaman. Selen Okan Tanyeri, “Büyüdüğü ortamda yalnızlık ister, başka cisimlere temas etmemesine dikkat edin. Sivri ucu yukarı gelecek şekilde saksıya dikebilirsiniz” diyor.
4 - Yeni yıla yatırım Çiğdem
Güneş ya da yarı gölge sever, ocak sonu ya da şubat başında çiçeklenip nisan sonuna kadar çiçekli kalır. Ülkemizde 22 çeşidi var. Organik maddece zengin, yumuşak ve geçirgen toprağın 5-10 cm derinliğine dikin.
5 - 300 türü var Süsen/iris çiçeği
Yaklaşık 300 türü olan çiçek için Yücel Sönmez, “Kök, sap ve yumrularını ayırarak çoğaltabilirsiniz. Geçirgen, hafif kumlu toprak idealdir. Fazla su istemez” diyor.
6 - Yemeğe ve çaya Biberiye
Yaz-kış yeşil görüntüsü ve yenebilir yapraklarıyla şahane bir bitki. Dicle Tuba Kılıç “Mis kokulu yapraklarını hem yemeklere hem de çayınıza koyabilirsiniz” diye anlatıyor.
7 - Yarı gölge sever Kasımpatı
Balkonları sihirli değnek değmiş gibi renklendiren bu çiçek yarı gölgede mutlu oluyor. Selen Okan Tanyeri: “Düzenli sulanıp 15 günde bir sıvı çiçek gübresi verilmeli.”
8 - Kışın en popüleri Siklamen
Kış günlerinin en popüler çiçeklerinden biri. Nemli ve humuslu topraklarda sağlıklı gelişim gösterir. Çiçeklenmenin ardından
su isteği azalır.
9 - Dalından meyve Yabanmersini
Vitamin değerleri çok yüksek bir meyve. Işıl Artvinli, “Bakımı kolaydır. PH değerini dengelemek için toprağa kükürt ve kireç eklenebilir” diyor.
10 - Çıtır salatalar Roka
Hem leziz salatalar yapmanızı sağlar hem de sarı çiçekleriyle hoş bir görüntü verir. Tohum bırakmasına izin verirseniz her sene kendini yeniler.
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